Alexandre répond à Kunstler et évoque notre effarant « grand effondrement »

Bonjour Nicolas,

Oui je l’ai lu dès que tu l’as référencé dans ton article. C’est très intéressant du point de vue théorique, comme tu le sais j’aime bien l’anticipation. Selon moi il y a trop de choses indécises en ce moment focal, à partir desquelles les choses pourraient évoluer dans une direction où une autre, pour pouvoir être aussi catégorique et surtout aussi précis que lui.

De mon point de vue, la question centrale reste la valeur de la monnaie, puisqu’elle seule peut rendre une société complexe possible. Or cette valeur est liée à la maîtrise de l’énergie, surtout l’énergie fossile. Le texte de Kunstler est intéressant car une grande portion est consacrée au pétrole. Kunstler ne veut pas parler du pic pétrolier car ce terme est trop teinté, mais c’est ce dont il veut parler, en termes plus nuancés, plus polis et surtout en se focalisant sur des explications techniques qui sont toujours bienvenues.

Cette technicité fait défaut lorsqu’il aborde la question de sa « longue urgence/détresse » (« Long Emergency ») qui là aussi est un effondrement qu’il ne veut pas nommer. Si nous devons revenir à une production locale de nourriture avec peu d’énergie et d’intrants, alors ça sera nécessairement après un effondrement quasiment total, car l’agriculture mécanisée dont il parle avec dérision est la seule qui puisse nourrir huit milliards de personnes pour un coût aussi faible.

De mon point de vue, la situation technique de l’humanité n’est pas réformable, même par une guerre, et nous allons donc inéluctablement vers un effondrement, comme cela a été anticipé voilà 50 ans par Dennis Meadows, le Club de Rome et d’autres. C’est de la pure logique, et c’est là le génie de la psychologie inversée qu’une chose aussi évidente soit perçue comme une conspiration de plus.

Notre monde grotesque, tuteur des sociétés post-effondrement

Une fois que cet effondrement est considéré comme acquis, les choses deviennent plus simples à modéliser. Quoi qu’il existe en termes de société organisée après cet effondrement aura été bâti par des survivants de cet effondrement, sur la base des enseignements que l’on en aura extrait sur la base de notre perception immédiate et des interprétations individuelles.

Notre époque aura été perçue comme entièrement corrompue, et on fait tout ce qu’il faut pour cela. J’avais écrit tout un texte (n’est-ce pas… 😉 sur le fait que les malheurs de Trump sont nécessaires pour créer une renaissance crédible. Si l’on regarde l’équipe de Biden et tout ce qui s’y rattache (The Swamp/ le Marécage) tout est laid et corrompu, les gens, le wokenisme, la fraude électorale, les médias. En fait, on ne pourrait pas faire pire, c’est comme un film hollywoodien où le méchant a une tête de méchant.

De manière similaire, tout est fait pour que notre époque apparaisse a posteriori comme totalement corrompue. Par exemple le site « Vigilant Citizen » démontre avec force détails combien les clips vidéos destinés à la jeunesse regorgent de références sataniques, Illuminati et j’en passe. Cela pourrait passer pour un site un peu farfelu mais il s’avère que ces informations farfelues sont en fait quasiment universelles chez les « Anti-Systèmes » qui sont les graines des sociétés, ou au moins de leur culture, qui vont survivre à l’effondrement.

Les médias (grotesquement corrompus, et de manière terminale par la crise du Covid) ne sont pas la culture qui va survivre, c’est le tuteur sur lequel pousse la plante, la culture anti-Système qui se construit par réaction. Quoi qu’il se passe mercredi 6 janvier à Washington, ce ne sont que des péripéties au feu desquelles les sociétés « Red States » vont être forgées.

Nouvelle monnaie et tribalisme

Puisque l’effondrement est acquis, la fuite en avant des « marchés » devient tout à fait cohérente. Depuis 2008 (conséquence du pic pétrolier conventionnel de 2006) il n’a jamais été question que de prolonger la vie de ce patient en phase terminale, la civilisation industrielle née des ressources fossiles. Les marchés n’auront été qu’une « narrative » depuis lors, mais nous voyons bien que nous ne pourrons jamais revenir à ce système monétaire, associé à l’effondrement.

La nouvelle monnaie devra donc s’établir de nouvelles manières, mais elle aura besoin de gouvernements et de sociétés crédibles, qui seront peut-être localisés comme l’imagine Kunstler, mais qui auront du mal à reprendre le contrôle de leur culture et de la narrative, puisque tout sera né de la narrative pré-effondrement qui n’existe plus que pour préparer la suite.

C’est déjà le cas avec la radicalisation islamiste, qui n’existe qu’en négatif de notre monde corrompu et décadent. Les sociétés locales dont rêve Kunstler pourraient bien être aussi primitives et manipulées que les clans et tribus de Somalie de nos jours. Il est d’ailleurs assez frappant de constater que les idées de tolérance et d’ouverture, nécessaires pour construire des sociétés complexes qui puissent se hisser au-delà de la tribu, aient été décrédibilisées par la crise migratoire puis monopolisées par les sbires de Georges Soros, pour n’être plus que réduites à des utopies du « Leftism ».

La nouvelle monnaie serait donc celle qui circulerait entre les différentes tribus, émise à partir d’une nouvelle Venise qui veillerait à que jamais les tribus post-effondrement ne puissent s’unir, une sorte de monde super-Guelfe en quelque sorte.

Addendum

Titre : Manufacturing Confidence (la Fabrique de la Confiance du Public)

Si on adopte le point de vue d’un Spectacle au sens de Guy Debord, la scène est bien plantée, conforme à nos esprits formés par le manichéisme (au sens dialectique) depuis que les enfants sont éduqués par Disney (c’est-à-dire tout le monde âgé de 80 ans et moins).

C’est un scénario bien établi dans les “films de sport” (c’est un genre à part entière) hollywoodiens, pour décrire le combat en cours aux Etats-Unis. Les films que nous regardons se passent là-bas, parce qu’ici c’est le Groland, et c’est ainsi que tout pays se perçoit dans le grand spectacle mondial.

D’un côté, il y a l’équipe dominante incontestée, pleine de morgue et de fautes morales, maintenant son status par la triche : Biden, les BLM, Soros, le Grand Reset, Bill Gates, la dictature-Covid, la censure des GAFA, les SJW-LGBT-Woke etc.

De l’autre côté, les donnés perdants (les “Underdogs”) vertueux qui partent de tout en bas et qui arrivent, au prix d’un combat épique (qui est la substance du film, ce que l’on voit pendant 80 minutes même si on sait comment ça va finir) à remporter le match, et la Gloire finalement concédée par Dieu / les Dieux.

Les donnés perdants ce sont bien sûr les Républicains et ceux qui ont voté pour eux. Ils méritaient la victoire mais la triche leur en a dépossédé, à moins que… oh là là que se passe-t-il ? Eh bien c’est le début du film, c’est parti pour 80 minutes de coups de théâtre jusqu’au dénouement final + 10 minutes d’épilogue.

Or, c’est bien beau, mais quelle est la finalité de cet exercice politique ?

1- Restaurer la confiance

Voici deux citations pour illustrer l’enjeu :

Le premier est tiré des mémoires de Sebastian Hafnner, “Mémoires d’un Allemand”, qui décrit l’arrivée de la nouvelle monnaie qui émerge après l’hyperinflation de 1923 : “Quand quelqu’un payait avec pour la première fois, il attendait avec curiosité de voir ce qui allait se passer. Il ne se passait rien. Les billets étaient bel et bien acceptés et il touchait sa marchandise (…) La même chose se produisait le lendemain, et le surlendemain, et le jour suivant. Incroyable.”

le second est tiré de l’article Wikipédia sur le “billet-drapeau” ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Billet_drapeau ), monnaie émise par l’AMGOT dans son plan “d’occupation” de la France libérée qui échoua rapidement.

L’expérience a été tentée à Bayeux, où les Américains avaient maintenu le sous-préfet vichyste en place, parce que le destin de la France depuis 1940 est d’être à jamais le Vichy de sa puissance de tutelle. Soit dit en passant, nous célébrons cette année les 80 ans de cet état de fait, seulement interrompu un bref moment par le trublion De Gaulle qui avait su reconquérir la confiance de son peuple, et c’est ce processus-là qui nous intéresse aujourd’hui.

Que faisaient les Français passés “under new management” de cette monnaie ? “La population normande chercha à utiliser les billets amgot le plus rapidement possible, par exemple, en s’en servant pour payer les impôts “

Bref on n’a aucune confiance en cette monnaie de pacotille, comme on n’aura jamais confiance dans le BitCoin, que l’on ne parvient même pas à expliquer.

Voilà en deux exemples presque centenaires expliqué pourquoi le Grand Reset est un machin qui va faire un flop, et ce flop est parfaitement anticipé par ceux qui le promeuvent.

La société marchande examine au microscope ce qui suscite la confiance dans une barre chocolatée ou un yaourt, vous pensez bien qu’il y a une connaissance parfaite de ce qui suscite ou non la confiance parmi le citoyen-consommateur.

Un candidat notoirement corrompu, détruit par l’âge et la maladie, une colistière impopulaire associée aux voyous du BLM, la dictature de la pensée par l’alliance des géants de la Nouvelle Economie avec le maoïsme-woke, ça ne suscite aucune confiance.

Une équipe comme celle de Trump qui mobilise des foules enthousiastes et qui bataille dur pour faire éclater la vérité, ça inspire déjà beaucoup plus de confiance. Bien sûr le combat va durer, comme dans un film de sport (il faut remplir les 80 minutes), et il y aura des rebondissements nombreux jusqu’à atteindre la situation d’arrivée.

2- Vendre du rêve

Notre système économique et financier ne reçoit aucune confiance, on continue à l’utiliser par intertie, faute d’alternative, mais les dysfonctionnements s’accumulent de manière exponentielle.

Nous n’allons accorder aucun crédit à l’équipe qui nous a placée dans cette situation, ils n’auront pas de deuxième chance. Au-delà du simple rapport de force politique, il y a un aspect religieux (dont parle Bruno Bertez sur son blog : https://brunobertez.com/2020/11/28/editorial-monnaie-bourse-le-processus-de-destruction-de-la-confiance-de-la-multitude-est-engage/ ). Pour le dire simplement, même avec la meilleure volonté du monde, nous ne pourrons pas croire que la nouvelle monnaie “Great Reset” vaudra quelque chose, notre expérience, notre vécu nous en empêchera.

C’est pourquoi le combat de Trump devra être difficile, car “à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire” , et la gloire c’est ce qui permettra au nouveau système / au nouvel argent d’avoir de la valeur. Une bonne partie de nous partagerons sa victoire, pour certains parce qu’ils y auront participé, pour d’autres parce qu’il nous aura libéré de la vaccination obligatoire, de la police-woke de la pensée, et de toute une foule d’autres choses totalitaires.

Mais, pourquoi écrire “nous”, d’ailleurs ? N’est-ce pas une affaire strictement états-unienne ? Eh bien tant que la monnaie d’échange mondiale sera le dollar, ce qui se passera aux Etats-Unis nous affectera tous et tous les jours, à la caisse du supermarché, tout simplement.

Personne n’aura confiance dans une monnaie d’échange internationale émise par la Chine, le seul compétiteur plausible au dollar de nos jours. Comme la monnaie est quelque chose de religieux, nous ne pouvons avoir aucune foi dans une monnaie qui non seulement serait émise par une digi-dictature aux pieds d’argile, mais qui est elle-même soumise aux mêmes Dieux : le Chinois aime porter des Nike, et n’est pas fier des marques autochtones. Du point de vue de la foi, la valeur du dollar c’est la valeur de la marque Nike.

L’Euro aurait pu paraître comme une monnaie raisonnable, un avatar du Deutsch Mark, monnaie raisonnable et un peu ennuyeuse, mais l’Europe étant devenue ce que qu’elle aujourd’hui, et l’Euro à mesure, il est clair qu’elle ne suscite pas elle non plus quelque confiance que ce soit. Seuls les Etats-Unis peuvent nous vendre de la confiance transcendante.

3- Les purges nécessaires, ou “Il faut que tout change pour que rien ne change”

Nous sommes engagés trop profondément et depuis trop longtemps dans cette civilisation techno-scientifique pour pouvoir en changer. Un tel changement serait celui de l’effondrement réel, terminal, de notre civilisation, qui est au coin de la rue mais qui n’est pas encore au programme pour quelques années encore, si tout va bien.

Trump et le reste du monde auront besoin du Dow Jones, des smartphones et de la communication éléctronique. Or, dans cette profonde crise de confiance, cette économie-là est discréditée.

La traîtrise actuelle et évidente des entreprises de la Nouvelle Economie, ainsi que des médias plus traditionnels, envers le suffrage du peuple américain ne peut qu’appeler une purge aux dimensions staliniennes. Le Système doit redevenir crédible pour fonctionner, alors il va bien loin dans le péché pour n’en ressortir que purifié par le feu, comme le Phénix.

On pourrait comparer cela au programme du CNR en 1944 qui avait encouragé l’indépendance de la presse, ce qui avait fonctionné un certain temps, laissant la population confiante et béate s’engouffrer dans les Trente Glorieuses et la toute-puissance de la société du Spectacle.

En conclusion, il s’agit donc ici qu’une énième révolution de nos sociétés marchandes, qui ne peuvent rien changer car tout se décide ailleurs, dans notre mode de vie et dans l’économie. Dans tout film hollywoodien, l’épilogue est un retour à la normale, à l’ordre rétabli, une sorte d’idéal éternel et surtout immuable. Seule cette conclusion satisfait le public des films hollywoodiens.