Si l’impasse dans laquelle se trouve le capitalisme impérialiste occidental appelle à la guerre mais que l’état actuel des affaires mondiales empêche les impérialistes occidentaux de déclencher la prochaine guerre mondiale, quelle est la solution ? La réponse est de déclencher une guerre contre votre propre peuple. Dites-leur que c’est à cause d’un virus (un virus de la grippe de type corona, quelque peu mortel mais bien plus tranquille que toutes les précédentes grippes graves depuis celle dite Espagnole il y a un siècle) et attaquez-les, enfermez-les et détruisez leurs vies et leurs entreprises. Faites croire à la population que des personnes en bonne santé peuvent être malades et contagieuses. Forcer tout le monde à entrer dans un camp de concentration numérique. Utilisez votre contrôle des médias pour qualifier de théoricien du complot quiconque est en désaccord avec ce plan…

Un plan ambitieux de ce genre a besoin d’un plan marketing pour l’accompagner ; c’est pourquoi nous avons quelque chose qu’ils ont appelé le Big Reset. Le terme est un peu exagéré, mais s’ils l’appelaient comme ce qu’il est en réalité – un confinement local – personne n’achèterait l’histoire. Ce plan prévoit de réduire la population mondiale (pardon, locale) (peut-être par une vaccination forcée ?), laissant ainsi une grande marge de manœuvre aux riches pour qu’ils restent riches tandis que les pauvres deviennent indigents. Ou quelque chose de ce genre. Des personnes brillantes et très riches ont travaillé sur ce plan pendant des décennies, et c’est ce qu’elles ont trouvé. Impressionnant, n’est-ce pas ?

