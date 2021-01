Catherine Austin Fitts : « Un virus magique… pour un coup d’Etat parfait »

Publié le 1 janvier 2021

Catherine Austin Fitts, une ex-secrétaire d’Etat adjointe au Logement dont je vous avais déjà parlé en juin, analyse ici brillamment le Plan machiavélique qui menace l’humanité ! Ecoutez-la bien… OD

(Quadrillage Traduction, 1er janvier 2021)

-« Je décrirais le Covid-19 comme l’institution des contrôles nécessaires pour convertir la planète du processus démocratique à la technocratie… Cela ressemble beaucoup plus à un coup d’Etat qu’à un virus. »

-« C’est un système d’esclavage… un système de contrôle complet 24h/24 et 7 jours/7 – y compris le contrôle des esprits ».

-« Dans une certaine mesure la technocratie va nous faire évoluer vers un système similaire au système chinois ».

-« Monsieur Global considère la race humaine comme du bétail… Ils ne nous considèrent pas comme la même espèce qu’eux. En fait, avec beaucoup de biotechnologie ils pensent qu’ils vont vivre beaucoup plus longtemps que nous et qu’ils vont vivre des vies très différentes de nous… A mesure qu’un groupe devient de plus en plus avancé sur le plan technologique, il se sépare culturellement, légalement, financièrement de tous les autres groupes. En d’autres termes, ils ont créé une civilisation séparée. »

–« Ils ont un miroir sans tain. Ils peuvent voir tout ce que vous faites ; vous, vous ne pouvez même pas voir qui ils sont ».

-« Vous ne pouvez plus rester au milieu de la route. Vous devez suivre la secte ou suivre la vérité ».

–« Nous construisons notre propre système d’esclavage, nous construisons la prison et nous la finançons… ce qui nous donne le pouvoir d’arrêter.

(Merci à Burp)

