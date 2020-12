Lui aussi aurait un double (cf. Biden) ? Ou lui aussi se dédouble ? En attendant, on trouve cette perle dans un livre sur la présidente : « Arrive, alors, l’exclamation satisfaite du vendeur de jeans (djinns) à une jambe : « Je les ai bien baisés ! Je leur ai mis profond. » Les oreilles chastes avaient été prévenues, dans les coulisses, l’acteur se lâche… »

« Chassez le naturel, il revient au galop » ou quand « l’habit ne fait pas le moine ». Et… vous vous attendiez à quoi ? Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour vous raconter cette petite anecdote. Arrivé en fin de séjour dans mon ambassade d’affectation, dans un pays d’Afrique de l’Est qualifié par les uns de « trou du cul du monde » et par d’autres de « bac à sable de l’armée française », une relève concomitante avec l’arrivée d’un nouvel ambassadeur, qu’on appellera le nouveau CMD (Chef de Mission Diplomatique). Il semblait d’ailleurs ravi de me voir quitter mes fonctions et tout aussi ravi d’accueillir mon successeur, officier supérieur qui ne s’en cachait d’ailleurs pas. Ce nouveau CMD avait pour particularité d’être lui aussi ancien officier supérieur arrivé au Quai d’Orsay par le biais d’articles spéciaux en vigueur dans les armées qui permettent, moyennant un certain piston, d’obtenir des postes assez prestigieux dans la fonction publique de notre bonne République. Cet homme était vulgaire et particulièrement nauséabond et s’exprimait de la même manière que Emmanuel Macron en toutes circonstances. Il détestait particulièrement l’homme fort du pays qui allait devenir président de cette petite République et il ne s’en cachait pas. En réunion des services, il m’a été donné d’entendre les propos les plus orduriers proférés par ce « diplomate de haut vol » à l’encontre du futur chef de l’État. Sous mes yeux ébahis, moi qui pourtant reste un véritable troupier et sous le regard amusé de mon successeur. Horrible. Les deux faisaient bien la paire. La France était bien représentée. Il ne faut guère s’étonner si les relations furent très tendues après mon départ et celui du précédent CMD. Depuis, il y a prescription. //RO

Le parler beau de Emmanuel Macron fait de mots façon grand siècle, un tantinet désuets, comme pour montrer son enracinement dans une langue française des plus classiques : « galimatias », « poudre de perlimpinpin », « croquignolesque »… « Mais oui, ma chère, je connais tout cela, voyez ma culture, voyez mon côté terroir, attendez, j’en ai d’autres, je consulte mon dictionnaire… »

Bref, tout cet attirail et ces pincées de vieux françois saupoudrées ici et là laisseraient place, dès les micros débranchés, à un franc-parler de bistrot révélé par le livre d’Ava Djamshidi et Nathalie Shuck Madame la Présidente, dont le magazine Gala livre quelques extraits à ses lecteurs.

Amateurs de bonne franquette, manches relevées, ambiance barbecue-pétanque, bienvenue dans les vestiaires de l’Élysée. Allez, on va pas s’gêner, les journaleux se sont fait la malle, retour aux fondamentaux. Le premier communiant Macron quitte alors son aube d’oisillon tombé du nid pour reprendre son habit de jeune loup carriériste au langage décomplexé.

« En très petit comité, le locataire de l’Élysée déploie un vocabulaire très sexué, pour ne pas dire scabreux », racontent les auteurs de l’ouvrage. Mon Dieu, qu’allons-nous entendre ? « Maints conseillers ont sursauté en l’entendant tonitruer au sortir d’une victoire sur des adversaires politiques. » Arrive, alors, l’exclamation satisfaite du vendeur de jeans à une jambe : « Je les ai bien baisés ! Je leur ai mis profond. » Les oreilles chastes avaient été prévenues, dans les coulisses, l’acteur se lâche. Redevient lui-même. Mental de winner qui n’a pas de temps à perdre avec les simagrées de son temps. Sexisme, la bouche en cul-de-poule… Pour la galerie.

source:https://lecolonel.net/

https://reseauinternational.net/je-les-ai-bien-baises-emmanuel-macron-au-naturel/