https://m.ina.fr/video/I11073481/jacques-attali-et-l-ordre-cannibale-video.html

LIESI :

L’homme n’est plus considéré comme une créature de Dieu, il est devenu un ensemble d’organes à gérer en vue d’un but poursuivi par les techniciens de l’évolution : l’Oligarchie. L’idée est que l’Oligarchie puisse avoir le contrôle de l’homme et même produise l’homme, comme le montrent les développements de l’eugénisme et l’affaiblissement des barrières éthiques et du droit en faveur de savants sociopathes. Ce qui vient confirmer la notion d’un homme esclave de l’Oligarchie. C’est ce qui faisait dire encore à J. Attali : « Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d’un homme qui est produit par l’homme et qui n’est plus un homme ».

N’est-ce pas le plein triomphe de Satan ?

https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Alexis-Silvano:f