Le 14 décembre 2020, nous avons annoncé (site

GladioVeritatis) que nous revenions sur le marché

physique des métaux précieux, mais que nous

étalerions cet ultime achat sur un mois, car un trou

d’air était encore possible. Il faut exclusivement

privilégier le physique et nous n’avons pas l’intention

de revenir sur Veracash, qui dépend… de l’internet.

Si vous n’avez pas de version papier de vos

comptes, faites régulièrement des captures d’écran

afin de démontrer ce que vous possédez. On n’est

jamais assez prudent…

Sachez que des banquiers ou de grands patrons de

divers fonds de gestion, sortent rapidement pour

investir sur les métaux précieux physiques. Cela

n’est certainement pas anodin…

En attendant, tandis que les aéroports sont

officiellement fermés dans certaines grandes villes

européennes, des vidéos montrent des masses de

migrants débarquant par avion et sans aucune

publicité… Ce sont là des troupes jeunes, importées

en vue de la guerre civile. Ne soyons pas naïfs.

Citons le Général Gomart, patron du renseignement

militaire et qui a quitté l’armée en mai 2017 : « Cette

invasion de l’Europe par les migrants est

programmée, contrôlée et acceptée ».

En attendant, ce que nous avions annoncé pour

l’Angleterre se confirme très cruellement.

Nous terminons ce numéro en annonçant que le

miracle de la liquéfaction du sang de saint

Janvier – San Gennaro pour les Napolitains –,

contenu dans deux ampoules, ne s’est pas produit

ce 16 décembre. Le miracle a lieu trois fois par an et

on peut dire qu’à chaque anniversaire « tout Naples

est là !

