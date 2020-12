https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/29/eladio-annonce-le-pire-une-fermeture-dinternet-pour-ecraser-les-peuples-et-les-mettre-a-genoux-ce-sera-pour-2021-notre-extermination-pourra-alors-commencer-incognito-info-fournie-par-un-general/

L’inévitable tentation maduriste

Depuis que la BCE garantit aux marchés qu’elle achètera in fine toutes les dettes émises durant la pandémie (plus quelques autres, nous ne sommes plus à cela près), les méninges se creusent pour savoir comment rembourser ces sommes monstrueuses qu’on n’imaginait pas un jour voir défiler en temps de paix.

Forcément, ce que nous appelons la tentation maduriste a très vite pris forme. Elle consiste à préconiser une confiscation de l’argent des plus riches pour qu’ils remboursent la crise.

L’une des variantes de cette proposition consiste à ne pas rembourser la dette, tout simplement. On ferait comme si cet argent était libellé en billets de Monopoly, et on décrèterait qu’il n’a jamais existé.

Plus vulgairement, on ne peut pas ignorer que l’épargne des Français a bondi de 200 Mds€ cette année, du fait des restrictions imposées à l’offre (notamment par la fermeture des restaurants). Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que, dans l’esprit de Bercy, une équation est déjà en place pour récupérer ces 200 Mds€ et les mettre « au service de l’économie », c’est-à-dire au service de la dette.

Bien entendu, aucun effort sur les dépenses publiques n’est envisagé dans le même temps.