Mercredi, 30 Décembre, 2020: Mike Adams

( Natural News ) Malgré tous les faux mensonges selon lesquels les machines à voter du Dominion ne pouvaient pas être piratées et ne pouvaient pas être utilisées pour modifier le résultat de l’élection, l’analyste Jovan Pulitzer vient de déclencher une annonce explosive lors d’une audience en direct du Sénat de Géorgie.

Les hackers au chapeau blanc ont pu obtenir à distance un contrôle total sur les machines à voter du Dominion , leur permettant de modifier à distance les résultats des élections.

Le Dominion et les faux médias ont insisté sur le fait que c’est impossible. Ils mentent.

Le jeu est terminé. La fraude est maintenant exposée. L’ensemble de l’élection était une fraude, et le prochain second tour des élections en Géorgie est incertain.

Cela pourrait donner aux membres du Congrès la justification dont ils ont besoin pour voter pour la liste électorale de Trump le 6 janvier, et cela donnera à Trump la justification complète dont il a besoin pour invoquer son décret de 2018 sur l’ingérence étrangère dans les élections américaines.

Regardez la courte vidéo ci-dessous. Voici la transcription pertinente:

Jovan Pulitzer, concernant le comté de Fulton

En ce moment même, à un bureau de vote dans le comté, non seulement nous avons maintenant accès par les appareils au bureau de vote – le système, mais NOUS SOMMES IN.

Et il n’est pas censé avoir le WiFi et ce n’est pas censé pouvoir se produire, donc nous avons maintenant documenté qu’il communique de deux manières en temps réel, ce qui signifie qu’il reçoit des données et envoie des données … ne devrait jamais arriver, ne devrait pas être WiFi, nous ‘ Je l’ai maintenant documenté en temps réel. Cela se passe là où tout le monde vote.

Cela passe par le périphérique du pad d’interrogation … il suffit d’un seul périphérique où vous les connectez en série et le faites. La chose la plus importante est que cela ne devrait pas être bidirectionnel et devrait même être accessible ou activé, et c’est là.

Statistiquement, ce qui peut se passer lorsque vous avez une opération comme celle-ci, c’est que ces données sont échangées et que quelqu’un y est, peut en fait siphonner ces données, modifier ces données et les réintroduire directement dans le système, ou faire en quelque sorte un pump-and-dump en temps réel.

Non seulement vous êtes dans le système, mais une fois que vous entrez dans la machine, vous pouvez faire des choses en temps réel, en les changeant [avec] l’intention. C’est ce que ça ouvre.

