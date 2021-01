Jake Angeli (né Jacob Anthony Angeli Chansley, probablement en 19881), également connu sous le nom de « QAnon Shaman », « Q Shaman » et « Le loup de Yellowstone », est un théoricien du complot américain et un activiste d’extrême droite qui a participé en 2021 à la prise d’assaut du Capitole des États-Unis. Il est partisan du président Donald Trump ainsi que de la mouvance QAnon, un réseau partageant des théories du complot2,3.

Sommaire

Jake Angeli est né en 19881 et a étudié au Moon Valley High School de Phoenix. Sa mère se nomme Martha Chansley4. Interrogée sur les opinions de son fils, cette dernière a confié à la chaine ABC15 Arizona que selon elle, il faut « beaucoup de courage pour être patriote », affirmant qu’il est un vétéran de la Marine américaine5. Angeli a également indiqué qu’avant d’être activiste politique, il a travaillé comme acteur et voix off6‘7.

Angeli soutient Donald Trump8,9,10 et assiste régulièrement à des rassemblements soutenant le mouvement conspirationniste QAnon11 principalement à Phoenix en Arizona12. Lors des divers rassemblements dans cet État, il aurait été aperçu en train de hurler les dernières théories du complot proposées par QAnon et portant une pancarte indiquant « Q m’a envoyé »13.

Avant d’assister à des rassemblements de l’extrême droite américaine, Angeli a été aperçu plusieurs fois en 2019 manifestant seul devant le Capitole de l’État de l’Arizona, soutenant diverses théories du complot14. Il a été signalé comme pratiquant chamanique alors qu’il participait à une manifestation contre le réchauffement climatique en Arizona15. Il a commencé à porter sa célèbre coiffe en fourrure sur la tête et sa peinture faciale afin d’attirer l’attention des passants pour pouvoir ensuite leur parler du mouvement QAnon et des « vérités alternatives », a-t-il déclaré au journal The Arizona Republic au début de l’année 202012. En 2021, il surnomma sa tenue « la robe Chaman ».

Parmi plusieurs théories conspirationnistes, il affirme que les Alpes suisses abritent des bases secrètes pour créer des clones16.

Un tatouage très visible sur sa poitrine représente le valknut, typique de l’idéologie wotaniste. Cette idéologie prône une forme de paganisme, un racisme et un suprémacisme blanc très radical17‘18,19.

Outre les apparitions aux rassemblements Trump, Angeli a protesté contre les mesure de confinement imposées en Arizona dûes à la pandémie de COVID-19 de 2020 et a participé à la contestation concernant les résultats issus du décompte des voix pour l’élection présidentielle de 2020 en Arizona12,20; il a alors campé à l’extérieur du palais de justice du comté de Maricopa pendant toute la durée du décompte des voix en novembre 202021, puis a prononcé un discours lors d’un rassemblement à cette occasion le jour de l’annonce de la victoire du président élu Joe Biden. Selon lui, cette élection a été « truquée », il ne faut pas « croire ce mensonge, car les gagnants ont été pris la main dans le sac », ajoutant que Trump « gagnerait grâce à la Cour suprême », et que « si Trump a toujours l’air de perdre, il finit toujours par gagner »22.

Lors de la prise d’assaut du Capitole des États-Unis en 2021, il entre par effraction dans l’hémicycle du Sénat des États-Unis à l’intérieur du Capitole, vêtu de sa tenue « chamanique ». Celle-ci a été créee par Angeli lui même, comprenant une coiffe en peau de coyote équipée de deux cornes de buffle et assortie à une peinture de guerre rouge, blanche et bleue. Angeli confie à la suite de la prise d’assaut du Capitole que : « le fait que cette bande de traîtres, accroupis derrière leur bureau et vêtus de masques à gaz se soient réfugiés dans leur bunker est une victoire pour moi ». En plus de ses vêtements inhabituels, plusieurs média spéculent sur les tatouages d’Angeli23. Il déclare que la police a d’abord condamné l’entrée du bâtiment à la foule, puis l’a ensuite laissée pénétrer à l’intérieur24. Depuis le 8 janvier 2021, Angeli est enregistré comme personne d’intérêt auprès de la police de Washington DC25. Il est accusé d’intrusion violente (violent entry) et de conduite déplacée (disorderly conduct)26. Interviewé alors qu’il est recherché, Angeli confie qu’il pense n’avoir rien fait de mal, racontant à NBC : « J’ai seulement franchi une porte ouverte, moi27. »

Selon des médias de l’État d’Arizona, Angeli n’a pas d’antécédent criminel dans cet État13.

Angeli est enregistré comme personne d’intérêt par la police de Washington DC, suite à sa participation à la prise d’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 202125. Le 8 janvier 2021, Angeli déclare à une émission de radio de l’Arizona qu’il « n’est pas inquiet » des accusations retenues contre lui27. De fausses informations circulent sur Internet selon lesquelles Jake Angeli soutiendrait divers mouvements politiques comme celui Antifa ou celui de Black Lives Matter28,2. Le 9 janvier 2021, Angeli est arrêté suite à des accusations fédérales, soit trois jours après l’émeute29‘30.

Il est alors inculpé, parmi des dizaines d’autres personnes impliquées dans l’invasion du Capitole31‘32‘33.

Théories conspirationnistes le concernant[modifier | modifier le code]

Mouvement Antifa et Black Lives Matter[modifier | modifier le code]

Suite à l’émeute, des rumeurs ont circulé parmi les théoriciens du complot selon lesquelles Angeli serait associé au mouvement antifasciste Antifa34 ou au mouvement antiraciste Black Lives Matter et aurait infiltré l’événement en tant que cinquième colonne28. Le 6 janvier, Angeli a répondu aux spéculations de l’avocat de la campagne de Trump, Me Lin Wood, dans un message sur son compte Twitter : « M. Wood, je vous annonce que je ne suis pas membre du mouvement antifasciste Antifa ni du mouvement antiraciste Black Lives Matter. Je suis un soldat numérique de QAnon. Je m’appelle Jake et je marche avec la police, me battant justement contre le mouvement Black Lives Matter et Antifa »35,36. Le site Snopes enquête sur la plainte, concluant que Angeli n’est pas un activiste antifasciste mais un partisan confirmé de Donald Trump.

Gendre de Nancy Pelosi[modifier | modifier le code]

Il y a également des accusations selon lesquelles Angeli serait de connivence avec le gendre de Nancy Pelosi, Michiel Vos, car il aurait été vu sur une photo avec lui à l’extérieur du Capitole américain. Suite à cela, Snopes écrit que Vos est en réalité journaliste pour la chaîne de télévision RTL 4 et que l’image est simplement tirée d’un reportage effectué par Vos a propos d’une manifestation pour l’émission RTL Boulevard (nl)37.

Des rumeurs ont aussi circulé selon lesquelles Jay Kay, le chanteur du groupe Jamiroquai, faisait partie de la manifestation, car celui-ci portait un bonnet de guerre amérindien lorsqu’il chantait durant ses concerts. Le lendemain de l’assaut du Capitole, Kay a publié une courte vidéo expliquant à ses fans qu’il n’était pas lié en aucun cas à cette manifestation, déclarant « ce n’était pas ma foule »14,38. Angeli a alors été surnommé « le pseudo Jamiroquai » ou d’autres fois seulement « Jamiroquai » par certains utilisateurs sur les réseaux sociaux et les médias, expliquant que le terme « Jamiroquai » se retrouve en tendance sur plusieurs réseaux sociaux, accompagné de mèmes soulignant la similitude visuelle39.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jake_Angeli

https://reseauinternational.net/et-si-le-peuple-voulait-du-grand-reset-et-de-la-tyrannie/

https://reseauinternational.net/ecrabouillement-de-trump-et-soumission-de-la-masse-occidentale/