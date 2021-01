le 8 novembre les puissances célestes sont fêtées par les orthodoxes:

Synaxe des Archistratèges de la milice céleste.

L’explication: Synaxe des Archistratèges

et une explication complète sur les anges dans la Bible

Spiritualité Orthodoxe ©

Grands chefs des milices célestes,

Nous vous supplions, indignes que nous sommes,

de nous protéger par vos prières

et de nous garder à l’ombre des ailes

de votre immatérielle gloire.

Nous qui à genoux, vous implorons instamment:

« Délivrez nous des dangers,

Ô Princes des Puissances d’en haut ».

Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés, et que ceux qui le haïssent fuient de devant sa face. Comme la fumée disparaît, qu’ils disparaissent de même ; et comme la cire fond au feu, que les démons périssent aussi devant la face de ceux qui aiment Dieu et qui se prémunissent par le signe de la croix, et disent avec allégresse : Salut, glorieuse et vivifiante Croix du Seigneur, qui faites fuir les démons par la vertu de Jésus crucifié, descendu aux enfers et vainqueur de la puissance du Satan. Car c’est le Sauveur qui nous a donné sa croix précieuse, comme une arme pour chasser tous nos ennemis. Ô Sainte Croix du Seigneur, soyez notre assistance conjointement avec la Bienheureuse Vierge et tous les Saints. Ainsi soit-il.

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre_de_pri%C3%A8res,_1852/Pri%C3%A8res_du_soir