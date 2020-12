http://french.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139559171.htm

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir, prend la parole lors d’une réunion de haut niveau des Nations Unies consacrée à la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires au siège des Nations Unies à New York, le 2 octobre 2020. (Rick Bajornas/Photo de l’ONU via Xinhua)

NEW YORK (Nations Unies), 2 décembre (Xinhua) — Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir, a appelé mercredi à des efforts conjoints pour lutter contre la mésinformation et la désinformation sur le COVID-19.

« Outre le virus et ses impacts, un autre adversaire a assailli notre réponse : la mésinformation et la désinformation. Le COVID-19 est une crise de communication. Ce n’est pas simplement une pandémie ; c’est une ‘infodémie’. Et cela a coûté des vies », a déclaré M. Bozkir.

La mésinformation et la désinformation peuvent conduire à un déficit de tests de diagnostic, à un respect insuffisant des mesures de santé publique et à une faible immunisation, a-t-il déclaré lors d’un événement virtuel pour le partage des meilleures pratiques visant à répondre à une infodémie, qui a été organisé par la mission permanente de l’Australie auprès des Nations Unies, en collaboration avec les missions permanentes de la France, de l’Inde, de l’Indonésie et de la Lettonie.

La mésinformation et la désinformation ne sont pas de nouveaux concepts ou de nouveaux comportements. Mais leur existence dans le contexte du COVID-19 a accentué les risques, a-t-il affirmé.

Il est clair que pour résoudre ce problème, des efforts conjoints de la part de multiples parties prenantes, y compris les gouvernements, les organisations internationales, les universités et les entreprises de technologie et de réseaux sociaux, sont nécessaires, a souligné M. Bozkir.

Les journalistes et les professionnels des médias ont également un rôle crucial à jouer pour aider le public à prendre des décisions en connaissance de cause. Les Etats membres doivent soutenir les journalistes et les professionnels des médias afin qu’ils puissent faire leur travail tout au long de la pandémie, a-t-il indiqué.

Compte tenu des récents développements, il est probable que le monde verra plusieurs vaccins viables pour la pandémie de COVID-19 dans les mois à venir. Toutefois, ces progrès bienvenus ne fonctionneront que si les gens ont la confiance nécessaire pour les utiliser, a déclaré le président de l’Assemblée générale de l’ONU. « Renforcer la confiance dans les vaccins et lutter contre la désinformation est dans notre intérêt collectif », a-t-il dit. Fin

