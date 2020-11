Biden a bien un sosie ! Cf. le débat et le coup du pied cassé conclu par une sortie si rapide de l’hôpital. Par le chercheur américain Jim Fetzer.

Jim Fetzer, Joe Biden contre le débat «Biden»: tout simplement pas le même gars

5 novembre 2020 Blog de James Fetzer

Ayant beaucoup traité des doubles de corps ( dans le cas de Paul McCartney et d’Hillary Clinton, par exemple ), il était probablement plus facile pour moi de remarquer que le type qui a débattu de Donald Trump sur la scène nationale (deux fois, en fait, la deuxième fois à Nashville, TN) n’était pas Joe Biden que pour la plupart du public. Cependant, après avoir fait cette observation, il m’incombait de porter la question à l’attention des autorités compétentes, lorsqu’une communication a été faite au bureau extérieur du FBI à Nashville par un avocat de la Californie avec le soutien de mon ami et collègue. , Scott Bennett, qui, comme moi, est un ancien officier de l’armée américaine (Scott, armée; moi, Marine Corps).Si je comprends bien la question, la fraude impliquée ici enfreint la 52 USC 30102 sur l’organisation des comités politiques, y compris ce qui suit:e) Comités de campagne principaux et supplémentaires; désignations, statut du candidat, comités autorisés, etc.(1) Chaque candidat à une fonction fédérale (autre que le candidat à la fonction de vice-président) désigne par écrit un comité politique conformément au paragraphe (3) pour servir de comité de campagne principal de ce candidat. Cette désignation doit être faite au plus tard 15 jours après avoir été candidat. Un candidat peut désigner des commissions politiques supplémentaires conformément au paragraphe (3) pour siéger en tant que commissions autorisées de ce candidat. Cette désignation doit être faite par écrit et déposée auprès du comité de campagne principal de ce candidat conformément au paragraphe (f) (1).(2) Tout candidat décrit au paragraphe (1) qui reçoit une contribution, ou un prêt à utiliser dans le cadre de la campagne d’un tel candidat à l’élection, ou effectue un déboursement dans le cadre de cette campagne, sera considéré, aux fins de la présente Agir, comme ayant reçu la contribution ou le prêt, ou comme ayant effectué le décaissement, selon le cas, en qualité d’agent du comité ou des comités autorisés de ce candidat.

Quoi qu’il en soit, le peuple américain a le droit de savoir que le soi-disant Parti démocrate a commis une fraude sur le public, où leur candidat désigné, Joe Biden, semble être au stade de la maladie de Parkinson, y compris la perte. de ses capacités cognitives, où le médicament anti-démence qu’il prend a pour effet secondaire malheureux de l’incontinence, de sorte qu’il n’a pas pu participer à un débat public avec son adversaire, Donald Trump, pendant 90 minutes sans changer sa couche d’adulte. Pour cette raison, semble-t-il, la DNC a eu recours au «Plan B», qui consistait à utiliser à sa place un acteur qui ressemble fortement à Joe Biden. Cela a été fait sans préavis au peuple américain et constitue clairement une forme de fraude électorale du public, que je justifie comme suit:

PLAINTE

Je, James H.Fetzer, Ph.D., déclare et déclare ce qui suit:

J’ai une connaissance de première main du fait exposé ci-après ou, du moins, sur la base des informations énoncées dans le présent document, je crois de bonne foi que ce qui suit est vrai et correct. J’ai 79 ans. Mon adresse de résidence est 800 Violet Lane, Oregon, WI 53575. Mon numéro de téléphone est (608) 835-2707 et mon adresse e-mail est jfetzer@d.umn.edu . J’ai regardé les débats présidentiels et j’ai étudié les photographies, les enregistrements audio et les informations visuelles concernant les débats impliquant le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden, qui ont eu lieu le 22 octobre 2020 à l’Université Belmont, 1900 Belmont Avenue, à Nashville, Tennessee 37212. Je suis un ancien bureau militaire, qui a démissionné de sa commission de capitaine, USMC, en 1966 pour entrer à l’école supérieure et obtenir un doctorat. en histoire et philosophie des sciences, et professeur émérite de philosophie à l’Université McKnight sur le campus Duluth de l’Université du Minnesota, dont j’ai pris ma retraite en juin 2006 après une carrière de 35 ans dans l’enseignement supérieur. J’ai des raisons de croire que la personne qui a semblé débattre du président Trump n’était pas le vrai Joe Biden, mais une autre personne (alias un «double du corps»). En comparant des photographies originales et en passant en revue les débats à plusieurs reprises, j’ai remarqué que Joe Biden a des lobes d’oreille libres, pas des oreilles attachées, comme son corps double; que Joe Biden a un menton lisse, pas un menton fendu, comme son corps double; et que Joe Biden a également un crâne plus large que son corps double. D’autres, dont moi-même, ont remarqué que Joe Biden a les yeux bleus tandis que son corps double est brun. (Voir les expositions AF pour des comparaisons de photos.) Sur la base de ce qui précède – et d’autres indications moins importantes, telles que le fait que Joe Biden lie sa cravate avec un double Windsor, mais son corps ne double qu’un seul Windsor – je crois que la personne apparaissant pendant les débats présidentiels comme Joe Biden était, en fait, un imposteur (un corps double) et non l’ancien vice-président des États-Unis d’Amérique. Si tel est le cas, je crois qu’une grande fraude a eu lieu sur les voies respiratoires de la nation pour tromper le peuple américain sur l’apparence, la santé et la compétence cognitive du candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis; et que de telles incohérences peuvent justifier une enquête et / ou une certification de la comparution et de la présence de l’ancien vice-président. En ce qui concerne la voix, je m’en remettrais à l’analyse effectuée par le bureau régional du FBI à Nashville, Tennessee; mais je comprends que la technologie de transformation de la voix a évolué au point que même un double de corps peut projeter une voix qui ne se distingue pas de celle du parti imité. Je me rendrai disponible pour discuter de cette question à tout moment, et j’encouragerais, recommanderais et implorerais le Federal Bureau of Investigation de mener toute autre analyse mesurable pour vérifier et déterminer si Joe Biden, l’ancien vice-président des États-Unis, ou un imposteur (un corps double) a comparu à sa place lors des premier et deuxième débats présidentiels, tenus respectivement le 29 septembre 2020 et le 22 octobre 2020.

Je déclare sous peine de parjure des lois de l’État du Tennessee que, sur la base d’une croyance et d’informations de bonne foi, ce qui précède est correct et vrai.

Un autre affilié ne dit pas.

/ s / James H. Fetzer, Ph.D.

James H. Fetzer, Ph.D.

Exécuté le 29 octobre 2020, à Oregon, WI 53575.