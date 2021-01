Lecteur d’E.R. basique et sympathique :

Le cauchemar prend forme.

Trump appelle au calme parce qu’il sait ce qu’il va se passer : le great Awakening !

Aucune des preuves de la fraude n’a été étudié et présenté au public, aucune arrestation. On attendait le drainage du marécage, et on va avoir la révélation (apocalypse) que Trump et Q faisaient en fait parti intégrante de la déception.

Je pense même que beaucoup dans l’entourage de Trump ont été trompés.

Des millions d’américains patriotes armés vont comprendre qu’ils ont été pris pour des cons. Certains vont péter les plombs, tirer dans le tas et il sera donc enfin temps de retirer le droit aux armes aux US.

Trump quel Bilan ?

Pas de nouvelles guerres, c’est vrai, et c’est une excellente chose, mais était-ce justement la seule concession des mondialistes faite pour monter cette opération psychologique mondiale pour valider Trump comme opposant ?

Car, sur le champ mondialiste quelles victoires ?

Le réseau Epstein était déjà connu et il fallait le terminer. On notera qu’aucune preuve n’est sortie sur les « compromis » du réseau Epstein, donc on a terminé ce réseau tout en gardant la laisse aux compromis.

TOUTES les enquêtes sur Obama, Clinton, Soros, Zuckerberg, Dorsey etc… Ne sont pas sorties et seront enterrées par la nouvelle administration. Big Tech est plus fort que jamais et s’autorise même à annihiler toute concurrence à son pouvoir.

Sion a obtenu tout ce qu’elle voulait.

La finance internationale n’a même pas été inquiétée.

Et cerise sur le gâteau maintenant le discours nationaliste est assimilé au terrorisme domestique après l’incendie du Reichstag 2.0 que rejoue « l’attaque » du Capitole.

Après Trump le marais a tous les pouvoirs et l’opposition est anéantie et sera traquée jusque dans les chiottes.

On a donc bien fromage et dessert le great reset et le great awakening.

Le grand réveil est que aucun politique ne nous débarrassera du marais, c’est à nous de le faire. Il est temps de se réveiller de cette psyop monstrueuse et d’organiser la lutte car eux vont venir pour en finir avec nous définitivement.

Tout a été analysé depuis des années par les algorithmes pour classer/catégoriser les discours qui prennent sur le net à travers les vidéos youtube complotistes diffusées sans problèmes, pour développer un narratif capable d’attirer à croire au sauveur Trump et Q qui n’étaient que faux prophètes.

Et c’est bien ça le plus grand danger, qu’il ne se passe rien le 20 et que donc on se reveille de cette illusion Q, désespérés et désorganisés..

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Election-americaine-partie-7-du-Capitole-au-20-janvier-62408.html

À ce jour, même après quatre ans de preuves du contraire, les partisans de Trump croient toujours que leur président a mis fin aux guerres, drainé le marais et combattu l’État profond. Ils croient qu’il combat le Deep State même après avoir emprisonné Assange . Ils croient qu’il met fin aux guerres alors même qu’il a intensifié les agressions de la guerre froide contre la Russie, tué des dizaines de milliers de Vénézuéliens avec des sanctions de famine, a opposé son veto aux tentatives de sauver le Yémen d’un génocide soutenu par les États-Unis, s’efforce de fomenter la guerre civile en Iran en utilisant des sanctions de famine et Les opérations de la CIA dans le but avoué d’effectuer un changement de régime, a occupé les champs pétrolifères syriens dans le but d’empêcher la reconstruction de la Syrie, a considérablement augmenté le nombre de soldats au Moyen-Orient et ailleurs, a considérablement augmenté le nombre de bombes larguées par jour par l’administration précédente, tuant un nombre record de civils et réduit la responsabilité militaire pour ces frappes aériennes. Ils croient qu’il est en train de drainer le marais après avoir emballé son armoire avec des monstres des marais de l’établissement.

À ce jour, même après quatre ans de preuves du contraire, de nombreux partisans de la gauche continuent d’ affirmer fréquemment que Trump est un président uniquement fasciste ou de type hitlérien, bien qu’il ait eu beaucoup moins de déportations qu’Obama. Et malgré le fait qu’il quittera avec une certitude absolue ses fonctions le 20 janvier après avoir perdu une élection.

À ce jour, même après quatre ans de preuves du contraire, de nombreux partisans de la gauche continuent d' affirmer fréquemment que Trump est un président uniquement fasciste ou de type hitlérien, bien qu'il ait eu beaucoup moins de déportations qu'Obama. Et malgré le fait qu'il quittera avec une certitude absolue ses fonctions le 20 janvier après avoir perdu une élection.

Après quatre ans, tout le monde – gauche, droite et centre – s’est trompé sur Trump. Il n’était ni un monstre maléfique unique (il n’était incontestablement même pas aussi mauvais que Bush), ni un héros populiste drainant le marais et combattant pour l’homme ordinaire contre l’État profond.

En réalité, le mandat de Trump a clairement établi ce qu’il était vraiment pendant tout ce temps: il était président américain. Mieux que certains, pire que d’autres, mais aussi profondément affreux car il a volontairement servi de visage à la force la plus perverse et destructrice de la terre, à savoir le gouvernement des États-Unis. C’était le même genre de monstre que ses prédécesseurs.

Trump était un président américain d’une dépravation assez moyenne, avec une superposition vraiment massive de récits entassés sur lui par des médias partisans de tous les côtés. En réalité, il était à peu près ce que vous obtiendriez si vous preniez n’importe quel boomer américain moyen qui regarde Obama à la télévision, le rendait riche, puis le nommait président.

C’est ce que Trump est et a été. Rien de plus extraordinaire que ça. Ce n’est que l’efficacité des chambres d’écho et la tendance humaine à donner la priorité au récit aux données factuelles qui empêchent plus de gens de voir cela.

Et maintenant, il part, avec ses crimes imaginaires toujours considérés comme réels et ses crimes réels complètement ignorés. L’humanité ne sera pas en mesure de créer un monde sain tant que nous n’aurons pas trouvé un moyen de transcender notre relation malsaine et délirante avec un récit mental qui obscurcit si facilement notre perspective de ce qui se passe réellement.

