La soi-disant grande réinitialisation

La vie aux États-Unis et dans d’autres pays «avancés» se réinitialisera, mais pas de la façon dont la plupart des gens qui bavardent à propos de «la grande réinitialisation» le pensent ou le disent.

Il y a sûrement des groupes, des gangs, des claques et des rassemblements de personnes dans le monde qui ont un accord consensuel sur la façon dont les choses pourraient fonctionner et comment elles les dirigeraient à leur avantage, dans leur hypothétique disposition idéale des choses. Par exemple, la soi-disant «foule de Davos». Que sont-ils? Une convocation de banquiers, de dirigeants du marché, de politiciens, de magnats des affaires, d’entrepreneurs de la technologie, de catamites hollywoodiens, de coureurs de black ops et de garçons de courses qui ont beaucoup de mojo financier et politique dans leur propre royaume, mais pas assez collectivement pour mener à bien le genre de coup d’État mondial qui comprend le fantasme paranoïaque standard de Great Reset. Qu’ils se rencontrent dans un décor ultra-luxueux d’un film de James Bond chaque année attise une fascination, une envie, une colère et une paranoïa terribles qu’ils sont capables de tout au-delà d’un festival de baisers de cul,

D’autre part, aux États-Unis, au moins, il y a trop de gens en colère avec des armes légères, endurcis par des années de mauvaise foi et de malhonnêteté proférées par le complexe politique / médiatique / supérieur, pour se pencher et s’en emparer. par la porte arrière d’une bande d’aristo-totalitaires séditieux, prétendus-être, aux rêves de lèse-majesté de la rédemption marxiste nostalgie-de-la-boue . Si vous avez le moindre doute sur la façon dont les gens en colère avec des armes légères et beaucoup de munitions pourraient perturber les élites condescendantes, il suffit de passer en revue les événements au Moyen-Orient ces vingt dernières années et d’imaginer ces dynamiques transférées au Kansas.

Que comprend supposément le fantasme de «réinitialisation»? Un «nouvel ordre mondial», un fantasme d’un gouvernement mondial unifié, ce qui est absurde parce que la tendance macro à ce moment de l’histoire mondiale est à l’opposé de la consolidation et de la centralisation du pouvoir, mais plutôt de l’éclatement, de la réduction d’échelle et de la relocalisation. Pourquoi? Comme vous l’avez vu dans le chapitre Econ, parce que l’échelle, la hauteur et la portée de toutes nos activités doivent être réduites pour survivre dans les conditions post-industrielles de pénurie de ressources et de capitaux. Et cela arrivera que cela nous plaise ou non et malgré les objections de quiconque.

Qu’y a-t-il d’autre dans le sac à main Reset? Soi-disant une monnaie mondiale unique, également absurde pour des raisons déjà exposées – à moins que vous ne parliez d’or et d’argent, qui peuvent éventuellement devenir le moyen d’échange universellement accepté (et la réserve de valeur, l’indice des prix) si la contraction postindustrielle est assez sévère et destructif. Mais les «monnaies numériques» fuggeddabowt, en particulier aux États-Unis, car trop de gens ne sont pas «bancarisés» ou dépendent d’une autre manière de l’argent liquide dans l’économie informelle «grise» du passage (et il y en aura beaucoup plus de ces types alors que la classe moyenne se fait pilonner plus bas dans la boue),l’argent . Et, si, dans le cas peu probable où la rébellion échoue, elle revient à l’or et à l’argent par défaut – et cela pourrait signifier littéralement par défaut .

Maintenant, je vous concède qu’il y a des problèmes sûrs avec toutes les principales devises, en particulier le dollar américain, et elles sont toutes susceptibles de devenir sans valeur à terme pour toutes les raisons habituelles et traditionnelles. Le dollar américain est particulièrement vulnérable car son statut de monnaie de «réserve» mondiale – un moyen d’échange fiable dans le commerce mondial – n’est plus compatible avec la véritable situation financière de notre pays, qui souffre d’une obésité morbide avec une dette qui ne sera jamais remboursée. – un boîtier terminal. Il y aura finalement une sorte de défaut de paiement, soit de la manière la plus simple, soit en déclarant carrément le non-paiement aux détenteurs d’obligations et aux créanciers, soit en créant sournoisement une hyper-inflation de la masse monétaire pour détruire la valeur du dollar. Si l’un de ces événements se produit, la nation sera plongée dans un grave désordre social et politique, le blâme sera jeté, les gens seront blessés, et il faudra un certain temps avant que les subtilités du contrat social ne se recollent – comme tout accord visant à introduire un «nouveau dollar» quelconque pour remplacer l’ancien en ruine. À ce moment-là, les anciens États-Unis pourraient ne pas être encore intacts, et il appartiendrait aux États ou aux régions de régler le problème de l’argent.

Je ne pense pas qu’il sera réglé comme une nouvelle monnaie numérique pour les raisons exposées ci-dessus, mais aussi parce que la monnaie numérique est totalement dépendante d’Internet, qui, à son tour, dépend totalement d’un réseau électrique fiable, et les deux systèmes sont sensibles à sombrer dans le genre de convulsion sociopolitique qui entraînerait un effondrement financier. Non seulement les transactions deviendraient impossibles, mais les registres de propriété de l’argent – «portefeuilles» ou fichiers – pourraient être définitivement perdus, anéantissant les fortunes. Cela inclut évidemment Bitcoin et des choses similaires. La blockchain est aussi forte que la chaîne, et sans Internet, il n’y a pas de chaîne du tout. Donc, encore une fois, l’or et l’argent doivent entrer dans l’image, peut-être en soutenant une monnaie papier, peut-être en circulation sous forme de pièce de monnaie.

En attendant une telle crise, très peu de la vie quotidienne sortirait de l’autre extrémité, comme elle le faisait avant 2020. Nous verrons une grande réinitialisation, d’accord, mais pas de bouillie totalitaire distribuée. à la plèbe de la table à vapeur de Davos ou de tout autre service de restauration d’élite. Ce sera un phénomène émergent et auto-organisé, de A à Z, dans lequel les gens de tous les jours devront improviser de nouveaux systèmes au niveau local pour obtenir de la nourriture, organiser un abri et créer des activités commerciales autour de leurs besoins les plus fondamentaux: la production alimentaire. , transport, commerce, fabrication, approvisionnement en énergie, soins médicaux, nettoyage, construction, et cetera.

Je dis depuis un moment que cela reviendrait peut-être à «devenir médiéval». Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Eh bien, ça y est. Il y a votre grande réinitialisation pour vous. Tenez-vous prêt et préparez-vous à brouiller.