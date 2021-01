https://www.zerohedge.com/political/cancel-crusade-reignites-reddit-bans-pro-trump-forum-facebook-unpersons-walk-away

https://www.zerohedge.com/markets/schumer-calls-trump-be-removed-office-immediately

Trump se rend pleinement compte que beaucoup plus d’Américains mourraient sous le régime totalitaire dirigé par les communistes représenté par Joe Biden . Trump ne sera pas menacé de démissionner.

En fait, comme je le couvre dans le podcast d’aujourd’hui, Trump est dans un endroit sûr et il se bat à partir de là, aux côtés des forces loyales de l’armée américaine qui se préparent à une action décisive contre les traîtres de l’État profond qui cherchent désespérément à retirer Trump du pouvoir par tout signifie nécessaire.

Nancy Pelosy, qui fera évidemment face à une arrestation et à des poursuites pour trahison si Trump obtient son deuxième mandat, court dans DC comme une hyène folle, essayant de faire en sorte que Pence invoque le 25e amendement pour destituer Trump immédiatement. Un «procès» de destitution est prévu lundi pour tenter d’éloigner Trump par d’autres moyens, affirmant que Trump a toujours accès aux codes nucléaires et pourrait déclencher un missile nucléaire.

Nancy Pelosi a écrit aujourd’hui dans une lettre urgente:

Ce matin, j’ai parlé au président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley pour discuter des précautions disponibles pour empêcher un président instable de déclencher des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement et d’ordonner une frappe nucléaire …

En d’autres termes, Pelosi conspire avec Mark Milley – également un traître – pour retirer Trump du pouvoir avant qu’il ne puisse terminer ses actions de contre-insurrection impliquant l’armée.

L’État profond essaie de contrecarrer Trump sous tous les angles possibles, et la victoire de Trump n’est pas assurée, mais il reste le président américain pour les 12 prochains jours, et il utilise ces jours pour mener une contre-attaque épique contre les criminels qui ont truqué le élections, organisé le «siège» sur le bâtiment du Capitole, et projet de démolir notre république constitutionnelle s’ils prennent le contrôle de la Maison Blanche.

Voici ce qui est couvert dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

Pourquoi les efforts pour expulser Trump par la force déclencheront une guerre civile chaude.

Ce n’est pas une «brèche» si la police vous invite à entrer: le faux récit des médias sur les «émeutes» du bâtiment du Capitole.

Trump n’a pas concédé. Aucun langage de concession contraignant dans son discours.

Trump lors du rassemblement de lundi à Dalton, GA: «Nous devons aller jusqu’au bout … vous regardez ce qui se passe au cours des deux prochaines semaines. Vous regardez ce qui va sortir et regardez ce qui va être révélé.

NPR a attrapé la publication d’un article sur le «siège» de la capitale quelques heures avant qu’il n’ait lieu. (Échos de la mise en scène médiatique du 11 septembre.)

AOC a tweeté à propos des émeutes de gauche: «Pour les gens qui se plaignent, les demandes de protestation mettent les autres mal à l’aise … c’est le but.» Mais maintenant, elle veut que Big Tech censure quiconque la cite.

Le Congrès opère ses trahisons sous le couvert des ténèbres.

200 PDG d’entreprises américaines de premier plan demandent que Biden soit nommé président afin de pouvoir continuer à piller le pays sous des verrouillages forcés.

Mo Brooks révèle des «preuves croissantes» que le «siège» du bâtiment du Capitole a été initié par des agents d’Antifa.

Les gauchistes construisent un MUR (clôture) de 7 pieds autour de la Maison Blanche et déploient 6200 soldats de la Garde nationale pour protéger leur trahison et le vol des élections. Tout à coup, ils croient aux murs après tout.

Les partisans de Trump ont été immédiatement condamnés dans les médias de gauche, même si des preuves évidentes de vol électoral par les Dems sont rejetées hors du tribunal sans aucune audience. Un double standard brutal conduira cette nation à la guerre contre elle-même.

Les gauchistes déclarent la guerre aux conservateurs et prévoient de les faire taire et de les détruire de toutes les manières possibles, le tout au nom de la «tolérance».

Lin Wood prévient que les comploteurs de coup d’État prévoient maintenant de traquer et d’exécuter les loyalistes de Trump.

Le représentant américain Hank Johnson (dém) dit que la nation devrait traiter les partisans de Trump comme des «nègres», prouvant en outre que les démocrates sont vraiment des fanatiques racistes et haineux.

Biden qualifie les partisans de Trump de «terroristes domestiques» mais est resté complètement silencieux sur le terrorisme et la violence réels des insurgés de gauche.

Lindsey Graham promet d’aider à emprisonner les partisans de Trump, démontrant son dédain pour sa propre base d’électeurs. (Oui, le GOP est terminé.)

Les médias utilisent le récit du «siège» pour pousser à plus de censure de tous les conservateurs, ce qui ne fera que les conduire à plus de frustration et de colère. Ce modèle d’autoritarisme et de marginalisation de tous les conservateurs ne se terminera que par un bain de sang.

La censure Big Tech fait partie d’une opération de nettoyage pour cacher toutes les preuves et les vérités qu’ils ne veulent pas que les gens voient.

Les conservateurs sont les nouvelles personnes «marginalisées» de la société, et nous avons besoin d’un nouveau mouvement des droits civiques pour protéger ceux qui ont des idées conservatrices.

https://www.naturalnews.com/2021-01-08-situation-update-jan-8th-trump-fighting-from-secure-location.html

https://www.naturalnews.com/2021-01-08-situation-update-jan-8th-trump-fighting-from-secure-location.html