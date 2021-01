VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

Une série inattendue de réactions allergiques entraîne des retards dans la « super station de vaccination » près du parc Petco

La « Vaccination Super Station » a ouvert ses portes le 11 janvier dans le but de vacciner 5 000 agents de santé par jour alors que le comté de San Diego et la Californie s’emploient à intensifier les vaccinations contre les coronavirus

Par le personnel de NBC 7 et Jackie Crea • Publié le 13 janvier 2021 • Mis à jour le 14 janvier 2021 à 15 h 07

Un épidémiologiste a déclaré à Jackie Crea de NBC 7 que pendant une pandémie, tout le monde doit penser aux autres avant lui-même.

Les réactions allergiques chez certains receveurs du vaccin Moderna ont provoqué des retards mercredi à la nouvelle «Vaccination Super Station» du comté de San Diego, près du Petco Park, dans le centre-ville, ont confirmé les responsables de la santé du comté.

Juste après 11 heures, NBC 7 a confirmé que certaines personnes qui attendaient leurs vaccins sur le site de Tailgate Park connaissaient des retards. D’autres ont dit qu’ils avaient été refusés.D

éléchargez notre NBC 7 application mobile pour iOS ou Android pour obtenir le dernier First Alert météo et dernières nouvelles de San Diego.

NBC 7 a contacté ceux qui dirigent la station; un représentant a déclaré que le retard était d’environ une heure en raison de problèmes logistiques liés à l’arrivée de plus de doses de vaccin sur le site.

Au cours du briefing hebdomadaire sur le COVID-19 du comté, le Dr Eric McDonald, directeur de l’épidémiologie du comté, a déclaré que les vaccinations avaient été ralenties après la détection de réactions allergiques chez six vaccinés.

0:53REGARDER: Timelapse des lignes de la super station de vaccinationLa super station de vaccination près de Petco Park déploie le vaccin COVID-19, et eeman agrama a capturé un timelapse des lignes le 13 janvier 2020.

Alors que des réactions allergiques sont attendues dans les opérations de vaccination de masse, ce montant observé mercredi était légèrement plus élevé que prévu pour cette période, de sorte que la Super Station a ralenti les vaccinations afin qu’ils puissent enquêter, a déclaré le Dr McDonald. Le site a également échangé les vaccins qu’il utilisait pour un nouveau lot par prudence, au cas où les réactions auraient à voir avec le lot d’origine.

Un porte-parole du comté a confirmé que les vaccins associés aux réactions allergiques provenaient de Moderna, l’une des deux sociétés pharmaceutiques dotées de vaccins COVID-19 approuvés par la FDA.

2:07Les réactions allergiques entraînent un ralentissement temporaire des vaccinations sur le site de San DiegoDes gens ont été renvoyés du super centre de vaccination de Petco Park ce matin en raison de quelques réactions allergiques au vaccin. Jackie Crea de NBC 7 a des détails.

La Super Station a mis en place des contingences pour tout type de réaction. Il est trop tôt dans l’enquête pour savoir exactement ce qui a causé les réactions allergiques, a déclaré le Dr McDonald.

Le président du conseil de surveillance, Nathan Fletcher, a déclaré que le site continuerait d’administrer les vaccins mercredi et resterait ouvert tard pour honorer tous les rendez-vous qui pourraient avoir été affectés par les retards plus tôt dans la journée.

2:22La nouvelle « super station de vaccination » de San DiegoLa nouvelle «Vaccination Super Station» du comté est désormais opérationnelle à Tailgate Park, où le personnel de l’UCSD Health administrera quotidiennement des milliers de vaccins aux agents de santé.

L’emplacement est un partenariat entre le comté, les Padres et l’UC San Diego Health dans le but de déployer rapidement le vaccin contre le coronavirus et d’administrer autant de vaccins que possible aux résidents éligibles.

Le site a été lancé dans le but de vacciner 5000 agents de santé par jour, dans le but d’administrer le vaccin contre le coronavirus à ceux considérés comme faisant partie de la phase 1A-Tier de la liste des vaccins prioritaires de l’État.

Les professionnels de la santé des centres de dialyse, des cliniques de santé primaires, des établissements dentaires et plus encore peuvent désormais recevoir le vaccin contre le coronavirus. Les employés de l’UC San Diego Health administreront les vaccins à la nouvelle Super Station.

https://lesakerfrancophone.fr/le-nouvel-ordre-mondial-et-ses-bourreaux-volontaires