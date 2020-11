https://reseauinternational.net/resolution-delirante-votee-ce-jour-par-lassemblee-nationale-qui-constitue-une-heresie-au-plan-medical/

LE POLICIER :

Que dit Alexandre Langlois dans sa lettre adressée au Ministre de l’intérieur G. Darmanin?

« Je constate qu’il n’est plus question pour le peuple d’obéir aux lois auxquelles il a lui-même consenti et que le rôle de sa police n’est plus de protéger ses libertés, mais plutôt de toutes les annihiler, comme le ferait le plus vil des oppresseurs. » [1]

« Peut-on encore parler d’une police républicaine ou ne s’agit-il plus que d’une milice au service de votre autoritarisme? » [1]

« Votre ministère […] se fait beaucoup moins strict contre les policiers qui tabassent, mutilent ou tuent des innocents comme Madame Zineb Redouane, Monsieur Steeve Canico ou Monsieur Cédric Chouviat, tandis que les policiers qui, au contraire, dénoncent ces dérives et dysfonctionnements, se font durement réprimander au motif qu’ils ne respecteraient pas la loyauté envers leur hiérarchie ou porteraient atteinte au renom de la Police nationale ! » [1]

« Les policiers sont depuis lors au service d’un Président de la République qui les utilise pour réprimer avec violence tout mouvement social contestataire tels que les Gilets jaunes, mais également les infirmières, les pompiers, les médecins, les avocats au lieu de leur permettre de manifester leurs revendications de manière encadrée et sécurisée. » [1]

« Depuis la crise Covid-19, les policiers sont désormais exclusivement affectés au contrôle social et non plus au respect du Code pénal. » [1]

« On nous détourne de nos vraies missions, qui sont de poursuivre les délinquants et les criminels, et d’assurer la paix et la sécurité de nos concitoyens. » [1]

Voilà une définition de l’Etat policier qui dans ce contexte actuel, donne à réfléchir:

« Un État policier est un gouvernement qui exerce son pouvoir de manière autoritaire et arbitraire, par le biais des forces policières. Les habitants d’un État policier sont limités dans leur liberté d’expression et leur liberté de circulation, et peuvent faire l’objet de diverses coercitions, de tortures, être soumis à de la propagande, de la manipulation mentale, ou encore une surveillance de masse par un État, sous la menace de forces policières. » ,[8]

