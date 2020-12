Le Pentagone interrompt brusquement les briefings sur la transition de Biden, laissant les officiels « stupéfaits »

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020

Jonathan Swan d’Axios fait état d’une bombe potentielle de perturbation majeure dans un élément clé de la transition présidentielle avant que le président élu Joe Biden ne prête serment le 20 janvier: le Pentagone a sans avertissement ni explication interrompu les briefings de transition du renseignement de Biden .

Rapports Swan : « Le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, a ordonné un arrêt à l’échelle du Pentagone de la coopération avec la transition du président élu Biden, choquant des responsables du département de la Défense, ont déclaré à Axios des hauts fonctionnaires de l’administration. »

L’équipe de Biden a jusqu’à présent maintenu qu’elle n’était pas au courant de la directive alors que les responsables du Pentagone seraient stupéfaits et dans le noir: « Les responsables de l’administration ont laissé ouverte la possibilité que la coopération reprenne après une pause de vacances », note le rapport de rupture d’ Axios . « Les responsables ne savaient pas ce qui avait motivé l’action de Miller, ni si le président Trump avait approuvé. »

« La décision de Miller, qui a stupéfié les responsables dans tout le Pentagone , a été la plus grande éruption à ce jour d’animosité et de méfiance envers l’équipe Biden du plus haut niveau de l’administration Trump », détaille Axios .

Cependant, au moins un haut responsable du département de la Défense a minimisé l’arrêt de la coopération du Pentagone avec le président élu Biden, l’appelant » un simple report des dernières réunions programmées jusqu’à la fin de la nouvelle année ».

Mais Jonathan Swan, dans un tweet de suivi, a noté que tout cela n’était que faux , disant « il n’y avait RIEN de routine à propos de cette décision » et semble faire partie d’une guerre d’information et de renseignement émergente entre la Maison Blanche et l’équipe du président élu Biden.

Les réunions du Pentagone précédemment prévues avec l’équipe de transition de Biden ont été annulées , selon la correspondante principale à la sécurité nationale de Defence One , Katie Bo Williams.

