« C’est une urgence »: Pelosi demande que le 25e amendement soit invoqué sur Trump, déclare le Congrès prêt à procéder à la destitution

PAR TYLER DURDENJEUDI 7 JANVIER 2021-13: 16

Mise à jour (1410ET) : Nancy Pelosi a rejoint Chuck Schumer pour demander le 25e amendement pour retirer Trump qui « a incité une insurrection armée contre l’Amérique ».

S’exprimant en même temps que Joe Biden, qui révélait plus de membres de son cabinet, et révélant à quel point elle a du respect pour le président élu, Pelosi a déclaré que « si le vice-président et le cabinet n’agissent pas, le congrès peut être préparé. pour aller de l’avant avec la destitution », dit-elle lors d’une conférence de presse.

« Hier, le président des États-Unis a incité à une insurrection armée contre l’Amérique », a-t-elle dit, ajoutant que « en appelant à cet acte séditieux, le président a commis un assaut indicible contre notre nation ».

Pelosi a également qualifié Trump de « personne très dangereuse », a déclaré que « c’est une urgence de la plus grande ampleur » et a ajouté que « notre démocratie est en danger si l’action est ignorée ».

Elle a conclu que si le 25e amendement n’est pas invoqué mon Mike Pence, le Congrès est prêt à procéder à la destitution.

* * *

De nouveaux articles de mise en accusation contre le président Trump introduits par le représentant David Cicilline ne visent pas seulement à le démettre de ses fonctions pour le très court restant de son mandat – ils l’empêcheraient de se présenter à nouveau.

Selon les articles, l’insistance du président Trump pour qu’il remporte l’élection par un « glissement de terrain » et d’autres déclarations « ont encouragé – et ont vraisemblablement abouti – à une action anarchique imminente au Capitole » mercredi.about:blank

Le comportement de Trump « justifie la destitution et le procès, la révocation de ses fonctions et la disqualification pour occuper et jouir de toute fonction d’honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis « .

* * *

Chuck Schumer, le plus haut démocrate du Sénat et nouveau chef de la majorité au Sénat après la victoire des Dems dans le second tour en Géorgie, a appelé à la démission immédiate de Donald Trump, affirmant que le président sortant était directement responsable de l’émeute de mercredi au Capitole.

Dans un communiqué, Schumer a déclaré que le vice-président Mike Pence devrait invoquer le 25e amendement de la Constitution, en utilisant le soutien du cabinet pour prendre le relais dans le bureau ovale jusqu’à l’inauguration de Joe Biden le 20 janvier.

« Ce qui s’est passé hier au Capitole américain était une insurrection contre les États-Unis, incitée par le président », a déclaré Schumer. « Ce président ne devrait plus occuper ses fonctions un jour de plus. »

« Si le vice-président et le Cabinet refusent de se lever, le Congrès devrait se réunir à nouveau pour destituer le président », a ajouté Schumer.

Et indiquant qu’il ne s’agit pas simplement d’un tweet frivole de Schumer et que les démocrates prévoient de faire pression pour cela jusqu’à son achèvement, Nancy Pelosi tient un presseur de 13 heures dans lequel nous nous attendons à ce que le sujet de la suppression rapide de Trump soit le principal sujet de discussion.

