La montée en puissance des tactiques de peur, de la peur des médias grand public, des manchettes fallacieuses et exagérées, et des menaces, sont des outils de tromperie et ne devraient jamais être prises au sérieux. Celles-ci ne visent pas les individus capables de penser de manière critique, mais les masses qui se soumettent plus facilement à une mentalité de troupeau. Ceci est fait parce que le troupeau est la grande majorité, et gagner du pouvoir sur eux par ces moyens malhonnêtes et trompeurs est un moyen de prendre le contrôle de tout, car si le groupe est coopté, les dissidents peuvent être plus facilement réduits au silence. Une fois qu’une société libre succombe à cette supercherie, elle devient une société capturée.

Alors que les Américains continuent de suivre les ordres, de laver la peau même de leur corps avec des « désinfectants » toxiques, de porter des masques nocifs, de s’éloigner de leurs proches et amis, de rester enfermés chez eux au lieu de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. , à la mise en quarantaine à la demande, au refus d’ouvrir leurs entreprises et à s’aligner comme des moutons qui vont à l’abattage pour passer un faux test de Covid, ils se rapprochent de plus en plus de devenir des esclaves. En acceptant le système même qu’ils permettent volontairement de régner sur eux, ils ne deviendront rien de plus que des zombies en état de mort cérébrale d’un futur appareil d’État communiste et technocratique. C’est ce qui est prévu pour eux, mais ils n’ont pas la capacité de voir la vérité les regarder en face. C’est un dilemme très sérieux,

Cette expérience humaine continue d’avancer, la plupart du temps sans résistance. Le vaccin à venir a probablement été développé il y a longtemps; années en fait, sans rien faire jusqu’à ce que le moment soit venu pour sa sortie. Cette libération peut signaler la dernière étape de ce complot pour prendre le contrôle de l’humanité, car elle pourrait avoir tous les éléments nécessaires pour que l’État acquière le contrôle total. Il pourrait à un moment donné être utilisé pour infecter une grande partie de la population en introduisant des agents pathogènes et éventuellement des microbes capables de compromettre le système immunitaire humain. Il pourrait également être utilisé pour injecter des biocapteurs, des codes-barres pour le suivi, des agents nanoparticulaires qui altéreraient le cerveau et tout autre nombre de techniques de modification des gènes grâce aux technologies de modification de l’ARNm et de l’ADN actuellement activement poursuivies. L’éventail des possibilités est illimité,

Comme discuté à maintes reprises, la seule solution à cette situation désastreuse est la dissidence de masse et la désobéissance totale à tout ordre gouvernemental. Cela demande le courage non seulement de prendre les risques nécessaires pour retrouver votre liberté, mais aussi la volonté de défendre à tout prix votre famille, vos amis et vous-même contre toute intrusion gouvernementale. La complaisance de la majorité ne servira qu’à détruire ce pays de l’intérieur, et toute liberté qui ait jamais existé sera détruite avec elle.

