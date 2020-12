Seuls 19% des personnels soignants dans les Ehpad acceptent de se faire vacciner ! Chutzpah alors des médias achetés et pas complexés : « Du coup, aurait-il fallu rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, comme le réclament certains ? « Un gouvernement au faîte de sa popularité aurait pu le faire, mais si 70 % des gens s’y opposent, c’est politiquement explosif ».

Seuls 19% des soignants en Ehpad déclarent qu’ils accepteront de se faire vacciner contre le Covid-19 !

Selon un sondage interne réalisé par la fédération professionnelle Fehap, seuls 19 % des soignants en Ehpad souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19. Un signal de défiance qui risque d’influencer les pensionnaires de ces établissements.

Les résidents en maison de retraite et les membres du personnel âgés ou malades chroniques de ces établissements doivent être les premiers vaccinés contre le Covid-19 en France.

Mais seront-ils partants ? Pas sûr.

C’est ce que montre un sondage interne réalisé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne solidaires (Fehap), porte-voix du secteur privé non-lucratif.

Selon cette étude menée entre le 30 novembre et le 7 décembre, 76% des 1.992 soignants en Ehpad interrogés ne souhaitent pas se faire vacciner contre le Covid-19.

Seuls 19 % des sondés répondent « oui », 5% sont indécis.

Les pensionnaires et leurs représentants acceptent à une courte majorité d’être vaccinés, avec 53% de « oui » et 38% de « non ».

Or quand le médecin ou l’infirmier clame qu’il ne se fera pas vacciner, les patients qui ont confiance en leur soignant ont tendance à suivre.

« Convaincre les personnels va être un sujet », reconnaissait Florence Arnaiz-Maumé, la déléguée générale du syndicat du secteur privé (Synerpa), la semaine dernière.

Néanmoins, le bond en avant de la vaccination contre la grippe la rassure : « Alors que nous vaccinons de 20 à 30 % de nos salariés en temps normal, cette année, on a atteint des records à 50-60 %. L’épidémie a convaincu une grande partie des personnels de rejoindre le champ des vaccinés ».

De plus, les résidents se savent fragiles et sont a priori plus réceptifs que les soignants.

Pas d’opposition radicale !

« Il ne faut pas se méprendre sur ces statistiques, qui ne signifient pas forcément une opposition radicale à la vaccination », estime Marc Bourquin, en charge des Ehpad à la Fédération hospitalière de France (FHF), pour le secteur public.

« Les professionnels se sentent moins vulnérables que les résidents, qui sont eux majoritairement d’accord pour se faire vacciner », explique-t-il.

Le rapport bénéfice-risque de la vaccination contre le Covid-19 est immense pour les plus de 80 ans, avec un taux de mortalité de 10 % en cas d’infection.

Il est plus mince en population générale, avec environ 0,3 % de décès.

« La réticence vaccinale est accrue du fait que le vaccin est récent et que le Covid n’est pas si meurtrier », pointe Marc Bourquin.

Du coup, aurait-il fallu rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, comme le réclament certains ?

« Un gouvernement au faîte de sa popularité aurait pu le faire, mais si 70 % des gens s’y opposent, c’est politiquement explosif », estime Marc Bourquin.

En outre, on n’a pas encore la preuve que le vaccin empêche la transmission du virus.

On sait juste qu’il atténue la maladie.

Dès lors, les acteurs des Ehpad préfèrent convaincre.

