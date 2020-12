Ce sont des massacres prémédités voulus par les tenants du pouvoir, les autorités de santé, les Big Pharma, Bill Gates, l’OMS et tous leurs participants – les effets négatifs graves peuvent survenir à court, moyen ou long termes – MIRASTNEWS

Infirmière gestionnaire Tiffany Dover de CHI Memorial Hospital à Chattanooga, Tennessee. Histoire et vidéo.

La première semaine d’injection aux travailleurs de la santé américains du vaccin expérimental illégal à l’ARNm de Pfizer a conduit plus de 3000 de ces travailleurs de la santé à déclarer avoir été blessés au point de ne pas pouvoir continuer à travailler et effectuer des activités normales, nécessitant les soins d’un médecin ou un travailleur de la santé.

Ce rapport provient directement du CDC et a été publié hier 19 décembre 2020.

Si les problèmes de dotation en personnel et la surpopulation dans les hôpitaux à travers les États-Unis étaient sur exagérés dans les médias d’entreprise contrôlés par [Big] Pharma ces dernières semaines pour susciter la peur du COVID au public, qui est sur le point de changer alors que la prochaine phase des essais expérimentaux de vaccin COVID est menée auprès du public américain, à commencer par les travailleurs de la santé la semaine dernière.

Parce que selon ce rapport du CDC, le système de santé vient de perdre plus de 3000 employés à cause du vaccin expérimental COVID, et non du COVID lui-même.

Utiliser des travailleurs de la santé comme premiers rats humains de laboratoire dans le public était évidemment prévu dès le départ. Ceux formés au dogme de l’industrie pharmaceutique, au moins beaucoup d’entre eux, ont pu retrousser leurs manches et obtenir ce vaccin expérimental et être convaincus que les effets secondaires sont «normaux» et pour le «plus grand bien», parce que c’est ce que leur formation leur a appris.

Cela entraînera également un VRAI surpeuplement des hôpitaux, car de plus en plus de ces travailleurs de la santé ne pourront pas se présenter au travail la semaine prochaine, et probablement dans les semaines à venir, et les médias d’entreprise contrôlés par l’industrie pharmaceutique diront que cela est dû à des «cas» croissants de COVID pour convaincre le grand public de faire la queue et de se faire vacciner.

Et le public américain abasourdi qui fait réellement confiance aux médias corporatifs détenus et contrôlés par l’industrie pharmaceutique semble tomber dans la tromperie, sur la base des commentaires que nous avons reçus ici à Health Impact News alors que nous rapportons ces événements.

Par exemple, nous avons publié la vidéo de la conférence de presse à Chattanooga, Tennessee plus tôt cette semaine, où l’infirmière responsable Tiffany Dover s’est évanouie en direct devant la caméra juste après avoir été vaccinée avec le vaccin expérimental Pfizer COVID.

Les médecins du CHI Memorial Hospital et l’infirmière elle-même ont tenté de rassurer le public sur le fait que son évanouissement n’avait rien à voir avec le vaccin qu’elle venait de recevoir, et apparemment la plupart du public l’achète, sur la base des commentaires que nous avons reçus, comme celui-ci:

Ma mère m’a fait regarder cette vidéo. Vous êtes tous induits en erreur et vous vous donnez un air incroyablement stupide. Vous considérez vraiment ce site comme une source d’information crédible? Écoutez les responsables de la santé! Écoutez le CDC et qui! Portez votre masque !!!!!! Obtenez le vaccin !!!!!!! Au moins rester à la maison et quarantaine !!!!! C’est en partie à cause de votre non-conformité et de votre propagande sans instruction que ce pays est dans l’état dans lequel il se trouve par rapport au reste du monde.

Où vous obtenez vos informations maintenant est une question de vie ou de mort, littéralement, et les menaces du gouvernement de saisir des sites Web tels que Health Impact News et d’autres qui osent publier la vérité sur la corruption dans l’industrie pharmaceutique et le gouvernement pèsent toujours. nous, et pourrait être mis en œuvre à tout moment maintenant, car ils cherchent à diffuser ce vaccin au grand public après avoir réduit considérablement le personnel hospitalier à travers le pays.

La prochaine étape sera celle des personnes âgées vivant dans des institutions d’aide à la vie privée, probablement à partir de cette semaine, et la plupart d’entre elles ont des problèmes de comorbidité avec un système immunitaire affaibli et sont remplies de médicaments pharmaceutiques toxiques.

Ce sera un holocauste littéral, et ce sera bien pire que les dizaines de milliers de personnes âgées décédées lorsque COVID a commencé!

L’autre aspect inquiétant du rapport du CDC publié hier est qu’il y avait 514 travailleuses de la santé enceintes qui ont reçu le premier cycle du vaccin expérimental de Pfizer.

Comme nous l’avons signalé, le Royaume-Uni ne recommande pas aux femmes enceintes de se faire vacciner, mais aucun avertissement de ce type n’existe dans les directives de la FDA pour les États-Unis.

RÉVEILLE-TOI AMÉRIQUE !!

C’est le programme eugénique du Nouvel Ordre Mondial appelé «La Grande Réinitialisation» mis en œuvre juste sous vos yeux! Arrêtez de regarder les nouvelles des médias corporatifs détenues et contrôlées par l’industrie pharmaceutique, et commencez à prendre des précautions pour RÉSISTER à leur programme de réduction de la population mondiale et mettre en place leur Nouvel Ordre Mondial!

Ce n’est plus une «théorie du complot» !! C’est l’objectif déclaré des mondialistes comme Bill Gates, il a été publié et maintenant il est mis en œuvre sous vos yeux sous le nom de The Great Reset.

Si vous n’avez pas encore écouté l’avertissement des médecins et des professionnels de la santé qui ne participent pas à ce programme d’eugénisme qui représente littéralement des dizaines de milliers de médecins du monde entier essayant de sonner l’alarme sur ces vaccins COVID expérimentaux, veuillez regarder et écouter maintenant et transmettez-le car ces médecins sont censurés et attaqués:

Les médecins du monde entier ont un problème grave AVERTISSEMENT: NE PAS ACCEPTER LE VACCIN COVID !!

Vaccins COVID «Armes biologiques de destruction massive», déclare un médecin du Wyoming et directeur du département de santé publique de l’État du Wyoming

ATTENTION! Les personnes âgées et les travailleurs de la santé en première ligne pour obtenir le vaccin expérimental COVID!

