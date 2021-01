Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, est connu de nos lecteurs. Il a une formation en sciences humaines et sociales, avec une spécialisation dans le langage et l’épistémologie.

Avec l’actualité liée à la Covid-19, ce qu’il nomme une grippe-19, le chercheur estime que les techniques de manipulations des masses sont aujourd’hui à l’œuvre dans la gestion gouvernementale du Covid-19 et qu’on a même franchi un seuil dans le contrôle comportemental grâce aux médias subventionnés qui se sont tous engagés pour le mondialisme. Celui qui avait prévu un deuxième confinement dès juillet affirme qu’un troisième est en préparation.

En tant qu’expert en ingénierie sociale, regardez-vous avec ironie ou inquiétude la situation actuelle en France ?

Lucien Cerise : J’essaye de rester zen. J’ai encore des états d’âme, mais ils ne servent à rien, c’est comme du gras mental superflu. Je joue le match comme un joueur de tennis, point après point, sans me poser de questions sur le résultat final, c’est-à-dire sans me demander si je vais gagner à la fin ou pas, car c’est le meilleur moyen de se mettre la pression tout seul.

De quel massacre parlez-vous quand vous dites que les mondialistes en préparent un pour 2021 ?

– Le massacre a commencé en 2020 avec les diverses mesures parfaitement morbides censées nous protéger contre la grippe-19 mais dont la vraie finalité est la destruction de l’économie et la dépopulation. Les thérapies géniques, dites également « vaccins OGM », qui seront inoculées en 2021 vont encore accentuer la morbidité générale, les gens vont être piqués et euthanasiés comme des animaux.

Pensez-vous que les mondialistes ont vraiment réussi à pirater nos cerveaux ?

– Le piratage des esprits marche bien mais s’érode au fil du temps car les stratagèmes sont exposés et l’effet d’hypnose s’évapore. Les mondialistes sont donc pressés. Nous devons donc gagner du temps, faire traîner les choses en longueur, pour que l’effet d’envoûtement du neuro-piratage se dissolve et qu’un maximum de gens réalise ce qui se passe.

Dans quel sens ce seuil franchi dans le contrôle comportemental va perdurer ?

– Le comportement va être placé sous un contrôle toujours plus intrusif de la technologie et de l’intelligence artificielle, sur le modèle du crédit social chinois, mais en allant encore plus loin, jusqu’à l’installation dans le corps d’interfaces cerveau-machine. Cela perdurera jusqu’au jour où les serveurs informatiques feront un plantage systémique, provoqué par un bug ou par des hackers « chapeaux blancs ». Le plus tôt sera le mieux.

Comment faites-vous pour garder toute votre tête avec ces ordres de confinements, de couvre-feux, de gestes barrières, d’attestations de sortie, de vaccination, et la volonté d’instaurer un passeport sanitaire ?

– Il est plus facile de rester lucide quand on comprend ce qui se passe. Je vois les choses se mettre en place depuis 2005, quand j’ai découvert sur internet ce que le politiquement correct appelle la « théorie du complot », en fait une description assez fidèle de la situation dans ses grandes lignes. Environ 90% de ce que je produis vise à alerter la population sur le totalitarisme cybernétique et transhumaniste qui s’est refermé sur nous l’an dernier. Sinon, j’ai toujours senti que des auteurs comme Orwell et Huxley ne faisaient pas de la science-fiction mais nous parlaient simplement de l’exercice du pouvoir. Nous sommes dans une longue séance de torture, comme dans 1984, dont l’objectif est de nous soumettre au mondialisme, c’est-à-dire de nous faire accepter sans broncher que 2+2=5.

Quelles sont vos réactions quand vous entendez Olivier Véran dire qu’il n’exclut pas un troisième confinement ?

– Il fait son job. Ses patrons veulent que ça dure jusqu’en 2022 officiellement (cf. Alain Bauer), mais en réalité indéfiniment, donc il applique.

Ne pensez-vous pas que nos responsables politiques risquent de perdre leur tête à cause de leurs mensonges ?

– Entre le peuple et les mondialistes, il y a les « forces de l’ordre », en réalité les « forces du désordre ». Pour éliminer les mondialistes, il faut donc déjà éliminer les forces du désordre. Notre vrai problème, c’est donc que les mondialistes ont piraté les cerveaux des forces du désordre, qui s’interposent entre nous et les mondialistes, prenant ainsi le parti des mondialistes, et nous empêchant de réaliser notre programme d’émancipation nationale.

source : http://www.observateurcontinental.fr/

Gilad Atzmon

Peu de pays sont assez courageux ou téméraires pour mener une vaste expérience médicale sur l’ensemble de leur population et mettre en danger les personnes vulnérables. Mais c’est le cas de la Grande-Bretagne et d’Israël.

Le 8 décembre, la Grande-Bretagne a été le premier pays occidental à commencer à « immuniser sa population ». Deux semaines plus tard, quelques jours avant Noël, la Grande-Bretagne a compris qu’elle était en proie à de graves difficultés. Le Covid-19, le virus qui était censé disparaître de nos vies, a muté en quelque chose d’autre. Le 19 décembre, le Premier ministre Boris Johnson a admis que les scientifiques britanniques avaient identifié un nouveau mutant Covid-19 qui est « 70% plus transmissible » que ses ancêtres. La Grande-Bretagne a introduit des restrictions locales plus strictes, mais malgré celles-ci, et la vaste campagne de vaccination, le nombre de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès n’a cessé d’augmenter. Ils augmentent de façon exponentielle, de jour en jour…

Israël a lancé sa campagne de vaccination de masse quelques jours après la Grande-Bretagne. En deux semaines, Israël a réussi à vacciner près de 20 % de sa population. Israël est de loin le vainqueur mondial du concours de vaccination de masse, mais le pays est également en grande difficulté. Tout comme la Grande-Bretagne, Israël est confronté à une énorme nouvelle vague de Covid-19. Son système de santé national est au bord de l’effondrement et la question inévitable est de savoir si ces crises sanitaires similaires (sinon identiques) ne seraient pas liées à la fois à la mise en place de vastes campagnes de vaccination contre le covid-19.

Aujourd’hui, dans le plus grand quotidien israélien News12, des informaticiens israéliens ont révélé que la mutation britannique est sur le point de devenir la souche Covid-19 dominante en Israël. Vous vous demandez peut-être comment la souche mutante britannique a réussi à faire l’Aliya et à s’installer si confortablement dans l’État juif. L’article de News 12 peut répondre à cette question. « Les cas en Israël n’augmentent pas uniformément : il y a un ralentissement significatif dans le secteur arabe (israélien), qui était dans le passé le principal sujet de préoccupation. D’autre part, il y a une épidémie majeure dans le secteur (juif) ultra-orthodoxe. Cette semaine, 1,3 % de tous les ultra-orthodoxes ont été testés positifs, et le taux d’augmentation des cas chez les enfants (63 %) cette semaine était presque le double de celui des adultes. Dans le secteur ultra-orthodoxe, le nombre de personnes testées positives a été multiplié par 16 en quatre semaines, soit un doublement chaque semaine – de 100 personnes testées positives par jour (par million de personnes) à 1 600 personnes testées positives, et tout cela en un mois. Un tel taux de croissance n’est pas observé pour toute la maladie, mais il est probablement dû, au moins en partie, au mutant britannique. On estime que le mutant britannique concerne environ 20% de tous les ultra-orthodoxes testés positifs ».

Cela doit faire sourciller. Pourquoi la souche mutante britannique se répandrait-elle si largement parmi les juifs orthodoxes ? Pourquoi ne se propage-t-elle pas aussi rapidement dans la population arabe ?

Nous pouvons peut-être tomber sur une information très importante à ce sujet. Les Arabes israéliens pourraient faire mieux sur le front de Covid-19 parce que beaucoup d’entre eux semblent réticents au vaccin. Le titre du Israeli Marker du 27 décembre indiquait « Un motif d’inquiétude : Les Arabes (israéliens) ne viennent pas se faire vacciner ». Le Marker soulignait que des citoyens juifs de tout Israël se rendent dans les villes et villages arabes pour recevoir les vaccins qui ont été destinés aux Arabes. Selon un responsable d’un centre de vaccination à Nazareth, 70 à 80 % des personnes qui viennent se faire vacciner sont juives. Certains d’entre eux parcourent jusqu’à 50 km pour ce faire.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le 3 janvier, le site d’information israélien Walla a rapporté que « les ultra-orthodoxes mènent la campagne de vaccination de la population ». Walla a confirmé que « le pourcentage de personnes vaccinées contre le corona dans la société ultra-orthodoxe est plus élevé que dans le reste de la population de tous âges ». [Voir l’article de Gilad Atzmon sur les taux d’infection à Brooklyn, qui explique pourquoi cet empressement à se faire vacciner: « Un Etat dans l’Etat de New York« ; repris sur D5 NEWS]

Je ne comprends pas pourquoi les Israéliens ont décidé de devenir des cobayes dans cette expérience parfaitement irresponsable et non scientifique sur les vies humaines. Une option qui ne peut être écartée est que, comme Israël se dirige à nouveau vers une élection cruciale, il est plus que probable que les dirigeants israéliens ont cru qu’une campagne de vaccination de masse pourrait se traduire par un succès électoral.

Dans l’état actuel des choses, il est difficile de nier la possibilité d’une corrélation entre la vaccination de masse et une forte hausse des cas de Covid-19 en Israël et en Grande-Bretagne. Il est difficile de nier le fait que les Arabes israéliens qui, dans l’ensemble, évitent le vaccin, se portent bien mieux que les juifs orthodoxes qui semblent croire en Pfizer dur comme fer.

Outre les révélations sur la souche britannique, nous avons également appris l’existence d’une souche sud-africaine très dangereuse et peut-être résistante aux vaccins actuels. Il suffit de très peu de recherches pour découvrir que l’Afrique du Sud, avec le Brésil et la Grande-Bretagne, a été le terrain d’essai des nouveaux vaccins depuis septembre. Ce n’est plus un secret que c’est à peu près au même moment que les nouveaux mutants ont été découverts en Grande-Bretagne au moins.

Je souligne ici la possibilité dévastatrice d’un lien entre les vaccinations de masse et les pics de Covid-19. Je ne suis pas qualifié pour soutenir ou expliquer scientifiquement ce qui pourrait causer cette corrélation. Les faits que je mentionne sont étayés par des données accessibles au grand public par le biais des principaux médias. Je ne suis ni épidémiologiste ni virologiste et j’espère vraiment que les personnes ayant une formation scientifique appropriée pourront réfuter les questions soulevées ci-dessus. [1]

Parfois, je souhaite vraiment me tromper.

[1] De nombreux scientifiques sont déjà en train d’apporter les confirmations qu’attend l’auteur; voir par exemple: https://rumble.com/vcmgl8-dr-david-martin-ce-nest-pas-un-vaccin.html : ce pseudo vaccin injecte la maladie chez des personnes en bonne santé; les uns produiront les anticorps capables de les en débarrasser, d’autres attraperont la maladie, ou des cancers fulminants, ou alzheimer, ou la sclérose en plaques. Explications très sérieuses et convaincantes.

https://www.unz.com/gatzmon/guinea-pigs-united/

Traduction: Maria Poumier

https://plumenclume.org/blog/655-cobayes-de-tous-les-pays-unissons-nous

https://reseauinternational.net/lucien-cerise-jessaye-de-rester-zen/