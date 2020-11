Le plan diabolique de la Cabale pour la France

Et bien nous y voilà. Ce que nous refusions de croire se produit dans notre pays. L’impensable, l’inimaginable nous allons le subir aussi, à moins d’un miracle. L’urgence sanitaire permettra d’emprisonner tout citoyen au nom de la lutte contre le Covid. Par ailleurs François Bayrou nommé par Macron au Haut Commissariat au Plan est chargé de la mise en œuvre du plan imposé par les cartels bancaires !

Voilà le pouvoir exorbitant accordé au gouvernement par 399 députés LREM, LR et Modem :

C’est désormais notre tour aussi…

Et bien nous y voilà. Ce que nous refusions de croire se produit dans notre pays. L’impensable, l’inimaginable nous allons le subir aussi, à moins d’un miracle.

La dictature continue à se mettre en place semaine après semaine dans l’indifférence générale !

Cette loi adoptée le 4/11/2020 permettra à la police de nous emprisonner SANS passer par un Juge sous prétexte de lutte contre la pandémie ! Et cela, quelle que soit la gravité ou non de notre prétendu délit !

Sans aucun jugement nous pourrons être « incarcéré ou transféré dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de COVID«

Donc mise en place de la vaccination obligatoire par la force.



Source : Assemblée Nationale



François Bayrou nommé par Macron au Haut Commissariat au Plan est chargé de la mise en oeuvre du plan imposé par les cartels bancaires ! Vous noterez que ce plan est identique à la virgule près, à celui qui a été révélé par Randy Hillier, le député canadien de l’Ontario, sur la tyrannie qui se met en place au Canada et que nous avons publié il y a une semaine. Cet article révélant ce plan diabolique, avec preuves à l’appui, est depuis une semaine, massivement lu et partagé sur la toile. La preuve que nous sommes nombreux à prendre conscience des dangers qui nous menacent.



Ce plan criminel est dénoncé par des députés canadiens intègres, par des collectifs de médecins, de virologues, de scientifiques de nombreux pays, par le général Mike Flynn, l’archevêque Vigano, Robert F. Kennedy, par le collectif d’avocats regroupant 60 pays et dont Maître Reiner Fuellmich est la figure marquante.



De nombreux journalistes indépendants dont votre serviteur, sont censurés par Facebook et Youtube ainsi que de nombreux lanceurs d’alerte comme Silvano Trotta en France, Jean Jacques Crevecoeur et Alexis Cossette-Trudel au Canada. Nous sommes très nombreux à voir nos comptes fermés sur les réseaux sociaux américains, véritables machines à censure de la Résistance internationale qui s’organise dans tous les pays.



Malgré cette censure massive et systématique, l’information libre et indépendante réussit à se faire entendre et sur Mediazone, nous faisons l’impossible pour vous tenir informés de tout ce que les médias mainstream, complices des gouvernements criminels, vous cachent.



Donc voici l’essentiel de ce qu’il est vital que vous sachiez.

Ne gardez pas l’information pour vous seuls. Même si l’on se moque de vous et que l’on vous traite de complotistes et d’illuminés, n’en tenez pas compte ! Écoutez la voix de votre conscience et partagez cette information car elle est vitale pour nous tous. Si nous arrivons à vaincre la Cabale ou à empêcher la réalisation de son plan diabolique, même les incrédules et les ingrats vous remercieront de leur avoir ouvert les yeux !



La France doit donc appliquer la même feuille de route que les autres pays. Pour l’instant les pays membres du Commonwealth, Canada, Australie, Nouvelle Zélande suivis du Royaume Uni ont mis en application le plan imposé par le FMI et la Banque Mondiale et sont même en avance sur nous ! Mais les autres pays de l’OTAN ne sont pas en reste et continuent d’imposer les mêmes mesures suicidaires, mesures qui conduisent à la destruction de l’économie et qui favoriseront le grand hold up des cartels bancaires sur la propriété privée, en échange du revenu universel, lié bien sûr à l’acceptation de la vaccination. Difficile de ne pas voir derrière cette stratégie la mise en esclavage de l’humanité.



C’est maintenant notre tour !



À peine arrivé au Haut Commissariat au Plan, François Bayrou n’a pas attendu longtemps pour se mettre au travail et profiter de cette pseudo-crise covidienne pour mener à bien la suite de l’agenda prévu par l’Élite. Dans une note qui nous a été transmise, il propose au gouvernement une série d’actions délirantes et inquiétantes afin de nous amener au Grand Reset financier voulu par la Cabale.



Voici, en résumé, ce que prévoit cette note :

– Mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d’abord et s’étendant vers l’extérieur.

Prévu d’ici novembre 2020.

– Accélérer l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans chaque région et département.

Prévu d’ici décembre 2020.

– De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 surviendront au-delà de la capacité de test, y compris des augmentations de COVID, décès « liés » suivant les mêmes courbes de croissance.

Attendu d’ici fin novembre 2020.

– Confinement complet et total (beaucoup plus strict que la première et la deuxième phase de restrictions).

Prévu fin décembre 2020 – début janvier 2021

– Réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition vers le programme de base de revenu universel.

Prévu d’ici le premier trimestre 2021.

– Mutation projetée du COVID-19 et/ou co-infection avec un virus secondaire (appelé COVID-21) conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité et un taux d’infection beaucoup plus élevé.

Attendu pour février 2021.

– De nouveaux cas quotidiens d’hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au COVID-19 et au COVID-21 vont dépasser la capacité des établissements de soins médicaux.

Prévu T1 – T2 2021.

– De nouvelles restrictions (appelé troisième confinement ) seront mises en œuvre.

Prévu T2 2021.

– Transition des individus dans le programme de revenu de base universel.

Prévu mi T2 2021.

– Ruptures projetées de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, pénuries de stocks de tous ordres, grande instabilité économique.

Prévu tard T2 2021.

– Déploiement de personnel militaire dans les principales métropoles ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle de voyage. Limitation des déplacements.

Prévu pour le troisième trimestre 2021.

Parallèlement à cette feuille de route fournie, le Commissariat au plan a été invité à concevoir un moyen de transition pour répondre à une mobilisation économique sans précédent. Cela changerait le visage de chaque nation et changera à jamais la vie des citoyens.



Ce qu’on nous a dit, c’est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l’échelle internationale, le gouvernement allait offrir aux citoyens une annulation totale de la dette.



Voici comment cela fonctionne: le gouvernement offrira d’éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc.) dont tout le financement sera fourni à chaque nation par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette.



En échange de l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdrait la possession de tous ses biens, de toutes propriétés et actifs pour toujours.



L’individu devrait également accepter de participer au Calendrier de vaccination COVID-21, qui offrirait à l’individu la possibilité de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un confinement complet grâce à l’utilisation d’une pièce d’identité avec photo (Passeport Santé Biométrique).

Cette feuille de route est semblable à celle que l’on pourrait trouver dans la plupart des pays du monde et déjà mise en œuvre avec succès dans les pays faibles comme le Bengladesh.



La lutte entre l’Alliance et la Cabale entamant son dernier round, les événements s’accélèrent.

Vous constatez tous que nous ne sommes pas dans un délire de complotistes mais dans une effrayante réalité. Ceux qui continuent à douter ne viendront pas gémir quand le piège se sera refermé sur eux. On ne peut pas convaincre les incrédules, les endormis, les naïfs et les inconscients.



Nous journalistes indépendants – (Vanessa Beeley, Pepe Escobar, Youssef Hindi, Darvinson Rojas, Alexis Cossette-Trudel, Chen Qiushi, Mohammad Masaed, Ruth Michaelson, Szabolsc Panyi, et beaucoup d’autres) – avons subi censures sur les réseaux sociaux, insultes et moqueries dans les médias mainstream et menaces depuis le début de cette fausse pandémie, pandémie que nous dénonçons comme la plus vaste conspiration criminelle imposée à l’humanité, basée sur des mensonges d’Etats. Et pourtant tout ce que nous écrivons depuis début 2020 se confirme aujourd’hui sous nos yeux !



Le collectif d’avocats regroupant 60 pays du monde mené par Maître Reiner Fuellmich qui traine en justice les corporations impliquées dans ce plan machiavélique pour crimes contre l’humanité, constitue la preuve ultime que les journalistes indépendants disaient la vérité.



Beaucoup attendent que Trump soit le sauveur du monde et qu’il empêchera cette conspiration criminelle d’atteindre ses objectifs. Ne rêvez pas car même si Trump est élu ou battu, les États-Unis vont sombrer dans la guerre civile. C’est le plan de balkanisation qu’a prévu la Cabale pour détruire ce pays. La guerre de tous contre tous pour que les Américains s’épuisent, s’autodétruisent et pour que les survivants finissent par supplier de vivre en sécurité sous le régime totalitaire des banquiers.



L’heure n’est plus aux incantations et aux faux espoirs mais à l’urgence vitale de sauver nos vies et la vie de nos familles et de nos enfants. Préparez-vous et organisez-vous pour votre propre survie. Si vous le pouvez, commencez à regrouper vos forces et vos moyens car affronter seuls et isolés des autres le malheur qui va s’abattre sur nous, équivaut à un suicide !



Ne vous laissez pas manipuler par les attentats sous faux drapeau attribués à des prétendus « islamistes » car ces opérations n’ont pour but que de détourner votre attention, faire monter la peur et la tension.



Les gouvernements occidentaux sont tous soumis à la Cabale, à Bilderberg, à la Banque Mondiale et au FMI. Ils sont leurs agents. Ce sont tous des corrompus et des criminels n’en doutez pas et les mesures anti-covid qui vont détruire l’économie et nos vies sont bien la preuve qu’ils sont en mission pour le Grand Reset au service des cartels bancaires.



Prions pour que la journée du 3 novembre nous soit favorable et signe l’arrêt de mort de ce maléfique gouvernement mondial mais charité bien ordonnée commence par soi-même.



Prions en espérant le meilleur mais soyons prêts à affronter le pire.

Source :Le Pouvoir Mondial aux Peuples

Hannibal GENSÉRIC

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/11/le-plan-diabolique-de-la-cabale-pour-la.html

https://www.zerohedge.com/political/trump-tells-gsa-allow-biden-transition-proceed-best-interest-our-country