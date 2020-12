EN GREGE RELICTO [1]

Considérations sur la crèche de la place Saint-Pierre

Au centre de la place Saint-Pierre, une structure métallique tendue domine la scène, décorée à la hâte d’une lumière tubulaire, sous laquelle se dressent, dérangeantes comme des totems, quelques horribles statues que nul doué de bon sens n’oserait identifier avec les personnages de la Nativité. Le fond solennel de la basilique du Vatican ne fait qu’accroître l’abîme entre l’architecture harmonieuse de la Renaissance et le défilé indécent des quilles anthropomorphes.

Peu importe que ces atroces artefacts soient le fruit d’étudiants d’un obscur institut d’art des Abruzzes: quiconque a osé assembler cet affront à la Nativité l’a fait à une époque qui, en plus de créer d’innombrables monstruosités de pseudo-art, ne savait pas comment faites quelque chose de beau ou qui mérite d’être conservé pour la postérité. Nos musées et galeries d’art moderne regorgent de créations, d’installations et de provocations nées d’esprits malades qui chevauchent les années 60 et 70: des tableaux impossibles à regarder, des sculptures qui provoquent le dégoût, des œuvres dont il est impossible de déterminer non plus leur sujet. ou leur signification. Les églises n’ont pas non plus été épargnées: même elles regorgent de telles œuvres, toujours issues de ces années peu propices,

Pendant des décennies, les architectes et les artisans ont fabriqué des structures, des meubles et des ornements sacrés horribles d’une telle laideur qu’ils laissent les simples dégoûtés et scandalisent les fidèles. De cette même racine maléfique est née aussi, dans une clé migratoire bergoglienne, la péniche de bronze qui est le «monument au migrant inconnu » qui perturbe désormais l’harmonie du côté droit de la colonnade du Bernin et dont le poids oppressant fait les pavés mêmes couler, à la consternation du peuple romain.

Il convient de rappeler que la crèche blasphématoire de cette année a été précédée de celle tout aussi sacrilège de 2017, offerte au Vatican par le sanctuaire de Montevergine, lieu de pèlerinage de la communauté homosexuelle et transgenre italienne. Cette scène anti-nativité , «soigneusement planifiée et préméditée selon les diktats et la doctrine du pape François», était censée dépeindre de prétendues œuvres de miséricorde: un homme nu allongé sur le sol, un cadavre au bras suspendu, la tête d’un prisonnier, un archange avec une guirlande de fleurs arc-en-ciel, et la coupole de Saint-Pierre en ruines.

Des tentatives similaires, dans lesquelles la Nativité est prise comme prétexte pour légitimer des expériences très malheureuses, ont été le tourment de nombreux fidèles, contraints de supporter les extravagances du clergé et leur soif d’innovation à tout prix, la volonté délibérée de profaner – au sens étymologique de rendre profane – précisément ce qui est sacré, séparé du monde, mis à part pour le culte et la vénération: crèches «œcuméniques» contenant d’improbables mosquées, crèches «immigrantes» représentant la Sainte Famille sur un radeau, et même des crèches faites de pommes de terre ou de ferraille.

Il est désormais évident, même pour les plus inexpérimentés, qu’il ne s’agit pas de tentatives d’actualisation de la scène de Noël, comme l’ont fait les peintres de la Renaissance ou du XVIIIe siècle, habillant la procession des mages avec les costumes de l’époque. Il s’agit plutôt de l’imposition arrogante du blasphème et du sacrilège comme anti-théophanie de la laideur, l’attribut nécessaire du Malin.

Ce n’est pas un hasard si les années de création de cette crèche sont les mêmes que celles où le Concile Vatican II et la messe réformée ont émergé: son esthétique est la même, tout comme ses principes inspirants, car ces années ont marqué la fin d’une monde et ont marqué le début de la société contemporaine, tout comme ils ont été témoins du début de l’éclipse de l’Église catholique qui a cédé la place à l’Église conciliaire.

L’installation de ces énormes artefacts en céramique dans le four a dû poser de nombreux problèmes, que les enseignants industrieux de l’école d’art des Abruzzes ont surmontés en les brisant en morceaux. La même chose s’est produite au Concile, où des experts ingénieux ont réussi à imposer des nouveautés doctrinales et liturgiques dans des documents qui, en d’autres temps, auraient été confinés à la discussion d’un petit groupe clandestin de théologiens progressistes.

Le résultat de cette expérience pseudo-artistique est une horreur d’autant plus effrayante que l’on prétend que le sujet représenté est la Nativité du Seigneur. Avoir décidé d’appeler une telle collection de figures monstrueuses une «crèche» n’en fait pas une, ni ne correspond au but pour lequel de telles scènes sont exposées dans les églises, les places et les maisons; à savoir inspirer l’adoration des fidèles devant le Mystère de l’Incarnation. Tout comme le fait d’avoir appelé Vatican II un «concile» n’a pas rendu ses formulations moins problématiques et n’a certainement pas confirmé les fidèles dans la foi, ni augmenté la réception fréquente des sacrements, encore moins converti les foules de païens à la Parole du Christ.

Et tout comme la beauté de la liturgie catholique a été remplacée par un rite qui n’excelle que dans la misère; de même que la sublime harmonie du chant grégorien et de la musique sacrée a été bannie de nos églises pour faire résonner en elles des rythmes tribaux et des musiques profanes; de même que la perfection universelle de la langue sacrée a été balayée par le Babel des langues vernaculaires; ainsi l’impulsion de vénération populaire et ancienne imaginée par saint François a été frustrée, afin de la défigurer dans sa simplicité et de dépouiller son âme.

La répulsion instinctive que suscite cette crèche et la veine sacrilège qu’elle révèle en fait un parfait symbole de l’Église bergoglienne, et peut-être précisément dans cette ostentation d’irrévérence effrontée envers une tradition séculaire si chère aux fidèles et aux petits , il est possible de comprendre l’état des âmes qui l’ont voulu là, sous l’obélisque, comme un acte de défi à la fois contre le Ciel et contre le peuple de Dieu: des âmes sans Grâce, sans Foi et sans Charité.

Quelqu’un, dans une vaine tentative de trouver quelque chose de chrétien dans ces statues obscènes en céramique, répétera l’erreur qui a déjà été faite en permettant à nos églises d’être vidées, nos autels à être dépouillés, et l’intégrité simple et cristalline de la doctrine à corrompre par le confusion ambiguë typique des hérétiques.

Disons-le simplement clairement: cette chose n’est pas une crèche, car si c’était le cas, elle représenterait le sublime Mystère de l’Incarnation et de la Naissance du Fils de Dieu secundum carnem, l’admiration adorante des bergers et des mages, l’amour infini de la Très Sainte Vierge Marie pour le Divin Enfant, et la stupéfaction de la création et des anges. En bref, il représenterait l’état de notre âme alors qu’il contemple l’accomplissement des prophéties, notre enchantement de voir le Fils de Dieu dans la crèche, notre indignité pour la Miséricorde rédemptrice. Au lieu de cela, on prend conscience, de manière significative, du mépris de la piété populaire, du rejet d’un modèle éternel qui rappelle l’immuabilité éternelle de la vérité divine, et de l’insensibilité des âmes arides et mortes devant la majesté du roi infantile et le genou plié du Magi. On prend conscience de la grisaille sombre de la mort, de la sombre asepticité de la machine, des ténèbres de la damnation et de la haine jalouse d’Hérode qui voit son propre pouvoir menacé par la Lumière salvifique du Roi Infant.

Encore une fois, nous devons être reconnaissants au Seigneur même dans cette épreuve, une épreuve qui semble avoir un impact moindre mais qui est toujours compatible avec les plus grandes tribulations que nous traversons, car elle aide à enlever les yeux bandés de nos yeux. Cette monstruosité irrévérencieuse est la marque de la religion universelle du transhumanisme espérée par le Nouvel Ordre Mondial; c’est l’expression de l’apostasie, de l’immoralité et du vice – de la laideur érigée en modèle. Et tout comme tout ce qui est construit par les mains de l’homme sans la bénédiction de Dieu, en effet contre Lui, il est destiné à périr, à disparaître et à s’effondrer. Et cela ne se produira pas parce que quelqu’un d’autre arrivera au pouvoir qui a simplement des goûts différents et des sensibilités différentes, mais parce que la Beauté est la servante nécessaire de la Vérité et de la Bonté, tout comme la laideur est le compagnon du mensonge et de la méchanceté.

+ Carlo Maria Viganò, archevêque

23 décembre 2020

Feria IV infra Hebdomadam IV Adventus

[1] Le troisième couplet d’Adeste Fideles: En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores approperant – Lo! Le troupeau abandonné, les bergers convoqués se précipitent humblement vers le berceau.