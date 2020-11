https://www.naturalnews.com/2020-11-27-new-mexico-gov-grisham-pandemic-excuse-starve-citizens.html

MIKE ADAMS :

Au Nouveau-Mexique, par exemple, la gouverneure démocrate, Michelle Lujan Grisham, vient d’ordonner à quelques dizaines de magasins d’alimentation de fermer sous le prétexte d’une légère augmentation des cas de COVID-19 (un virus qui, d’ailleurs , n’est que faiblement mortel – et même alors, de loin, surtout chez les personnes atteintes de comorbidités âgées de plus de 75 ans).

Life Site News a plus :

Les nouvelles règles de Grisham stipulent que les magasins essentiels, y compris les épiceries, doivent fonctionner selon un horaire réduit, «ne pas avoir plus de 75 clients à l’intérieur ou dépasser 25% de l’occupation maximale à tout moment, selon la plus petite des deux», et doivent également fermer à 22 h.

Comment ce tyran a-t-il justifié un tel ordre? Comment prétend-elle avoir le pouvoir de refuser de la nourriture (et des médicaments – plusieurs épiceries ont des pharmacies) à ses citoyens?

https://www.henrymakow.com/

https://www.naturalnews.com/2020-11-27-new-mexico-gov-grisham-pandemic-excuse-starve-citizens.html

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/29/eladio-annonce-le-pire-une-fermeture-dinternet-pour-ecraser-les-peuples-et-les-mettre-a-genoux-ce-sera-pour-2021-notre-extermination-pourra-alors-commencer-incognito-info-fournie-par-un-general/