Avez-vous remarqué à quel point le président Trump semble être confiant ces derniers temps ?

Avez-vous remarqué que Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Trump, semble plus heureux que d’habitude ?

C’est parce que quelque chose de GRAND se prépare !

Nous vous le disons depuis des semaines.

Mettons 2 + 2 ensemble.

La Maison Blanche a demandé au personnel de Trump d’arrêter de faire ses bagages…

Le Pentagone a cessé de donner à Joe Biden des briefings de renseignements…

Davantage de représentants républicains affirment qu’ils vont contester les votes électoraux…

Dan Scavino a posté des messages de plus en plus cryptiques sur Twitter…

Et Kamala Harris n’a toujours pas quitté son siège au Sénat !

Maintenant, Rudy Giuliani a donné une explication sur la fraude électorale :

« Vous allez le découvrir d’un seul coup. Cela va être très choquant pour le pays ».

Oubliez le goutte-à-goutte.

Rudy vous dit ce qui va se passer !

Quoi qu’il en soit, cela arrivera TOUT D’UN COUP.

Cela signifie que les Démocrates et les fausses nouvelles ne peuvent pas « tourner » et tenter de « démystifier » chaque histoire au fur et à mesure qu’elle s’écoule.

Au lieu de cela, la PREUVE sera lâchée si rapidement que leurs têtes tourneront !

Rudy en a parlé dans un épisode géant sur YouTube, expliquant la stratégie de Trump et ce qui va suivre !

N’oubliez pas que cela vient directement de la source.

https://reseauinternational.net/rudy-giuliani-vous-allez-tout-decouvrir-dun-coup-ca-va-etre-tres-choquant-pour-le-pays/

source : https://welovetrump.com

traduit par Anguille sous roche

via https://www.anguillesousroche.com/etats-unis