Les clowns de la CIA qui diffusent délibérément de la désinformation sur le net font un travail remarquable en poussant le bruit et la confusion. En conséquence, mes sources sont maintenant fractionnées en réalités divisées, où, dans une réalité, Trump a abandonné et s’est rendu alors que dans une autre réalité, Trump est sur le point de remporter une victoire décisive et d’étonner le monde.

Dans le podcast d’aujourd’hui, je discute des deux arguments pour expliquer ce qui se passe maintenant et j’expose des détails sur la façon dont les services secrets américains ont tenté de faire arrêter Alex Jones pour terrorisme à Washington.

Plus important encore, je discute de la question de savoir si l’expansion des troupes à Washington fait réellement partie d’une stratégie de guerre non conventionnelle menée par le président Trump et Chris Miller, le secrétaire à la Défense. Si Biden n’est pas inauguré le 20, la gauche radicale organisera une tentative de siège de révolution de couleur de Washington DC, mais grâce à ces manœuvres de Trump et Miller, il y a 15000 soldats en place avec le soutien des démocrates et des médias . Peut-être qu’ils sont joués et ne s’en rendent pas encore compte.

Voici les deux documents Whitehouse.gov mentionnés dans le podcast:

Le président Donald J.Trump approuve la déclaration d’urgence du district de Columbia

Décret exécutif sur la lutte contre la menace des investissements en valeurs mobilières qui financent les entreprises militaires chinoises communistes

Voici ce que je couvre d’autre dans le podcast d’aujourd’hui:

Le FBI envisage de mener des opérations sous faux drapeau dans les bâtiments du capitole de l’État afin de diaboliser davantage les conservateurs et de préparer le terrain pour la confiscation des armes à feu à l’échelle nationale.

La véritable histoire de la façon dont les services secrets américains ont tenté de faire d’Alex Jones accusé de terrorisme le 6 janvier. Mais ils ont échoué et Jones a évité le piège. (Ceci est en partie basé sur mon appel téléphonique privé avec Alex Jones hier.)

Il y a eu un coup d’État en Amérique, mené par les mondialistes, l’État profond et le PCC.

Mes sources sont maintenant fracturées, certains affirmant que Trump s’est rendu et d’autres affirmant que Trump remportera une victoire décisive.

Les mauvaises sources disent que tout le monde autour de Trump refuse de suivre les ordres de peur d’être accusé de trahison.

Les bonnes nouvelles sources disent que Trump est toujours en train de manœuvrer pour une attaque contre-insurrectionnelle décisive contre les comploteurs de coup d’État et les traîtres de l’État profond.

Chris Miller du DoD a signé l’ordre de mobilisation de 15 000 soldats de la Garde nationale dans la région de DC.

Fait important, lorsque Trump annonce la loi sur l’insurrection, toutes les troupes de la Garde nationale sont fédéralisées sous Trump .

. Remarque: nous pensons toujours que Trump a déjà invoqué la loi sur l’insurrection, mais cela n’a pas encore été rendu public.

Des sources affirment que les démocrates et les médias de gauche ont été amenés à soutenir une accumulation massive de troupes à Washington, car ils pensent à tort que ces troupes protégeront Biden. En réalité, disent-ils, Trump les commandera.

La plupart des troupes de la Garde nationale sont fidèles à Trump et méprisent Biden.

Le théâtre de «siège» du 6 janvier à la capitale était nécessaire pour acquérir l’ordinateur portable de Pelosi et aussi inciter la gauche à soutenir une accumulation massive de troupes à Washington.

Les troupes sont nécessaires pour protéger Trump de la tentative de «révolution des couleurs» de la gauche radicale, qui s’activera au moment où ils verront Biden ne pas être inauguré.

Aucun résultat n’est certain. Il y a deux voies et de nombreux traîtres toujours au sein de l’administration Trump. Les propres plans de Trump peuvent être contrecarrés à la dernière minute.

Discussion sur la conscience, Dieu, la divinité et le rôle de la souffrance pour le chemin de la découverte de soi.

Pourquoi la vraie guerre dépasse le domaine de la 3D et existe dans le domaine de la spiritualité et de la conscience.

L’humanité est-elle prête à passer à un état d’existence supérieur, associé à la responsabilité personnelle? Ou resterons-nous coincés dans le stade «infantile» des combats et de la souffrance?

