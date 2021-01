A propos de big pharma, je repensai à ma mère traitée avec un médoc contre le cancer à base d’ARN à Gustave Roussy, grand centre français du cancer à Villejuif. Elle est décédée 3 ans après, du fait des effets « secondaires » : ses reins étaient détruits. La destruction cellulaire provoquée par l’Arn n’était plus absorbée par les reins. Ils ont été saturés et ma mère est décédée, elle faisait moins de 40 kilos. La « chef de service » de l’hôpital du kremlin Bicêtre ( !) m’a dit que maman était condamnée en quelques secondes, sur le pas de sa porte. 50 ans partagés avec maman effacés en quelques secondes. Un véto montre plus d’empathie lors du décès d’un animal.

Ma grand-mère a vécu 10 ans de plus que sa fille, ma mère . Elle avait de gros problèmes cardiaques. Son médecin lui a conseillé un verre de whisky chaque soir, elle a vécu encore 15 ans, connu ses petits-enfants, et s’est endormi paisiblement. Ma maman a connu une agonie de 6 mois du fait de l’ARN. Le whisky, à petite dose, soigne bien mieux que l’ARN.

J’ai accompagné ma mère à Gustave Roussy : en 2 minutes tous les 6 mois, le médecin lui donnait son traitement, coûteux, plusieurs milliers d’euros, sans aucune empathie. Son chef de service nous reçut juste avant le décès de maman : il m’a annoncé que le médecin responsable et prescripteur du médoc à base d’ARN, était décédé à 50 ans du cancer : comme quoi, il y a une justice divine.

Les vaccins actuels à base d’ARN éliminent des cellules de covid, mais aussi font de gros dégâts : reins, fièvres, nausées, fausses couches…

Demain sera peut-être l’heure de vérité, the judgement Day. Quoi qu’il arrive ce jour arrivera

