Angleterre toujours plus folle : le pouvoir médical et municipal peut raser votre maison et détruire votre voiture pour lutter contre le COVID. Le génocide radical se rapproche, la masse toujours amorphe ou enthousiaste.

Les conseils peuvent BULLDOZE les maisons contaminées et écraser les voitures en dernier recours en vertu de nouvelles lois pour arrêter la deuxième vague de coronavirus

Boris Johnson reste déterminé à éviter un deuxième verrouillage à l’échelle nationale

Les conseils peuvent s’appuyer sur des lois pour imposer des fermetures foudroyantes de bâtiments publics

En dernier recours, la loi de 1984 sur le contrôle des maladies autorise la démolition de bâtiments

Les conseils et les responsables de la santé publique ont le pouvoir de démolir des bâtiments et même des maisons infectées par le coronavirus , a-t-il émergé.

En dernier recours pour empêcher la propagation de la maladie, les pouvoirs accordés aux autorités locales – avec l’autorisation d’un magistrat – pouvaient voir tout, d’une voiture à un train détruit.

La révélation intervient alors que Boris Johnson reste déterminé à éviter à tout prix un deuxième verrouillage national et a choisi d’autoriser les conseils à appliquer correctement les verrouillages localisés. +2

Les conseils et les responsables de la santé publique ont le pouvoir de démolir des bâtiments et même des maisons infectées par le coronavirus, il est apparu (photo en stock)

Dans le guide-cadre COVID-19 récemment publié, la prise de décision locale relative à la maladie est placée entre les mains des directeurs de la santé publique, soutenus par les directeurs généraux du conseil.

Le document fait référence à plusieurs textes législatifs auxquels ils peuvent faire appel, notamment le règlement sur la protection de la santé 2020, adopté en juillet, qui peut contraindre les locaux commerciaux à fermer et limiter les événements.

Parmi les lois les plus puissantes dont les conseils pourraient tirer parti figure la loi de 1984 sur la santé publique (loi sur le contrôle des maladies), qui donne le pouvoir de détruire des bâtiments. +2

En dernier recours pour empêcher la propagation de la maladie, les pouvoirs accordés aux autorités locales – avec l’autorisation d’un magistrat – pouvaient voir quoi que ce soit, d’une voiture à un train détruit (photo en stock)

La loi dit: «Les autorités locales peuvent adresser une requête à un juge de paix du tribunal de première instance pour imposer des restrictions ou des exigences pour fermer les locaux contaminés; fermer les espaces publics dans la zone de la collectivité locale; retenir un moyen de transport ou une structure mobile; désinfecter ou décontaminer les locaux; ou ordonner qu’un bâtiment, un moyen de transport ou une structure soit détruit. »

Cela pourrait signifier que les usines ou les maisons de retraite qui étaient les lieux d’événements de grande diffusion pourraient être détruites en dernier recours si les conseils ne croient pas qu’il s’agit d’environnements sûrs.

Le reste de la législation s’étend du Food Safety Act 1990 au Health Protection (Local Authority Powers) Regulations 2010.

En plus de ces pouvoirs, les autorités locales peuvent également solliciter le soutien des ministres pour fermer ou limiter les écoles afin de fixer la fréquentation des groupes par année, pour annuler ou imposer des restrictions aux événements ou rassemblements organisés, ou pour fermer des locaux.

