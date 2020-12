Philippe :

1/ Le Pr Jean-Bernard Fourtillan connait le même sort qu’une avocate allemande pays qui avait attaqué le confinement, au printemps dernier. Donnant beaucoup d’infos très politiquement incorrectes sur le Covid, il a porté plainte dernièrement contre l’Institut Pasteur pour crime contre l’humanité en bande organisée (https://odysee.com/@LaVéritéVraie:4/Jasper-Mader-Plainte-contre-Pasteur:9). D’autres choses (remarquables et généreuses) lui sont « reprochées »…

1ère vidéo cette nuit (mercredi à jeudi) : https://qactus.fr/alertejbfendanger-mp4/

2/ LES CHOSES SE SONT PRÉCIPITÉES, LE Pr FOURTILLAN VIENT D’ÊTRE INTERNÉ EN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE !!!!

2ème vidéo ce soir (2mn58) : https://www.youtube.com/watch?v=lAW358AxiKk&feature=youtu.beTranscription complète : « Bonsoir ! Depuis ma dernière vidéo de cette nuit, les choses ont évolué très rapidement. Alors qu’il devait être entendu par un juge à Paris comme c’était prévu, le Pr Fourtillan a été interné contre son gré en hôpital psychiatrique à Uzes, l’hôpital Le Mas Carelron. Je vous laisse les coordonnées sous la vidéo ainsi que le téléphone. L’idée de cette nouvelle vidéo en accord avec ses proches, c’est de signifier au personnel et la direction de l’hôpital Mas Careiron d’Uzes, que nous sommes parfaitement au courant de la présence du Pr JB Fourtillan au sein des murs de l’hôpital, qu’il y est retenu contre son gré, et qu’il est bien évidemment hors de question qu’il y demeure plus longtemps sans son consentement, qu’il reçoive des traitements médicaux sans son consentement, qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou à sa dignité, contre son gré bien évidemment. Et que tout geste, toute action de cette nature seront portés à charge du personnel et de la direction de l’hôpital, et que tout cela sera retenu contre eux, face à des juridictions pénales, encourant des peines très lourdes d’emprisonnement et d’amendes. Alors dès ce soir vous pouvez vous mobiliser, agir, en téléphonant à l’hôpital, dont je vous laisse les coordonnées sous la vidéo. Vous pourrez demain matin leur écrire, le mieux serait une lettre en recommandé avec AR, en utilisant les mots que je vous ai éventuellement laissés ce soir ou en utilisant votre propre vocabulaire, l’esprit étant de rester courtois mais ferme. Comprenant bien que si nous ne faisons rien, demain ce sera le tour de n’importe lequel d’entre nous, un lanceur d’alerte, un scientifique un peu gênant qui va à l’encontre du discours dominant et s’érigeant en obstacle par rapport au déroulement de leur plan diabolique. Voilà je ne serai pas plus long, je compte, nous comptons sur vous, les malades comptent sur vous, les malades d’Alzheimer, Parkinson, de maladies neuro-dégénératives, dont le Pr Fourtillan s’occupe si bien. Il y va de nos libertés, et il y va de nos vies, tout simplement. Merci pour lui, merci pour eux, et Force et Honneur. »

SUR LES REVEILLONS

Un couvre-feu entrera en vigueur à partir du 15 décembre en France, et débutera à 20h00, a annoncé le Premier ministre. Selon Jean Castex, il s’appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre.

À partir du 15 décembre, à 20h00, et no 21h00 comme prévu jusqu’à présent en raison de la situation sanitaire, un couvre-feu entrera en vigueur, a annoncé ce jeudi 10 janvier le Premier ministre.

© SPUTNIK . OXANA BOBROVITCHL’Institut Pasteur désigne la région la plus épargnée de France par le Covid-19Ce couvre-feu «sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées», a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse. Il s’appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre, contrairement à ce qu’avait envisagé initialement le gouvernement.

Jean Castex a confirmé que «la possibilité de se déplacer sur tout le territoire» serait de nouveau autorisée à partir du 15 décembre, malgré des «règles plus strictes» que prévu contre le Covid-19, et a invité à continuer le télétravail «partout où il est possible».

Déplacements autorisés pour la soirée du 24

Les déplacements pour la soirée du 24 décembre seront autorisés, sans couvre-feu ce soir-là, a fait savoir le chef du gouvernement.

«Nous autoriserons donc les déplacements pour la soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiqué la semaine dernière: pas plus de six adultes à la fois.»

Musées et cinémas fermés trois semaines de plus

Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus pour réduire le risque de propagation de l’épidémie.

«Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d’éviter d’accroître les flux, les concentrations, les brassages de public», a souligné le Premier ministre.

L’amélioration «marque le pas»

D’après M.Castex, l’«amélioration de l’épidémie» de coronavirus «marque le pas depuis une semaine» en France et «la partie est loin d’être gagnée».

«Nous sommes sur une sorte de plateau», a souligné le Premier ministre, alors que quelque 14.000 contaminations ont été recensées jeudi. «Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus, et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours», a-t-il conclu.

https://fr.sputniknews.com/france/202012101044910339-la-situation-sanitaire-francaise-se-trouve-sur-un-plateau-selon-castex/

https://reseauinternational.net/un-participant-dhold-up-interne-de-force/