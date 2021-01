Yuan Liping

Valeur nette: 4,1 milliards de dollars

Citoyenneté: Canada

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Yuan détient 24% de l’un des principaux producteurs de vaccins en Chine, Shenzhen Kangtai Biological Products, après son divorce avec le président de la société (et autre milliardaire) Du Weimin en juin. La scission a instantanément fait de la résidente de Shenzhen la femme la plus riche du Canada. L’action de Kangtai est en hausse de 90% depuis le début de 2020. Elle a travaillé dans l’entreprise de 2012 à 2015 en tant que manager et administratrice et est administratrice d’une filiale de Kangtai, Beijing Minhai Biotechnology, depuis mars 2017. Kangtai est le fabricant chinois exclusif pour le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, avec un accordpour produire 200 millions de doses, mais la société a une histoire mouvementée: en 2013, son vaccin contre l’hépatite B était lié au décès de 17 nourrissons, mais une enquête gouvernementale n’a abouti à rien et les critiques auraient été obligés de retirer les articles négatifs. Un représentant de Shenzhen Kangtai n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Hu Kun

Valeur nette: 3,9 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Matériel médical

Hu est le président de Contec Medical Systems, un fabricant de dispositifs médicaux basé dans la ville portuaire de Qinhuangdao, dans le nord-est de la Chine. Il a introduit la société en bourse à la bourse de Shenzhen en août et détient près de la moitié des actions, qui ont augmenté de près de 150% depuis l’introduction en bourse. Contec tire plus de 70% de ses revenus de l’étranger et fabrique une gamme de produits médicaux pour les hôpitaux, notamment

Li Juanquan et famille

Valeur nette: 7,9 milliards de dollars

Nationalité: Hong Kong

Source de richesse: produits chirurgicaux

Jian Jun

Valeur nette: 4,4 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Biotech

Ye Xiaoping

Valeur nette: 4,2 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Hao Hong

Valeur nette: 3,4 milliards de dollars

Nationalité: États-Unis

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Jin Lei

Valeur nette: 3,2 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Liu Fangyi

Valeur nette: 3,2 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Matériel médical

Lv Jianming

Valeur nette: 3,1 milliards de dollars

Nationalité: Hong Kong

Source de richesse: Matériel médical

Gan Zhongru

Valeur nette: 2,8 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Weng Xianding

Valeur nette: 2,8 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Dispositifs médicaux

Chen Xiao Ying

Valeur nette: 2,7 milliards de dollars

Nationalité: Hong Kong

Source de richesse: informations sur la santé

Xie Juhua et sa famille

Valeur nette: 2,6 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Dai Lizhong

Valeur nette: 2,5 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: tests médicaux

Miao Yongjun

Valeur nette: 2,5 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: diagnostic clinique

Hu Gengxi et famille

Valeur nette: 2,3 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Biopharma

Li Zhibiao

Valeur nette: 2,3 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits de soins personnels

Lin Zhixiong et famille

Valeur nette: 2,1 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Dispositifs médicaux

Alberto Siccardi et famille

Valeur nette: 2,1 milliards de dollars

Nationalité: Suisse

Source de richesse: Dispositifs médicaux

Gao Yi et famille

Valeur nette: 2 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Lin Zhijun

Valeur nette: 2 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Dispositifs médicaux

Xie Liangzhi et famille

Valeur nette: 2 milliards de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Biotech

Chen Baohua

Valeur nette: 1,8 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Zhu Yiwen et famille

Valeur nette: 1,8 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: services de santé

Li Wenmei et famille

Valeur nette: 1,7 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Matériel médical

Lin Jie et famille

Valeur nette: 1,7 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Liu Xiucai et famille

Valeur nette: 1,6 milliard de dollars

Nationalité: États-Unis

Source de richesse: produits chimiques

Pu Zhongjie et famille

Valeur nette: 1,6 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: Matériel médical

Rao Wei et famille

Valeur nette: 1,6 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Ren Jinsheng et famille

Valeur nette: 1,6 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Xiong Jun et famille

Valeur nette: 1,5 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Yi Xianzhong et famille

Valeur nette: 1,5 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Félix Baker

Valeur nette: 1,4 milliard de dollars

Nationalité: États-Unis

Source de richesse: investissement biotechnologique

Julien Baker

Valeur nette: 1,4 milliard de dollars

Nationalité: États-Unis

Source de richesse: investissement biotechnologique

Rajendra Agarwal

Valeur nette: 1,3 milliard de dollars

Nationalité: Inde

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Banwarilal Bawri

Valeur nette: 1,3 milliard de dollars

Nationalité: Inde

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Girdharilal Bawri

Valeur nette: 1,3 milliard de dollars

Nationalité: Inde

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Benedicte Find

Valeur nette: 1,3 milliard de dollars

Nationalité: Danemark

Source de richesse: Dispositifs médicaux

Alan Miller et famille

Valeur nette: 1,3 milliard de dollars

Nationalité: États-Unis

Source de richesse: services de santé

Zhong Ming et famille

Valeur nette: 1,3 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: instruments médicaux

Yuan Jiandong et famille

Valeur nette: 1,1 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

Fan Minhua

Valeur nette: 1,1 milliard de dollars

Nationalité: Chine

Source de richesse: produits pharmaceutiques

