Publié le 1 janvier 2021par Olivier Demeulenaere

200 vaccinés dans tout le pays en 4 jours… alors qu’il y en aurait déjà des dizaines de milliers en Allemagne et chez nos voisins européens !

Les agents de propagande des médias s’indignent… fustigeant les lenteurs bureaucratiques et la « trop grande prudence » des autorités dans le « recueil des consentements ».

Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) tout dévoué à Big Pharma, tente une analyse plus poétique encore : « Se vacciner, ce n’est pas un référendum pour ou contre le gouvernement. Ce n’est pas un référendum pour ou contre l’industrie pharmaceutique. C’est une sorte de référendum pour ou contre le virus. Ce n’est pas un acte politique. »

Même l’Académie de médecine, une institution aussi corrompue que l’Ordre des médecins, somme le gouvernement d’accélérer la campagne de vaccination. Comme si nous étions dans une course contre la montre…

La vérité est toute autre. Ce n’est pas évidemment pas un problème de « recueil des consentements ». C’est un problème de consentement tout court.

Les Français ne sont pas complètement idiots, ils ont bien compris l’enjeu : Même dans les EHPAD, les vieux (a fortiori leur famille quand elle a son mot à dire) ne sont pas pressés de se faire injecter le poison ! Etre une « personne à risque » ne donne pas envie de prendre encore plus de risques… et il se murmure que cette campagne de vaccination ressemblerait plutôt à une campagne d’extermination des “bouches inutiles”…

Nos locataires des palais dorés de la république ont beau seriner que ce pseudo-vaccin permettra de retrouver une vie normale, le chantage ne prend pas. Il suffit de s’informer un peu pour savoir que vaccin ou pas, les masques, les confinements, les couvre-feux, les tests, etc. aucun des éléments de l’arsenal totalitaire ne disparaîtra. Rien ne doit redevenir comme avant. Nous sommes dans une « nouvelle normalité ». C’est une guerre contre les peuples, qui seront absents du système qui doit être mis progressivement en place.

Il faut donc s’attendre à ce que le pouvoir durcisse le rapport de forces et tente d’imposer contre vents et marées son passeport vaccinal (alias “sanitaire”). En usant et abusant des techniques de communication les plus vicieuses pour faire accepter aux Français ce dont ils ne veulent pas. OD

Voir aussi :

L’argumentaire implacable du Dr. Gérald Kierzek qui anéantit l’idée du passeport vaccinal

(Le Dissident, 28 décembre 2020)

Addendum :

Covid-19 : la France championne du monde des réfractaires au vaccin