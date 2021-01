VISION OPTIMISTE :

La santé est devenue le prétexte pour frapper les Français

Le prétexte ? « 7500 contaminations » en une semaine, selon le ministre des PME à l’agonie, ce qui ne veut même pas dire 7500 malades et encore moins 7500 personnes envoyées en réanimation. D’ailleurs, à ce propos, plus personne ne parle de saturation des services de réa, la « com » a changé d’âne, maintenant on vise la vaccination massive, on oublie les hôpitaux et leurs ennuis quotidiens…

Mais il faudra plus que des mots et des mensonges pour faire grimper exponentiellement le nombre de Français vaccinés car même du côté des soignants, ça rechigne. En cause, pas forcément la méfiance à l’encontre du trop rapide vaccin Pfizer, mais la rancune envers un gouvernement qui, malgré la tension du printemps 2020, a trahi les promesses qui faisaient suite aux doléances de tout le corps médical.

C’est maintenant que les mensonges d’hier se payent cash : si le gouvernement, malgré la dictature de l’Ordre des médecins, n’arrive pas à faire plier les soignants, ce corps intermédiaire entre lui et les Français, alors on mettra 3000 ans (on a calculé) au rythme actuel pour vacciner tous les Français. L’honnêteté oblige de plus en plus de médecins à sortir du bois et à dénoncer le chantage dont ils font l’objet.

Le gouvernement n’obtiendra rien par la menace et la répression, mais on ne change pas une équipe de fous qui se croit gagnante, malgré son score déplorable. Les médias, complètement à la ramasse, font ce qu’ils peuvent pour appuyer la propagande, mais tout se retourne contre eux. Voyez cette « une » grotesque du Parisien, qui tente d’instiller la psychose chez les jeunes, juste après la fête des 2500 près de Rennes. Des ficelles grosses comme des cordages…

Et qui vient en pages intérieures mettre la pression sur les familles en menaçant les enfants ? Le président en personne du Conseil national de la pédiatrie ! Et on s’étonne que ce secteur professionnel s’effondre en France…

France Info, l’organe numérique de la propagande gouvernementale avec les grands labos derrière, a réussi à trouver deux clampins qui réclament le vaccin :

« Pour Marie, une Parisienne interrogée par franceinfo, la vaccination est le seul moyen de sortir d’une crise sanitaire comme celle du Covid-19 : « La vaccination a fait ses preuves sur pas mal de maladies graves. Si on ne se vaccine pas tous, on n’arrivera jamais à atteindre une immunité et à endiguer le virus, l’épidémie. »

Même position pour Cheral, qui rappelle que comme pour tout vaccin, avant d’être approuvé, le bénéfice apporté par l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech a été jugé supérieur aux risques liés à ses effets secondaires : « Je suis confiant. C’est vrai qu’on n’a pas beaucoup de recul sur ce vaccin, mais on a suffisamment de recul pour savoir que le Covid ce n’est pas bien ! » »

Il s’agit maintenant d’en trouver trois ou quatre dizaines de millions d’autres, et le braquage sera réussi. Quant aux restaurateurs, qui en 2018 et 2019 pleuraient parce qu’ils étaient obligés de fermer dans le centre des grandes villes leurs établissements à cause des manifestations des Gilets jaunes, les voilà giletsjaunisés à leur tour.

La solidarité entre les victimes de l’oligarchie est aujourd’hui un devoir national. Et social.

