Mise à jour de la situation, 23 décembre – Trump choisit l’option de déclassification pour exposer Joe Biden et les traîtres de l’État profond

Mercredi 23 décembre 2020 par: Mike Adams

Mots clés: déclassification , fraude électorale , Joe Biden , MAGA , président Trump , truqué , traîtres , trahison , fraude électorale , Maison Blanche

Contournez la censure en partageant ce lien:

Copier le lien16 000VUES

( Natural News ) La mise à jour de la situation d’aujourd’hui (pour le 23 décembre) révèle comment Trump semble avoir choisi l’option de «déclassification» pour exposer Joe Biden et les traîtres de l’État profond. Mais avec InfoWars rapportant maintenant que Trump a été complètement abandonné par presque tout le personnel de la Maison Blanche, reste-t-il quelqu’un pour exécuter les ordres de déclassification de Trump?

Correction: ce podcast fait référence à un article de Reuters qui annonçait un test du système de diffusion d’urgence jeudi. Après un examen plus approfondi, cet article datait d’une année précédente, et non de 2020, de sorte que ce point est corrigé .

Voici ce que vous apprendrez dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

D’autres rumeurs sur les avions de transport C-17 arrivant au Nevada.

Des rumeurs selon lesquelles Trump parlera à l’Amérique le jour de Noël.

Trump nomme Ezra Cohen-Watnick à la présidence du Conseil de déclassification de l’intérêt public, qui est chargé de décider quels documents seront déclassifiés. Watnick est connu pour être un allié du général Michael Flynn et Trump. ( Whitehouse.gov )

Trump signe un nouveau mémorandum pour permettre à John Durham et à tout nouveau conseil spécial d’utiliser des documents classifiés avec de grands jurys afin de demander de nouvelles inculpations criminelles contre des acteurs de l’État profond. Cette ordonnance s’appliquerait également à Sidney Powell si elle est nommée avocate spéciale dans les prochains jours. ( Whitehouse.gov )

Joe Biden a été impliqué dans le scandale des mandats spygate / FISA de 2016 et pourrait être exposé dans les prochains dépotoirs de documents.

Le juge du Wisconsin témoigne que plus de 200 000 votes étaient illégaux et invalides dans cet État.

Rejoignez la marche à DC le 6 janvier. Trump dit: «Ça va être sauvage!»

National File rapporte que la Maison Blanche a publié une note interne obligeant essentiellement le VP Pence à agir aujourd’hui, rejetant les votes électoraux des États qui ont procédé à des élections frauduleuses et inconstitutionnelles.

Les législateurs géorgiens ont décidé de certifier leur propre élection.

Les législateurs de l’Arizona s’efforcent de certifier Trump comme le véritable gagnant.

Patrick Byrne révèle que Trump n’est qu’à une seule signature pour libérer une solution puissante.

Trump rencontre plusieurs membres du Congrès pour discuter d’une solution le 6 janvier.

Giuliani dit qu’une grande révélation est en cours sur la fraude en Géorgie.

Écoutez le podcast complet ici:

Brighteon.com/ac4e2aac-de19-4876-8b71-329ea2403dff