AD TE LEVAVI

Mon propos de ce jour n’est pas une homélie, pas même un billet spirituel, mais plutôt un billet d’humeur, pour ne pas dire un « coup de gueule », même si, à la fin, il cherche à prendre de la hauteur. Vous aurez la sagesse de le lire ainsi.

B.M.

Ad te levavi… « Vers toi, j’élève mon âme, mon Dieu, je compte sur Toi : je n’aurai pas à en rougir, de ceux qui t’attendent, aucun n’est déçu. » Ce sont les mots de la première antienne du vénérable missel grégorien, aujourd’hui encore ; l’introït du premier dimanche du saint temps de l’Avent.

Nous avons bien besoin d’élever notre âme vers le Seigneur, parce que notre coeur est empli d’amertume et d’incompréhension devant les mesures proprement vexatoires du gouvernement, qui, sous prétexte de la crise sanitaire, autorise la reprise du culte « dans la stricte limite de trente personnes ». Les fidèles ont supporté patiemment une deuxième interdiction du culte, trois dimanches de suite, interdiction encore moins justifiée que la première qui les avait déjà privés de la quasi-totalité de la célébration du Carême et du Temps Pascal. Et voici qu’aujourd’hui, à l’ouverture du temps de l’Avent, on les autorise dans des conditions telles qu’on ne saurait y voir qu’une poursuite déguisée de l’interdiction.

De qui se moque-t-on ? Les évêques, qui avec une loyauté peut-être un peu naïve, négociaient depuis le début du nouveau confinement avec le gouvernement – quand on déjeune avec le diable, il vaut mieux avoir une fourchette avec un grand manche – les évêques donc ont appris mardi devant leur télévision que, contrairement à ce qui avait été négocié, à savoir l’occupation des églises au tiers de leur capacité, la jauge des célébrations était fixée arbitrairement à trente personnes. Dans la même soirée, le président de la République a lui-même téléphoné au président de la conférence des évêques, Mgr de Moulin-Beaufort, pour l’assurer que cette mesure allait être revue. Le jeudi, M. le premier ministre a annoncé qu’elle était maintenue, pour la raison que « les lieux de culte étaient des lieux de contamination », affirmation parfaitement gratuite et qui ne saurait être prouvée. Qu’est-ce que cela signifie ? Que le président de la République n’a pas tenu sa parole ? Où que les décisions ne lui appartiennent plus, ce qui serait bien étonnant ? Quelle obscure commission de hauts fonctionnaires, quel opaque comité scientifique a fixé ce chiffre de trente ? Le porte-parole du gouvernement a déclaré, pour sa part, qu’il s’agissait « de fixer une règle simple et applicable à tous », comme s’il était équivalent de mettre trente personnes dans un oratoire de cinquante places ou dans la basilique de Lourdes qui en a vingt mille ! Trente personnes dans les 8000 m2 de l’église Saint-Sulpice, ou même dans les 1600 m2 de notre cathédrale ! Qui a décidé de cette absurdité, et pour quel motif ? L’ignorance crasse de la réalité du culte catholique, ou l’hostilité ouverte envers l’Eglise ? On ne peut pas ne pas se poser la question.

Depuis les débuts de cette crise, si sérieuse qu’elle soit, l’Etat feint d’ignorer la liberté de culte, garantie non seulement par les lois de 1905 mais par les articles les plus solennels du droit international. Il feint de la confondre avec la liberté de conscience, qui n’est pas (encore) remise en cause : ainsi M. le premier ministre, après les attentats de Nice, garantissant avec lyrisme que l’Etat se ferait le garant d’une liberté de culte qu’il contraignait tout aussitôt quelques jours après. L’Etat feint d’ignorer les clauses même de la loi de séparation avec l’Eglise, qui interdisent aux pouvoirs publics de se mêler de l’organisation interne du culte catholique ; or en contradiction totale avec la loi de 1905, qui ne parle que de ce qui serait « contraire à l’ordre public », l’administration (qui ? laquelle ?) détermine arbitrairement le permis et le défendu (les mariages autorisés avec six personnes !).

Trop, c’est trop ! On a humilié les évêques en leur faisant croire qu’on négociait alors qu’il n’y avait plus rien à négocier. On a offensé les fidèles en leur faisant croire qu’on leur permettait de reprendre les célébrations, alors qu’on pose des conditions qui les rendent impossibles. Que fait-on payer à l’Eglise ? Son opposition trop ferme aux lois dite « sociétales », à ces lois qui ne sont « ni bio ni éthiques », comme le disait notre évêque ? Sommes-nous, comme en 1880 ou en 1905, en butte aux assauts conjugués du jacobinisme centralisateur et de l’anticléricalisme d’une caste politique plus ou moins inféodée à la maçonnerie ?

« Vers toi, j’élève mon âme ». Nous avons bien besoin de prendre de la hauteur pour ne pas céder à la colère ou au dégoût. De voir les choses sub specie aeternitatis, « du point de vue de l’éternité », pour ne pas nous laisser dominer par des évènements certes déplaisants mais qui ne sont, au fond, que l’écume des choses, car rien ne saurait nous arracher à notre foi, rien ni personne ne saurait nous interdire la prière. Nous rappelant que l’Avent est aussi un temps de pénitence, nous pouvons offrir comme sacrifice agréable au Seigneur les humiliations dont nous sommes l’objet, les contraintes que nous subissons, le mépris dans lequel nous sommes tenus. « Mon Dieu, je compte sur Toi : je n’aurai pas à en rougir, de ceux qui t’attendent, aucun n’est déçu. » Ceux qui se croient forts, ceux qui ne comptent que sur eux-mêmes n’en imposeront pas toujours. Un jour la vérité se fera, et ils tomberont dans l’opprobre et dans l’oubli. Mais ceux qui ne comptent que sur le Seigneur n’auront pas à rougir : il ne faut qu’attendre son jour, et ils ne seront pas déçus. Entrons résolument, avec toute notre foi, dans ce saint temps de l’Avent. L’heure de Dieu viendra, l’heure de Dieu vient toujours.

L’abbé B. Martin (St-Louis, St-Etienne)

29 novembre 2020

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/09/03/le-soir-venu-les-disciples-sapprocherent-de-jesus-et-lui-dirent-lendroit-est-desert-et-lheure-est-avancee-renvoie-cette-foule-qui-ne-respecte-pas-les-consignes-sa/