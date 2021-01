« À minuit, au début de la nouvelle année, si vous écoutiez bien, vous auriez presque pu entendre grincer des dents toute une nation, du moins pour ceux qui regardaient les reportages depuis New York, alors que le maire Bill de Blasio dansait dans un Times Square presque vide. Des millions de téléspectateurs l’ont vu emporter sa femme dans un épanouissement romantique en écoutant Frank Sinatra chanter “New York, New York”. Néron, lui au moins, composait sa propre musique.

» La scène a suscité des reproches furieux. Andy Cohen [de CNN] a dit que cela le rendait malade. “Je n’avais pas besoin de voir ça au début de 2021. Faites quelque chose pour cette ville ! Sérieusement, revenez sur terre !”

» En toute justice, cela semblait probablement sans conséquence pour de Blasio. Qui s’opposerait à ce qu’un type danse avec sa femme ? Mais parfois, une photo anodine se transforme symboliquement en une image maudite. Il suffit de demander au candidat présidentiel de 1988, Michael Dukakis, après qu’il ait fait un tour dans un char de l’armée. Le ridicule de l’image a symbolisé ce que beaucoup considéraient comme son faux engagement pour une défense forte. Lui et sa campagne n’ont pas pensé au fait qu’une promenade qui ressemblait à Mickey Mouse sur un char d’assaut ne ferait qu’attiser les critiques sur sa politique de défense.

» Pour de Blasio, danser dans un Times Square presque vide semblait moins un acte d’amour qu’un acte relevant du même délire que cette ville emportée par l’effondrement économique et la montée en flèche du taux de criminalité. Pour nombre d’observateurs, la scène a constitué une métaphore puissante renforçant la crise à laquelle les deux parties sont maintenant confrontées. Nous sommes devenus une nation complètement détachée de toute réalité. Dans l’une des villes les plus progressistes du monde, de Blasio ne peut pas dépasser 40 % de popularité. Mais s’active, comme beaucoup d’autres, au radicalisme extrême [de gauche] de son parti. Alors que la criminalité fait rage, il veut réduire le budget de la police d’un $milliard de et éliminer la division des policiers en civil. New York a connu une augmentation de 50 % des homicides et de près de 100 % des fusillades.

» Il a également fermé des écoles publiques malgré les preuves scientifiques accablantes d’un faible risque de contagion au coronavirus, notamment pour les élèves du primaire. Il a finalement cédé à la pression des parents et des experts, admettant qu’il y avait peu de risques à ce que les écoles rouvrent. Il a soutenu la fermeture des restaurants, envoyant beaucoup d’entre eux à l’insolvabilité, malgré le fait qu’ils contribuent à moins de 2 % des infections confirmées.

» Concernant le déficit budgétaire de New York, de Blasio a déclaré que le gouvernement fédéral pourrait renflouer la mairie et les entreprises locales simplement en faisant tourner la planche à billets, une déclaration à la fois financièrement et politiquement délirante. Alors que de nombreux résidents fortement taxés continuent de quitter New York, M. de Blasio continue à proclamer sa politique “de tirer le maximum d’argent des riches”. Il a récemment déclaré que le but des écoles publiques est la redistribution des revenus.

» L’image sinistre de Blasio dansant dans un Times Square désert illustre ce qui pourrait nous attendre en 2021.

https://www.dedefensa.org/article/danser-sur-les-ruines-dun-volcan-en-eruption