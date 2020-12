Le vaccin de Moderna doit être achevé d’ici 2022

Selon un communiqué de presse de la société de biotechnologie, l’essai de phase II / III impliquera environ 3000 volontaires âgés de 12 à 17 ans.

Les chercheurs donneront à la moitié des volontaires deux injections de l’immunisation de Moderna ou de l’ARNm-1273 à quatre semaines d’intervalle. Pendant ce temps, les autres participants recevront des placebos d’eau salée.

Les scientifiques affirment qu’ils surveilleront l’innocuité et l’efficacité du vaccin chez les enfants. Tous les volontaires seront suivis pendant 12 mois après la deuxième inoculation.

Dans un communiqué, le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a annoncé que la société était «heureuse de commencer cette étude de phase 2/3 de l’ARNm-1273 chez des adolescents en bonne santé aux États-Unis. Bancel a ajouté que la société vise à générer des données d’ici le printemps 2021 qui «soutiendront l’utilisation de l’ARNm-1273 chez les adolescents avant l’année scolaire 2021».

Bancel a conclu que Moderna Inc. souhaite produire un «vaccin sûr» qui peut aider à protéger les adolescents et garantir qu’ils puissent bientôt «retourner à l’école dans un cadre normal».

Clinicaltrials.gov , un registre d’essais cliniques géré par la US National Library of Medicine, a révélé que l’étude Moderna Inc. devrait être achevée d’ici juin 2022. Le vaccin de la société sera également utilisé sur des sites de test dans l’Idaho, Minnesota, New York, Oklahoma, Texas et Utah.

Lorsqu’on lui a demandé, une porte-parole de Moderna n’a pas révélé combien d’enfants étaient inscrits au moment de la rédaction.

D’autres entreprises ont déjà testé des vaccins sur des enfants

Pfizer Inc., un autre fabricant de vaccins, teste déjà son vaccin contre le coronavirus chez des enfants âgés de 12 ans depuis octobre. Une autre société, AstraZeneca, a également commencé à tester de jeunes participants en dehors des États-Unis.

Mais les tests semblent injustifiés, d’autant plus que les enfants développent rarement des symptômes graves de coronavirus. De plus, les jeunes patients nécessitent rarement une hospitalisation pour COVID-19, ce qui souligne le danger de tester des vaccins sur des enfants, qui n’ont pas été testés auparavant dans des essais pour des injections expérimentales. (En relation: un expert français des maladies infectieuses met en garde contre les dangers du vaccin COVID-19 .)

En octobre dernier, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié une déclaration annonçant que les essais cliniques n’incluaient que des adultes en bonne santé et non enceintes, au moins jusqu’en décembre. Le CDC a ajouté que les groupes recommandés pourraient à l’avenir, à mesure que les essais cliniques s’étendre, pour recruter davantage de volontaires.

Comment fonctionne le vaccin de Moderna?

Le vaccin de Moderna a été développé en collaboration avec les National Institutes of Health .

Le vaccin utilise une partie du code génétique de l’agent pathogène appelé ARN messager (ARNm) pour aider le corps d’un patient à reconnaître le COVID-19 et à attaquer s’il est infecté. Le candidat vaccin incite ensuite le corps à produire certaines des protéines virales, que le système immunitaire reconnaît et élabore une réponse défensive.

En novembre, les données des essais cliniques ont révélé que le vaccin était efficace à 94,1% pour prévenir le COVID-19. Le vaccin Moderna serait également efficace à 100% pour prévenir les maladies graves.

Le 17 décembre, le comité consultatif des vaccins et des produits biologiques associés de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a voté en faveur de l’octroi par la FDA d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à son candidat vaccin contre le coronavirus à base d’ARNm, l’ARNm-1273. Du panel, 20 membres ont voté en faveur de la fourniture de l’EUA. Aucun des membres n’a voté contre.

Auparavant, le même comité avait voté 17-4 recommandant le vaccin à base d’ARNm de Pfizer et BioNTech, BNT162b2. Un membre s’est abstenu lors des deux réunions du comité consultatif.

La recommandation était basée sur les résultats de l’étude présentés par Moderna, ainsi que sur les données de l’étude pivot de phase III COVE qui évaluait l’ARNm-1273 chez des patients adultes. Le vaccin potentiel avait un taux d’efficacité de 94,1% lors de l’analyse d’efficacité primaire et il offrait une protection complète contre les cas graves de COVID-19.

Selon un communiqué de presse, la plupart des effets secondaires négatifs causés par le vaccin Moderna se sont produits dans les un à deux premiers jours après l’injection et ont duré un à deux jours.

Moderna est prêt à expédier 20 millions de doses au gouvernement américain d’ici la fin de 2020 après la potentielle EUA. La société a signé un accord pour fournir 180 millions de doses supplémentaires d’ARNm-1273 au gouvernement d’ici la première moitié de 2021.

Le gouvernement américain peut également choisir d’acheter 300 millions de doses supplémentaires d’ARNm-1273. Moderna a indiqué qu’elle pouvait délivrer un milliard de doses dans le monde d’ici 2021. La société travaille également à la distribution efficace du vaccin.

Le vaccin potentiel de Moderna peut rester stable à des températures de réfrigérateur standard de 2 à 8 C pendant 30 jours. L’entreprise peut également couvrir le transport local et qu’elle peut distribuer le vaccin dans des conditions contrôlées à l’état liquide à la température standard.

Pfizer et BioNTech ont également reçu l’EUA pour leur vaccin dans au moins six pays tels que l’Amérique et le Royaume-Uni. Mais les demandes d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour les deux candidats restent en cours d’examen en Europe.

D’autre part, le candidat vaccin potentiel d’ AstraZeneca et de l’Université d’Oxford, AZD1222, était, en moyenne, efficace à au moins 70% dans la prévention du coronavirus sur la base de données intermédiaires d’études de stade avancé.

Les vaccins candidats COVID-19 de J&J et CureVac sont également en phase de développement avancé, les données de l’étude étant prévues pour une date de sortie en 2021.

Les effets secondaires du vaccin de Moderna

Les enfants sont souvent le dernier groupe testé lors des essais cliniques, car leur corps et leur système immunitaire se comportent différemment, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir des besoins de traitement différents.

Les enfants peuvent également avoir besoin de doses ou de tailles d’aiguilles différentes selon leur taille, leur poids et leur âge. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des enfants ne sont vaccinés qu’après que la sécurité a été bien documentée dans la population adulte.

Plusieurs volontaires ont signalé les symptômes suivants après avoir pris le vaccin Moderna :

Des frissons

Les fièvres

Mal de crâne

Douleur dans le bras

Essoufflement

En septembre dernier, Luke Hutchison, un volontaire de 44 ans dans l’essai de phase 3 de Moderna, a rapporté qu’il avait eu une fièvre légère après avoir pris la première injection du vaccin ARNm-1273.

Il a également ressenti des «symptômes de type COVID à part entière» après avoir reçu le deuxième vaccin. Hutchison a également connu des effets secondaires tels que toux , douleurs musculaires et articulaires, mains et pieds très chauds et malaise général.

Jack Morningstar, un autre volontaire, a déclaré qu’il ressentait de la fatigue après la première dose et de la fièvre après la seconde. Morningstar, un étudiant de l’ Université de Caroline du Nord à Chapel Hill , a déclaré que, puisque l’essai était en double aveugle, il n’avait aucun moyen de confirmer s’il avait reçu le vrai vaccin ou le placebo jusqu’à ce que le vaccin obtienne l’autorisation de la FDA.

Deux autres volontaires de l’étude de Moderna ont ressenti des effets secondaires similaires, mais ils ont refusé d’aller au dossier. Hutchinson a partagé qu’il voulait rendre public son expérience car il craignait que Moderna ne tienne les gens dans l’ignorance des effets secondaires négatifs possibles du vaccin.

Êtes-vous prêt à soumettre vos enfants aux effets indésirables du vaccin Moderna?

Visitez Pandemic.news pour plus de mises à jour sur les vaccins contre les coronavirus et leurs effets secondaires.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

UK.News.Yahoo.com

Observer.com

https://www.naturalnews.com/2020-12-29-moderna-testing-coronavirus-vaccine-on-kids.html