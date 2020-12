Comment les Rothschild tiennent le Vatican depuis 1832 ; une explication par Wikipédia en anglais (bizarre, pas de traduction en français ?). Nota : aucun historien sentant le soufre ici, et c’est tant mieux. Vive Nyall Ferguson et ses « prophètes de l’argent ». Joyeux Noël dans votre crèche en coffre-fort, paspistes !

Prêts Rothschild au Saint-Siège

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

Aller à la navigationAller à la recherche

Le pape Grégoire XVI a supervisé l’accord de prêt entre la famille Rothschild et le Saint-Siège en 1832.

Les prêts Rothschild au Saint-Siège font référence à une série de prêts financiers importants conclus entre la famille Rothschild et le Saint-Siège de l’ Église catholique . Le premier prêt qui a eu lieu en 1832 a eu lieu au lendemain des guerres napoléoniennes pendant le pontificat du pape Grégoire XVI (impliquant James Mayer de Rothschild et Carl Mayer von Rothschild ). Ce prêt convenu était d’un montant de 400000 £ (équivalent à 37,4 millions £ en 2019). Un deuxième prêt a eu lieu pendant le pontificat du pape Pie IX ( » Pio Nono« ) au début des années 1850 avec les mêmes membres de la famille Rothschild après l’effondrement de l’ éphémère République romaine révolutionnaire de Giuseppe Mazzini et la restauration des États pontificaux .

Contenu

Prêt 1832 sous le pape Grégoire XVI [ modifier ]

Contexte [ modifier ]

Au lendemain des guerres napoléoniennes , il y a eu un retour à la politique du trône et de l’autel en Europe . À cette époque, la famille Rothschild de banquiers juifs de Francfort avait accédé à une position de premier plan en tant que banquiers. Les descendants de cette famille se sont établis dans plusieurs centres de pouvoir européens, y compris dans les pays catholiques, comme à Vienne dans l’ Empire autrichien de Klemens von Metternich (pour qui l’ âge de Metternich est nommé), et à Naples gouverné par les Bourbon-Deux-Siciles la monarchie. L’un des États auxquels la souveraineté a été rétablie par le Congrès de Vienneétait les États pontificaux , domaine temporel du Saint-Siège . Cependant, dans les années qui ont suivi la restauration, les finances du Saint-Siège ont décliné. [1]

James Mayer de Rothschild a négocié les conditions spécifiques de l’accord de prêt avec Alessandro Torlonia.

En 1831, le cardinal Bartolomeo Cappellari est élu pape Grégoire XVI . Les Rothschild étaient considérés comme fiables dans les cercles conservateurs en Europe, car ils avaient travaillé avec le gouvernement autrichien pour stabiliser les finances après les guerres napoléoniennes . Ils ont également soutenu les Bourbons dans le royaume des Deux-Siciles , qui borde les États pontificaux , en aidant à financer leur suppression de deux tentatives de révolutions. [2] Cette année-là, il y avait des rumeurs selon lesquelles Rome tendrait la main à la famille Rothschild pour un prêt; les frères James et Carl étaient au départ méfiants, mais aussi bien l’Autriche ( Metternich et le comte Appony ) que la France (Casimir Pierre Périer et Horace François Bastien Sébastiani de La Porta ) ont insisté sur la question pour Rome. [3] Initialement, il y avait une certaine résistance pendant les négociations, en particulier du gouvernement romain et de Monseigneur Antonio Garibaldi à Paris . Cependant, Alessandro Torlonia (agissant pour le Saint-Siège) a eu des négociations directes avec James Mayer de Rothschild et a rejeté un accord, signé le 30 novembre 1831. Ainsi, en 1832, l’accord des Rothschild de fournir un prêt au Saint-Siège pour 400 000 £ ( équivalent à 37,4 millions de livres sterling en 2019) est entré en vigueur. [2]

James Mayer de Rothschild , chef de la famille bancaire Rothschild de France ( Banque Rothschild ), est devenu le banquier papal officiel. [2] Son frère basé à Naples, Carl Mayer von Rothschild , géographiquement plus proche de Rome, est allé rencontrer le Pape Grégoire XVI en janvier 1832. Ici, Carl Mayer a été présenté avec le ruban et l’étoile de l’ Ordre Constantinien Militaire Sacré de Saint George . Il était d’usage pour les catholiques de montrer de la vénération pour ce qu’ils considéraient comme le Vicaire du Christ , d’embrasser les pieds du Pape lorsqu’ils le rencontraient. En tant que juif, Carl Mayer von Rothschild était autorisé à simplement embrasser la bague sur sa main à la place. [2]Cela a scandalisé les critiques catholiques de l’accord à l’époque. Il a même recueilli une référence des siècles plus tard, par Philippe de Rothschild , descendant direct de James et Carl, dans son autobiographie Milady Vine (1984).

Ce prêt convenu était d’un montant de 400 000 £ (équivalent à 34,1 millions de £ en 2016). Un deuxième prêt a eu lieu pendant le pontificat du pape Pie IX («Pio Nono») au début des années 1850 avec les mêmes membres de la famille Rothschild après l’effondrement de la république romaine révolutionnaire de courte durée de Giuseppe Mazzini et la restauration des États pontificaux.

Réactions [ modifier ]

Les rapports de la transaction ont conduit à des critiques acerbes du pape Grégoire XVI dans le monde chrétien (en particulier catholique), qui ont presque toutes circulé autour de la judéité des Rothschild. Le poète romantique français Alfred de Vigny a déclaré: « un juif règne désormais sur le pape et le christianisme. Il paie les monarques et achète des nations ». [2] Ludwig Börne , juif converti au luthéranisme et membre du mouvement Young Germany a déclaré: « Un riche juif lui baise la main, tandis qu’un pauvre chrétien embrasse les pieds du pape. Les Rothschild sont assurément plus nobles que leur ancêtre Judas Iscariot . Il a vendu Christ pour 30 petites pièces d’argent: les Rothschild l’achèteraient, s’il était à vendre. » [2]Un autre exemple marquant est la mention du prêt dans un sonnet de Giuseppe Gioachino Belli , Er motivio de li guai . Alors que Belli trouvait les Rothschild hautement répréhensibles, pour lui le Pape était encore pire en tant qu’homme faible qui avait «vendu à la fois Rome et l’État» et n’était donc plus digne de porter les robes papales. [4]

Cardinal Tosti [ modifier ]

Le cardinal Antonio Tosti a tenté de convertir la dette auprès de six banques parisiennes rivales des Rothschild.

Le pape Grégoire XVI a nommé le cardinal Antonio Tosti comme nouveau trésorier papal (également connu sous le nom de caméra apostolique ) à Rome en juillet 1834. Compte tenu des conditions boursières et d’une récente offre de Rothschild à l’Égypte pour refinancer sa dette, Tosti a tenté de refinancer la dette en plus conditions favorables; Rothschild s’est opposé à un refinancement aussi précoce, craignant des pertes pour sa propre banque et de discréditer les émissions d’obligations du Vatican. [5]

Dans le cadre d’un plan pour obtenir de meilleures conditions, Tosti a contacté un certain nombre de banques parisiennes actives à la Bourse de Paris , qui se trouvaient en position de concurrence avec les Rothschild, en raison de leur opposition commerciale intéressée à un monopole des Rothschild. du secteur financier. [6] Bien que l’écrivain juif hongrois Ignatius Balla dans son livre de 1913 The Romance of the Rothschild attribue plus tard la motivation du cardinal Tosti à «sans doute des raisons sectaires» [7], les six banques rivales étaient elles-mêmes principalement protestantes ou suisses, mais aussi certaines Juif. Ils comprenaient; Banque J. Hagerman, Banque André & Cottier, Banque Fould – Oppenheim& Cie, Banque JA Blanc, Colin et Compagnie, Banque Gabriel Odier & Compagnie et Banque Wells & Compagnie. [6] [8]

L’élément principal parmi ces intérêts rivaux des Rothschild à la Bourse de Paris ; Jonas-Philip Hagerman, un luthérien suédois qui avait auparavant une banque à Gênes , avait déjà réussi un exploit similaire en aidant à obtenir pour le Royaume de Sardaigne un prêt du gouvernement français, qui a offert l’accord aux six banques, en évitant les Rothschild. [8] Les Rothschild qui jusque-là s’étaient considérés comme inattaquables, avaient riposté en précurant une chute sur les emprunts d’Etat parisiensqui a amené les obligations sardes plus bas que prévu. Si cette contre-attaque a porté atteinte aux rivaux des Rothschild, lorsque le cardinal Tosti a lancé l’idée des obligations romaines, la Banque André & Cottier et d’autres ont tenu à avancer et ont envoyé le marchand de Livourne Vincent Nolte pour confirmer leur intérêt. [9]

Tout cela avait été fait de manière discrète, sans que les Rothschild en soient informés. Mais quand les agents de la famille bancaire Rothschild de Naples ont appris qu’un agent des «six banques» de Paris était à Rome, leurs soupçons se sont accrus. [10] Après avoir appris la situation, Carl Mayer von Rothschild est parti à Rome pour découvrir la vérité sur l’affaire auprès du cardinal Tosti. [11] Pendant que là il a produit une copie du contrat original de 5%, signé par Rothschild et Torlonia (avant que Tosti ait été impliqué avec la finance papale) qui contenait une condition secrète jusqu’à maintenant; [11]le Saint-Siège ne peut s’adresser à aucune autre entreprise pour un nouveau prêt sans en informer au préalable les Rothschild et leur donner la préférence si elle offre des conditions égales à sa concurrence. [12] Les six firmes parisiennes ont d’abord envisagé d’essayer d’offrir de telles conditions que, si les Rothschild essayaient de les égaler, cela nuirait à leurs propres intérêts; cependant, à la fin, les deux parties se sont réconciliés et ont conclu ensemble les nouvelles conditions de prêt. [13]

Relations entre catholiques et juifs [ modifier ]

Le prince Metternich a travaillé en étroite collaboration avec les Rothschild et a assuré la liaison avec le pape Grégoire XVI sur des questions telles que les Juifs d’Ancône en leur nom.

La question de savoir si le prêt a eu un effet significatif sur la relation entre le catholicisme et le judaïsme est discutée. Malgré son approbation du prêt à travers les lignes religieuses, le pape Grégoire XVI s’est opposé à ce qu’il a appelé l’indifférentisme religieux et a soutenu l’orthodoxie catholique sur ces questions dans des encycliques telles que Mirari vos . [14] . Par l’intermédiaire de Klemens von Metternich , chancelier d’Autriche comme intermédiaire [15], les Rothschild ont demandé au Pape un certain nombre de concessions envers les Juifs vivant dans les domaines papaux, [16] comme les Juifs d’Ancône , mais les demandes ont été refusées.

Voir aussi [ modifier ]

Références [ modifier ]

Bibliographie [ modifier ]