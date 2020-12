Le CDC publie de nouvelles directives et lance une sonde après la vaccination contre le COVID-19 après des années 1000 négativement affectées

PAR TYLER DURDEN

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020-9: 50

Selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), des milliers de personnes n’ont pas été en mesure de travailler ou d’accomplir leurs activités quotidiennes, ou ont nécessité les soins d’un professionnel de la santé, après avoir reçu le nouveau vaccin COVID-19 .

Au 18 décembre, 3 150 personnes ont rapporté ce que l’agence appelle des «événements d’impact sur la santé» après avoir été vaccinées.

La définition du terme est: «incapable d’accomplir ses activités quotidiennes normales, incapable de travailler, soins requis par un médecin ou un professionnel de la santé».

Comme le rapporte Zachary Stieber de The Epoch Times , les personnes signalant les effets négatifs les ont signalés via V-safe, une application pour smartphone. L’outil utilise des messages texte et des enquêtes en ligne pour fournir des bilans de santé personnalisés et permet aux utilisateurs d’indiquer rapidement au CDC s’ils subissent des effets secondaires.

Le CDC et Pfizer, qui produit le vaccin avec BioNTech, n’ont pas répondu à la demande de commentaires.

Les informations ont été présentées par le Dr Thomas Clark, un épidémiologiste des CDC, au Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, un comité indépendant qui fournit des recommandations à l’agence, samedi.

Le CDC a déclaré que 272 001 doses du vaccin avaient été administrées au 19 décembre. Cela signifie que la plupart des personnes vaccinées n’ont pas subi d’effets négatifs.

Le CDC a identifié six rapports de cas d’anaphylaxie, ou réaction allergique grave , survenus après la vaccination avec le nouveau vaccin, a rapporté Clark. D’autres rapports de cas ont été examinés et ont déterminé qu’ils n’étaient pas anaphylactiques.

Dans une mise à jour vendredi, l’agence a souligné que toute personne ayant déjà eu une réaction allergique grave à l’un des ingrédients d’un vaccin COVID-19 ne devrait pas recevoir ce vaccin. Les personnes ayant des réactions allergiques sévères à d’autres vaccins devraient consulter leur médecin pour obtenir le nouveau vaccin, tandis que celles ayant des antécédents d’anaphylaxie non liée aux vaccins «peuvent encore se faire vacciner».

«Le CDC recommande que les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves non liées aux vaccins ou aux médicaments injectables – telles que les allergies aux aliments, aux animaux domestiques, au venin, à l’environnement ou au latex – puissent toujours se faire vacciner», a déclaré le CDC.

« Les personnes ayant des antécédents d’allergies aux médicaments oraux ou des antécédents familiaux de réactions allergiques sévères, ou qui pourraient avoir une allergie plus légère aux vaccins (pas d’anaphylaxie) – peuvent également se faire vacciner. »

Quiconque souffre d’anaphylaxie après avoir reçu le premier vaccin ne devrait pas recevoir le deuxième vaccin, a déclaré le CDC. Les vaccins COVID-19 sont destinés à être administrés en deux doses, espacées d’environ trois semaines.

Au moins cinq travailleurs de la santé en Alaska ont eu des effets indésirables après avoir reçu le vaccin Pfizer, a rapporté l’Anchorage Daily News . L’une des deux réactions indésirables à l’hôpital régional de Bartlett a nécessité un traitement à l’hôpital pendant au moins deux nuits.

Un hôpital de l’Illinois a interrompu les vaccinations après que quatre travailleurs aient subi des effets indésirables.

Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la Food and Drug Administration, a déclaré aux journalistes lors d’un appel jeudi soir que l’agence travaillait avec le CDC et ses collègues du Royaume-Uni pour sonder les réactions allergiques.

«Nous allons examiner toutes les données que nous pouvons à partir de chacune de ces réactions pour trier exactement ce qui s’est passé. Et nous chercherons également à essayer de comprendre quels composants du vaccin pourraient aider à les produire », a-t- il déclaré.

Un contenant de 5 doses de vaccin COVID-19 repose sur une table au Roseland Community Hospital de Chicago, dans l’Illinois, le 18 décembre 2020 (Scott Olson / Getty Images)

Notant qu’il spéculait, Marks a déclaré que l’on savait que le polyéthylène glycol – un composant présent à la fois dans le vaccin Pfizer et dans celui de Moderna que les régulateurs ont approuvé plus tôt dans la journée – peut être associé, rarement, à des réactions allergiques.

«Cela pourrait donc être un coupable ici. Et c’est pourquoi nous allons surveiller de très près », a-t- il déclaré. « Mais nous ne savons tout simplement pas à ce stade. »

Les deux vaccins ont des «effets secondaires systémiques», qui sont «généralement légers», a déclaré Marks.

Ils s’en vont après une journée. Selon le site Web de la FDA, les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires et les frissons. L’agence a déclaré qu’ils s’en allaient après plusieurs jours.

Un volontaire de l’essai clinique de dernière étape de Pfizer a eu une réaction allergique. Deux personnes participant à l’essai clinique de phase 3 de Moderna ont présenté des réactions anaphylactiques, a déclaré la société lors d’une réunion jeudi. Mais les données ont montré que les avantages l’emportaient sur le risque, ont déclaré des responsables de la FDA, alors qu’ils accordaient une autorisation d’utilisation d’urgence aux vaccins à environ sept jours d’intervalle.

Les personnes qui reçoivent un vaccin COVID-19 doivent être surveillées pendant au moins 15 minutes après avoir été vaccinées, selon le CDC.

Si une personne subit une réaction allergique sévère au vaccin COVID-19, les prestataires de vaccination sont censés fournir des soins rapides et appeler les services médicaux d’urgence. La personne doit continuer à être surveillée dans un établissement médical pendant au moins plusieurs heures.

https://www.naturalnews.com/2020-12-20-situation-update-dec-20th-the-misdirection-ploy.html