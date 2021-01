https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210112/6181377/dan-positivo-covid-ancianos-almeria-habian-recibido-primera-dosis-vacuna.htmlhttps://sevilla.abc.es/andalucia/almeria/sevi-coronavirus-andalucia-mas-13-ancianos-vacunados-positivos-covid-19-residencias-almeria-202101121913_noticia.html

Dan positivo en Covid ancianos de Almería que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna

Dan positivo en Covid ancianos de Almería que ya habían recibido la prim…Todos los ancianos que han dado positivo en Covid-19 en dos residencias de Almería, después de haber sido vacuna…

Una docena de ancianos vacunados con la primera dosis dan positivo por coronavirus en Almería

Una docena de ancianos vacunados con la primera dosis dan positivo por c…Javier Martín-ArroyoEl contagio en dos residencias se produce antes de que el primer pinchazo haga efecto e inmunice

RépondreRépondre à tousTransférer https://nicolasbonnal.wordpress.com/2021/01/13/gilad-atzmon-et-les-cobayes-pfizer-je-souligne-ici-la-possibilite-devastatrice-dun-lien-entre-les-vaccinations-de-masse-et-les-pics-de-covid-19-ce-pseudo-vaccin-injecte-la-maladie-chez-des-per/

Il faut bien apprécier les limites des choses et des gens. Trump presque-héroïque dans ces temps d’infamie (on trouve toujours plus infâme que soi) reste Trump-bouffe : original et tonitruant, mais vulgaire et le cerveau terriblement épais. Quoi qu’il en soit, – peut encore servir Trump, notamment comme excitateur de troubles et polarisateur de la haine des hyper-crétins d’en face, campant sur les berges du Système (c’est l’option dite ‘du chiffon rouge agité devant le taureau’) ; mais point n’en faut de plus. Trump a déjà bien joué son rôle mais il nous a appris qu’il ne faut pas trop lui en demander. En attendant, sa carrure d’objet de haine va peut-être, sans doute, certainement, nous offrir involontairement le scalp des GAFAM-dictateurs et le naufrage de la dictature numérique comme épouvantail number one des sentinelles hystériques. Tout cela, l’univers numérique et le labyrinthe des communications, restera comme un facteur d’un poids fondamental pour alimenter le désordre du monde, et non pas une option du rangement terminal de la dictature du monde par les crétins.

Tant il est vrai que ce qui nous attend est d’une autre pointure, du type de la perdition de la foi des croyants globalisée dans la modernité autant qu’en l’Amérique.

https://www.dedefensa.org/article/gafam-les-limites-de-lexercice