LIESI : « Le gouvernement indien a décidé que pour retirer de l’argent dans n’importe quel distributeur, vous deviez être vacciné. La preuve de votre docilité est liée à votre carte d’identité biométrique et à votre domicile de confinement. Préparez-vous avec le vaccin à la marque de la bête. LIESI : La plateforme d’identité Aadhaar est l’un des piliers clés de l’ »Inde numérique », dans laquelle chaque résident du pays se voit attribuer une identité unique. Le programme Aadhaar a déjà franchi plusieurs étapes et c’est de loin le plus grand système d’identification basé sur la biométrie au monde. L’Angleterre est également dans le collimateur. Sachez que le ministre britannique des vaccins, Nadhim Zahawi, a suggéré que les bars, restaurants, stades de sport et cinémas exigent bientôt de voir la preuve de vaccination avant d’autoriser les clients à y entrer. »

https://www.liesi-delacroix.eu/liesi