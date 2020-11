Bon anniversaire Nicolas Je vous envoie cette photo toute simple en cadeau. C’est ma terre le matin sous le soleil…Ici on ne se confine pas…On profite de la beauté de la Création, le bon goût et la bonne odeur de l’air, le soleil sur la peau et le vent dans les cheveux…les enfants rient et courent dans la nature…ils s’émeuvent de croiser une sauterelle ou une biche au détour d’un chemin. La Vérité est là. L’Amour, la Beauté, la Joie, la Vie. Ils peuvent bien tous nous tuer et transformer tout en désert aride…Ils ont déjà perdus et disparaîtront dans la géhenne de feu…on le voit clairement aujourd’hui, il n’y a pas de vérité en eux. Ils tentent de nous emprisonner dans leur monde virtuel bâti sur des fictions, mais regardez bien…cela prend de moins en moins…j’arrive aujourd’hui à faire admettre des vérités autour de moi qui m’auraient valu le pilori il y a quelques mois!! Ils peuvent bien tous nous tuer et transformer ce monde en un désert aride…quelle victoire.. C’est parce que tout semble perdu que nous approchons de la victoire.. Frodon chemine dans le silence la discrétion…les prières montent au Ciel dans le silence. Oui, ce monde va disparaître…leur monde va disparaître…mais nous Nicolas, nous n’en sommes pas de leur monde excrementiel..Je pense aux mots prêtés à Saint Louis: » si je vis, je fais Sa volonté. Si je meurs, je Le rejoins ».Bon anniversaire Nicolas et infiniment, merci de m’avoir permis de penser comme je pense, de m’avoir éduqué en quelque sorte !!Vexilla Regis Prodeunt, fulget crucis mysterium, qua vita mortem pertulit et morta vitam protulit.Nous le verrons de nos yeux si Dieu nous prête vie ce Grand Monarque, ce Précurseur tant annoncé…Ca peut vous sembler enfantin et débile, mais c’est ve qui me tient !!!Bonne journée

