Noël (orthodoxe) d’épouvante : Arthur notre bon lecteur rêve de Géorgie et nous écrit entre apostasie généralisée et vaccin obligatoire à coups de fœtus avortés et approuvés par le Vatican, devenu succursale du lemme « les enfers sont les affaires ».

J’espère que vous survivez malgré la laideur de plus en plus oppressantes du dehors et cette bêtise insupportable des gens des temps où plus aucun katéchon s’interposera entre les antichrists et les partisans du beau, du bon et du vrai.

je pense que vous êtes au fait de ce qui est dit dans l’article qui suit, m’enfin, il synthétise bien les choses. en espérant qu’il aidera les derniers réticents à la mort plutôt que la souillure qui vous lisent :

https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/recherche-biomedicale/recherche-medicale/vaccins-contre-le-coronavirus-et-utilisation-de-cellules-de-ftus-avortes-etat-des-lieux-1922.html

(Et ce pape de l’enfer, ce saroumane du pauvre qui « béni »-maudit- ce qui lui reste d’ouailles : https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-12/vatican-cdf-note-covid-vaccine-morality-abortion.html



)

J’espère toujours pouvoir fuir, tout fou que je suis, en Serbie d’abord ou en Géorgie, selon l’intuition toujours vive selon laquelle ce pays, le premier qui vit des hommes post-déluviens fouler la terre, sera le dernier à tomber (pour ce qui est de notre eschatologie chrétienne en tout cas, le rôle de l’extrême orient m’étant encore flou).

J’espère trouver la force de fuir.

Mais que tout ceci n’obscurcisse pas la plus grande des joies, fruit de l’Annonciation, source de notre salut, la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ !

Fêtons dignement l’anamnèse de sa Naissance, tant que nous le pouvons encore !