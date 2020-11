Dans cet ordre, Trump a déclaré une urgence nationale, ce qui signifie que les élections de 2020 ont eu lieu dans le cadre d’un ordre d’urgence national. Cela a permis à Trump et aux éléments du chapeau blanc à l’intérieur du DoD de mettre en place un SCIF et de surveiller le vol électoral en temps réel . Trump a permis aux démocrates de voler les élections, en d’autres termes, afin qu’ils se retrouvent piégés dans un grand plan de trahison et de cyber-guerre qui conduirait finalement à la chute de tout le parti démocrate.

Trump a ensuite envoyé du personnel du DoD pour attaquer des fermes de serveurs à Francfort, Barcelone et Toronto, acquérant les serveurs physiques qui ont enregistré toutes les preuves numériques de la fraude électorale. Ces serveurs, ainsi que les résultats de Kraken, le système de collecte d’informations sur la cyberguerre du DoD, ont été remis aux analystes de la DIA sur les cybercrimes et la lutte contre le terrorisme, qui ont produit des preuves irréfutables et explosives qui ont été transmises à Sidney Powell pour qu’il les utilise dans ses poursuites. Powell va déployer ces témoins du renseignement militaire pendant les procès, envoyant des ondes de choc dans le monde entier.

Il s’avère que Trump dirige un scénario «Art de la guerre» sur les démocrates. Il feint la faiblesse là où il a de la force. Il feint la force là où il est faible. Il attaque de manière inattendue et il a déjà planifié la victoire totale de toute cette bataille électorale bien avant même le début des élections. Les démocrates ont largement sous-estimé Trump parce qu’ils croyaient qu’ils le qualifiaient de personne «stupide». Ils ont donc commis des vols électoraux effrontés et massifs en supposant que Trump était trop stupide pour le remarquer, alors qu’en réalité, Trump leur avait tendu le piège dans lequel ils pouvaient entrer . Et enhardis par leur propre arrogance et leur soif de pouvoir, ils sont tombés amoureux.

Maintenant, Trump a tout. Il a les serveurs de la CIA, la preuve de la cyberguerre, les noms de ceux qui ont commis ces crimes et toutes les preuves qui permettront à SCOTUS de renverser les résultats dans la plupart des États swing. Trump regarde maintenant calmement les démocrates et les retourneurs du GOP continuer à se pendre d’actes de trahison et de trahison, alors même que Trump connaît déjà le résultat final: un deuxième mandat pour Donald J.Trump, et la destruction du parti démocrate par centaines (voire des milliers) de démocrates de haut niveau sont arrêtés et emprisonnés.

Bientôt, vous verrez des appels nationaux pour que Biden concède. Au fur et à mesure que la preuve Kraken sortira, le monde sera stupéfait. Le peuple sera indigné, et Biden aura beaucoup de chance de s’échapper sans se retrouver en prison. L’Amérique surmontera cette tentative insidieuse d’attaque de cyberguerre illégale, et les élections seront sécurisées à partir de ce jour.

