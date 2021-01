« J’ai atteint le summum du succès dans le monde des affaires. Dans les yeux des autres, ma vie est une réussite.



Cependant, mis à part le travail, j’ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse n’est qu’un fait auquel je me suis habitué.



En ce moment, allongé sur mon lit d’hôpital, et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance et la richesse dans laquelle j’ai pris tant de fierté, a pâli et est devenue insignifiante face à la mort imminente.



Vous pouvez employer quelqu’un pour conduire votre voiture ou gagner de l’argent pour vous mais c’est impossible d’engager quelqu’un pour supporter la maladie et mourir pour vous.



Les choses matérielles perdues peuvent être trouvées. Mais il y a une chose qui ne peut jamais être trouvée quand elle est perdue – « la vie ».



Quelle que soit l’étape de la vie à laquelle nous sommes actuellement, avec le temps, nous serons confrontés au jour où le rideau se ferme.



Aimez votre famille, votre conjoint et vos amis … Traitez-les bien. Chérissez-les.



Au fur et à mesure que nous vieillissons, et devenons plus sages, nous réalisons lentement que porter une montre à 300 $ ou 30 $ – les deux donnent la même heure…



Que nous ayons un portefeuille ou un sac à main de 300 $ ou de 30 $ – le montant à l’intérieur est le même;



Que nous conduisions une voiture de 150 000 $ ou une voiture de 30 000 $, la route et la distance sont les mêmes, et nous arrivons à la même destination.



Que nous buvions une bouteille de vin à 1000.$ ou à 10 $, la gueule de bois est la même;



Que la maison dans laquelle nous vivons mesure 300 ou 3000 pieds carrés – la solitude est la même.



Vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde.



Que vous voyagiez en première classe ou en classe économique, si l’avion tombe en panne, vous tombez avec lui …



Par conséquent .. J’espère que vous vous rendez compte, quand vous avez des amis, des copains et des vieux amis, frères et sœurs, avec qui vous discutez, riez, parlez, chantez, parlez du nord-sud-est ou du ciel et la terre, …. c’est le vrai bonheur !!



Cinq faits incontestables de la vie:



1. N’éduquez pas vos enfants à être riches. Éduquez-les pour être heureux. Donc, quand ils grandiront, ils connaîtront la valeur des choses et non le prix.



2. Mangez vos aliments comme médicaments. Sinon, vous devez manger des médicaments comme nourriture.



3. Celui qui vous aime ne vous quittera jamais pour un autre, car même s’il y a 100 raisons d’abandonner, il trouvera une raison de se retenir.



4. Il y a une grande différence entre un être humain et l’être humain.

Seuls quelques-uns le comprennent vraiment.



5. Vous êtes aimé quand vous êtes né. Vous serez aimé quand vous mourrez. Entre les deux, vous devez gérer!



REMARQUE: Si vous voulez juste marcher vite, marchez seul! Mais si vous voulez marcher loin, marchez ensemble!



Six meilleurs médecins au monde :



1. Lumière du soleil

2. Repos

3. Exercice

4. Régime

5. Confiance en soi

6. Amis

Gardez-les à tous les stades de la vie et profitez d’une vie saine.

Steve Jobs(1955/2011)