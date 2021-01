https://www.zerohedge.com/political/dozens-republicans-planning-challenge-electoral-college-results

Vingt-quatre représentants et représentants élus, qui entreront en fonction plusieurs jours avant la session, prévoient de déposer des objections. Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) Est le seul membre ou membre élu de la chambre haute à s’engager sur une objection.

« Vous avez 74 millions d’Américains qui se sentent privés de leurs droits, qui pensent que leur vote n’a pas d’importance. Et c’est la seule opportunité que j’ai en tant que sénateur des États-Unis, ce processus ici même, ma seule occasion de me lever et de dire quelque chose, et c’est exactement ce que je vais faire », a déclaré Hawley mercredi .

Les objections sont déposées par écrit et doivent être soutenues par au moins un membre de chaque chambre. S’ils le font, ils déclenchent un débat de deux heures et un vote de la Chambre des représentants et du Sénat. Une majorité simple dans chaque chambre est requise pour relever le défi.

La représentante élue Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) A déclaré à Epoch Times que le groupe prévoyait de déposer des objections contre les votes de six États, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, l’Arizona et le Nevada. Ils réfléchissent à une objection aux votes du Nouveau-Mexique.

Le représentant Mo Brooks (R-Ala.) A été le premier à annoncer son intention de déposer une objection.

« À mon avis, sur la base de ce que j’ai vu jusqu’à présent et de ma propre expérience personnelle de la fraude électorale et du vol des élections par les démocrates, à mon avis, si seulement vous pouviez compter les votes légalement exprimés par des citoyens américains, Donald Trump a remporté le Collège électoral , »Brooks a déclaré à Epoch Times« American Thought Leaders »le mois dernier.

Un grand nombre de membres ou de membres élus ont déclaré cette semaine qu’ils rejoignaient le groupe qui complotait les objections.

« Si des irrégularités existent, nous devons examiner et proposer des solutions pour nous assurer que notre processus électoral est exact et représente la volonté du peuple », a déclaré le représentant élu Burgess Owens (R-Utah) dans un communiqué. «Des millions d’Américains à travers le pays sont préoccupés par le processus électoral et nous leur rendons un très mauvais service en ignorant simplement leur voix.

L’ancien joueur de la NFL et élu par le représentant, Burgess Owens (R-Utah), s’adresse à la convention RNC virtuelle le 26 août 2020 (avec l’aimable autorisation du Comité des arrangements pour le Comité national républicain 2020 via Getty Images)

La direction du Sénat républicain s’oppose aux objections prévues. Environ deux douzaines de sénateurs du GOP ont déclaré qu’ils ne s’opposeraient pas, tandis que d’autres ont indiqué leur opposition. Un petit groupe – Sens. Kelly Loeffler (R-Ga.), Rand Paul (R-Ky.), Tommy Tuberville (R-Ala.), Rick Scott (R-Fla.) Et le sénateur Ted Cruz (R-Texas) – ont déclaré qu’ils peut objecter.