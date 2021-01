http://orthodoxievco.net/ecrits/liturg/perso/tksem.htm

Mise à jour de la situation 8 janvier – Trump combattant depuis un endroit sécurisé, n’a PAS concédé

Vendredi 8 janvier 2021 par: Mike Adams

( Natural News ) Intel vient aujourd’hui de nombreuses sources, et je devrai probablement publier un article séparé pour tout couvrir. Surtout, Trump n’a rien concédé, et si vous analysez les mots de sa dernière déclaration vidéo, il n’y a absolument aucune concession et aucune désignation de Joe Biden en tant que président:

Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier. … Ma priorité est d’assurer une transition de pouvoir fluide, ordonnée et transparente. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation.

Trump tente simplement de donner l’impression qu’il concède sans utiliser de langage contraignant qui le lierait légalement à un tel résultat. Dire que «Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier» sans nommer l’année est, bien entendu, toujours une affirmation vraie. Il y a une nouvelle administration à venir le 20 janvier 2025, par exemple. Il y a aussi une nouvelle administration à venir cette année si Trump décharge Pence et a un nouveau vice-président à ses côtés.

Mais pourquoi Trump refuserait-il toujours de concéder tout en essayant de faire croire aux gens qu’il concède? Parce que selon une source qui m’a informé, les contrôleurs mondialistes menacent de faire exploser des bombes sales dans chaque État américain représentant un sénateur qui a voté contre la liste électorale de Biden. La menace contre Trump est que s’il ne concède pas, les bombes sales seront déclenchées, tuant des centaines de milliers d’Américains.

Pourtant, Trump se rend pleinement compte que beaucoup plus d’Américains mourraient sous le régime totalitaire dirigé par les communistes représenté par Joe Biden . Trump ne sera pas menacé de démissionner.

En fait, comme je le couvre dans le podcast d’aujourd’hui, Trump est dans un endroit sûr et il se bat à partir de là, aux côtés des forces loyales de l’armée américaine qui se préparent à une action décisive contre les traîtres de l’État profond qui cherchent désespérément à retirer Trump du pouvoir par tout moyen nécessaire…

