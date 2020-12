Le travail est devenu impossible: ils disent tout.

Bachelet: « Necesitamos los principesos masónicos, juntarnos como una sola humanidad, eso es lo que somos »

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme: « Nous avons besoin de principes maçonniques pour unir toute l’humanité. »

La Haut-Commissaire des Nations Unies (ONU) aux droits de l’homme (HR), Michelle Bachelet Jeria, a pris la parole lors d’une activité organisée par la Grande Loge du Chili, le mardi 1er décembre, dans le cadre de l’anniversaire de la Déclaration universelle de droits humains.

Bachelet a introduit l’avortement légal au Chili; Marxiste, pendant la dictature Pinochet a rejoint le groupe Frente Patriótico Manuel Rodríguez, où elle était connue sous le nom de Comandante Claudia. Le groupe a largement pratiqué le terrorisme aveugle au Chili avec de nombreux assassinats de militaires et de civils et, pour autofinancement, des enlèvements et des vols de banques. Maintenant, elle proclame « les principes maçonniques, tels que la solidarité et la fraternité, pour s’unir en une seule humanité, parce que c’est qui nous sommes. » Ce sont les francs-maçons qui l’ont récompensée et lui ont garanti toutes les immunités avec de hautes fonctions aux Nations Unies.

Six personnes sont décédées dans la phase avancée de l’essai de Pfizer sur le vaccin COVID-19 « : ce n’est pas rapporté par le site Web de Marcello Pamio, mais par la Food and Drug Administration, l’agence suprême et hautement officielle qui autorise la commercialisation des médicaments, et est même l’autorité internationale dont toutes les agences occidentales de la drogue tiennent compte de l’opinion.

Dans le rapport du 8 décembre intitulé « Réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes le 10 décembre 2020 », les résultats de l’essai clinique du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 révèlent que deux participants à l’ étude sont décédés à la suite de ce a été classé comme «événements indésirables graves. »À la page 41 du document, deux destinataires du vaccin classé comme«> 55 ans »sont décédés: « [O] a subi un arrêt cardiaque 62 jours après la vaccination no. 2 et est décédé 3 jours plus tard, et l’autre est décédé d’une artériosclérose 3 jours après la vaccination no. 1 « .

En fait, en proportion, le vaccin de Pfizer a déjà tué plus que le Covid dont il devrait nous protéger, qui a un taux d’élétalité de 0, quelque chose. À tel point que CNN sort avec ce titre

Que reste-t-il à faire à un pauvre complot quand CNN le dit?

Et expliquez dans les mots du Dr Kelly Moore, le contremaître des vaccinations au Royaume-Uni: «Une des choses que nous voulons nous assurer que les gens comprennent, c’est qu’ils ne devraient pas être inutilement alarmés s’il y a des rapports, une fois que nous avons commencé à vacciner, de quelqu’un ou plus de personnes qui meurent dans un jour ou deux après la vaccination et qui résident dans des maisons de soins infirmiers de longue durée. Ce serait quelque chose auquel nous nous attendrions, comme un événement normal, parce que les gens meurent fréquemment dans les RSA. «

«Nous ne serions pas du tout surpris de voir, par coïncidence, quelqu’un se faire vacciner puis mourir peu de temps après avoir reçu un vaccin , non pas parce que cela a quelque chose à voir avec la vaccination, mais simplement parce que c’est là que les gens peuvent de leurs vies résident » , a déclaré Moore.

Vous comprenez donc: l’argument selon lequel Covid ne tue que des personnes très âgées avec diverses pathologies, était un signe de déni et il était interdit de l’utiliser, manifestant entre autres une absence cynique de miséricorde. Aujourd’hui, cependant, cet argument est juste et sensé lorsque les vaccinateurs l’utilisent après les vaccinations en maison de retraite: si trop de personnes meurent, cela ne dépend pas du vaccin, mais de l’âge avancé.

Désormais, les effets secondaires ne sont plus dénoncés par les no-vax clandestins et les ennemis du progrès: les médias maistream vous en parlent.

L’un des effets secondaires constatés chez les volontaires est la paralysie de Bell, qui déforme le visage. Rapporté par les médias britanniques et australiens.

… Mais ensuite ça passe la plupart du temps.

. Mais la FDA ne considère pas cela comme grave.

À quoi sert de crier que le véritable but de la «pandémie» est de détruire l’économie et de réduire la misère de millions de personnes à 24 heures?

Vous aussi comprenez qu’il est désormais impossible d’être des théoriciens du complot. Il n’y a plus de secrets de pouvoir à découvrir, de complots occultes mondialistes à démasquer. Tout est à l’air libre. Je songe à abandonner, à jeter l’éponge, aussi à cause de l’inutilité de la mission: la plupart des gens n’en ont pas pris note, et seront vaccinés par cette substance expérimentale qui change l’ADN. J’avoue une certaine douleur lorsque je quitte le métier de complot. Une douleur un peu adoucie par un espoir: voir des rangées de pro-vaxes qui, avec les masques et la distanciation sociale prescrite, font la queue pour se faire pratiquer le vaccin: au hasard, à en juger par les morts dans l’expérimentation, un pourcentage important d’entre eux sera dans l’au-delà ou aux prises avec une paralysie faciale ou d’autres troubles neurologiques fantaisistes signalés. Comme ils ne croyaient pas aux complots, c’est toujours une satisfaction pour un théoricien du complot en matière de désarmement.

