• Deux photos mises côte-à-côte du minuit sonnant du 31 décembre 2020, ou du 00H00 débutant du 1er janvier 2021. L’une, à Wuhan, berceau de Covid19, bouclé et confiné comme un camp d’extermination de temps de guerre à la fin janvier de l’année dernière, et montrant au contraire, cette nuit, une foule enthousiaste pour saluer la nouvelle année, selon les habitudes occidentales de l’Homo Festivus ; l’autre, à New York, pour la même heure plus le décalage horaire, montrant le centre mondial de ces festivités communicantes qu’est Times Square, complètement vide, communication psalmodiant dans le vide du ‘Rien’, avec les pubs lumineuses à foison et également pathétiques, que personne ne regarde parce que personne n’est là pour voir par ce très-gros temps du lourd couvre-feu du maire de Blasio, maoïste tendance-Broadway aussi ‘Blanc’ que possible. « This is completely surreal » écrit Sophie O’Hara pour Wayne Dupree, solide conservateur plus trumpiste que Trump, dont le site est devenu un point de ralliement de la résistance forcenée anti-Biden, anti-Black Lives Matter. Wayne Dupree est un solide Africain-Américain, rigolard et furieux, qui conchie les wokenistes.

